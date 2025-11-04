雙11狂歡！ 這一鍋四品牌會員限定1優惠 三商五品牌聯手揪吃
記者李鴻典／台北報導
雙11這一鍋餐飲集團端出優惠，旗下四品牌「這一鍋」、「燒肉同話」、「這一小鍋」、「韓啵 韓式料理」齊推會員限時活動，邀民眾「1」起開啟美味盛宴。會員出示身分證字號中「1」的數量，即可享受不同程度的專屬優惠，最高可現折1111元。
這一鍋「1越多肉越多」，凡為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，獲得的招待越豐盛，最高可享仙馥牛肉三拼盛宴（市值918元）或伊比利梅花豬等頂級肉品。燒肉同話「有1就換肉」雙11燒肉任務，會員出示本人身分證字號中含有指定數量的「1」，即可享受松阪豚、澳洲和牛板腱等專屬招待，最高可兌換A5日本和牛金磚（市值680元）；11月11日當日限時加碼，凡身分證字號中含有四個「1」的顧客，點滿用餐人數套餐即可現折1111元。
這一小鍋11月11日當日推出「單身限定 買醉必備」暖心小禮，凡為會員身分，只要單人用餐點購「元氣燒酒雞」，出示會員票券即可免費獲得一罐米酒。韓啵韓式料理11月迎生日慶，加乘推出「雙11同樂」與「感恩分享」兩波回饋。第一波活動會員憑專屬優惠券，可享指定豆腐煲第二鍋111元優惠，最高可現省207元；第二波則祭出會員憑優惠券可用22元、44元加購啵啵感恩炸半雞或全雞。
三商餐飲集團旗下五大品牌同推期間限定優惠。三商巧福冷凍調理包雙11限時開搶：11月3日至11月30日，冷凍調理包兩盒350元。方便保存、輕鬆加熱。三商鮮五丼11月8日至11月14日活動期間至門市購買唐揚親子丼、滷豆腐與杯裝飲料，即贈招牌牛丼乙份。原價370元.特惠價235元，會員再優惠5元。外送不適用。
福勝亭11月4日至11月12日，截圖活動畫面到店出示，單人餐開運豬排定食與芝麻牛蒡絲原價265元特惠價199元、雙人餐開運豬排定食與和風咖哩雞肉定食，加胡麻豆腐與飲料2杯，原價565元特惠價399元。
三商炸雞買5送5最強炸雞檔，10月28日至11月12日酷樂雞腿桶5隻送義式腿排桶5塊，原價675元特惠價349元；青花椒脆皮二節翅10隻，原價200元特惠價99元。雙色起司酥炸棒腿送青花椒麻雞塊，原價229元特惠價169元。消費滿448元再贈煉乳銀絲卷乙份。
拿坡里披薩炸雞新品招牌牛丼披薩登場，即日起至12月7日選購經典披薩買大送大，原價880元特惠價490元。點購指定公益套餐，可加價預購269元三用保溫袋，每個保溫袋將捐款33元給樂作創益協會。
桂冠以甜點靈感重新詮釋湯圓風味，推出全新「提拉米蘇湯圓」，與全球知名 IP 「呆萌町 DINOTAENG」相遇，為今年冬季帶來話題新亮點。同步登場的還有去年度超高人氣的「紫糯米芋泥湯圓」，換上新裝以美樂蒂×Kuromi 週年限定視覺再度登場，以全新設計與經典美味共譜節慶溫度。
12 月將加碼推出「呆萌町一起吃湯圓組」，組合包含經典芝麻包餡小湯圓與 2025 年話題新品「花生晶彩小圓子」。每盒隨機附贈一支呆萌町限定湯匙，共五款造型，其中還藏有一款隱藏版，粉絲別錯過。
「提拉米蘇湯圓」與「紫糯米芋泥湯圓」現已於全台量販店、超市、各大超商及桂冠線上商城同步開賣。桂冠線上商城同步舉辦「1111 狂歡購物節」，即日起至11月30日，結帳滿 NT$1,111 元輸入折扣碼 「LANOV111」，可現折 NT$111；滿 NT$2,222 元輸入折扣碼 「LANOV250」，可享 NT$250 折扣優惠。
自11月26日起，全台 7-ELEVEN、全家便利商店將推出加價預購活動，包含美樂蒂×Kuromi 餐具組、DINOTAENG零錢包及DINOTAENG造型壓克力吊飾等多款周邊超萌登場。
在快速運轉的現代生活中，飲品早已成為許多人開啟一天的重要儀式，而在便利與品質並重的時代，大家對於「喝進什麼」與「添加什麼」越來越在意。開元食品觀察到消費者對「成分單純」與「使用便利」的雙重期待，以100%國產生乳製成的「戀職人牛奶球」，讓牛奶走出冰箱，不受時間與空間的限制，在忙碌辦公與外出時刻都能安心享受真牛奶風味。
摩斯漢堡咖啡週年慶開跑，即日起至11月30日活動期間，購買早餐套餐，飲品加價5元，即可升級中杯摩斯咖啡、加價15元升級為豆奶奶茶。午晚餐時段享有2杯飲品優惠，十點半後冰橙咖啡及限店供應的耶加雪菲同品項加10元多一杯，兩杯優惠價80元起；豆奶系列飲品第二杯半價，豆奶奶茶兩杯優惠價112元，豆奶拿鐵咖啡兩杯優惠價120元，秋冬盡享豆奶與咖啡交融的醇厚氣息。同場加映，11月1日起，MOS Order APP「MOS跨店取」大杯摩斯咖啡買十送十，原價1,200元優惠價600元，數量有限，售完為止。
加碼推出以「MOS Coffee Life遇見彩虹的咖啡時刻」為設計理念的限量週邊商品，即日起凡購買單杯MOS Café飲品即享加購優惠。布袋，原價199元加價購149元；飲品收納袋原價119元加價購69元。11月26日第二波實用生活小物登場！350毫升不鏽鋼保溫瓶，原價399元，加價購349元；500毫升不鏽鋼保溫瓶原價499元，加價購449元。摩斯會員可用摩斯金點兌換及加購全系列週邊商品。
全套好禮大方送，於活動期間拍下MOS Café限定彩虹紙杯，上傳Facebook/Instagram標註「遇見彩虹的摩斯咖啡時刻」，即可抽MOS Café限量全套週邊商品，僅限五名，要抽要快!秋季時刻，以摩斯漢堡濃醇的咖啡香氣，交織出專屬於生活的彩虹時刻。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
雙11+普發萬元放大攻略 超夯智慧錶、耳機組合竟免萬元
別忘儲水！明早起床恐沒水「8縣市輪番停水」一鍵查住家有無受影響
龍山寺外領1000元出賣雙證件 專家嘆：不要救，出事讓達爾文來教訓就好
剛性需求水電工 人力銀行曝驚人含金量：薪資3年成長20%！
其他人也在看
普發一萬明天開跑！四大超商最高700元購物金、刮刮樂好神卡超狂優惠一次看
行政院普發一萬元即將開跑，明天（11月5日）起開放分流登記，最快11月12日就能入帳。四大超商搶搭「普發金」熱潮，端出咖啡、紅利、禮物卡與抽獎等多重優惠。《Yahoo股市》帶你一次掌握四大超商加碼重點，普發金聰明花、回饋再放大。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
大樂透今晚頭獎狂飆5.2億 4生肖「命中藏金」財運旺
大樂透今（4日）晚間開獎，頭獎上看5.2億元。《搜狐網》命理專欄表示，4生肖事業加薪、命中藏金，偏財運旺盛，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 5 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 4 天前
一日限定$1搶洗碗精！洗衣球、沐浴乳、洗髮精、保濕精華下殺37折起 超狂補貨攻略一次看
最低只要$1元，限時限量搶購！每次遇到聯合利華品牌日，真的都會超興奮。畢竟這個集結白蘭、LUX、凡士林、AHC、康寶等超多經典品牌的活動，一次就能補齊家裡所有清潔、洗衣、保養用品，還能撿到不少超值組合。Yahoo好好買 ・ 9 小時前
雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是Trip.com獻上最高8折的超值機票，包括首爾、東京、曼谷等熱門航點全在線；Klook則將在11/5祭出全站3折起超殺優惠！香港迪士尼樂園門票3折限量搶！還有小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了33家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
MSI品牌日下殺11元起！電競筆電、掌機、4K螢幕、顯卡，最高回饋破萬！
你是否厭倦了遊戲卡頓、創作靈感被效能限制？當隊友在遊戲中疾速超前，你的畫面卻還在讀取？或是剪輯大作時，電腦風扇聲卻比背景音樂還大聲？是時候升級你的裝備了！MSI品牌日重磅登場，不僅帶來全新電競體驗，更祭出最低11元起，最高回饋破萬的超級優惠！從最新電競筆電、掌機、到4K電競螢幕與RTX5070顯卡，一次滿足你對速度與畫質的渴望。這次雙11，讓MSI助你火力全開，輕鬆主宰虛擬世界與創作領域！Yahoo好好買 ・ 1 天前
古董控雙11挖寶地圖：從懷舊家電到絕版經典，全都在Y拍等你入手！
你是不是也對老東西有種莫名著迷？雙11這波，你不一定要搶新品，可以在 Yahoo 拍賣挖出稀有的復古逸品！這篇為你整理「古董控」必逛清單，還有雙11低價入手攻略與挑選技巧，讓你用最划算的價格，把承載時光的絕版經典買回家。Yahoo好好買 ・ 1 天前
便宜溫泉券限時開搶：大眾湯、湯屋、客房泡湯...買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關通通有！一次囤起來就對了
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿！Yahoo夯好物 ・ 1 週前
雙11療癒好物入手指南！7款香氛、按摩、居家放鬆神器打造專屬舒壓儀式| 揪愛Mei推好物
當了媽媽之後，生活總是像按下加速鍵，家庭、工作、孩子每一樣都要兼顧，壓力如影隨形。越是在這樣的高壓日常中，就越需要留一點時間給自己，好好深呼吸、放鬆身心。這篇文章就由挑禮物高手「揪愛Mei」趁著一年一度的雙11超級折扣，來推薦幾款療癒小物——從溫暖氣味中撫慰情緒的香氛蠟燭、香氛機，到舒緩疲勞的按摩小物，把握雙11入手，陪媽媽們在繁忙生活中找回身心的平衡，哪怕只是短短五分鐘，也是一場溫柔的自我照顧儀式。Yahoo夯好物 ・ 6 個月前
MLB／世界大賽G7收視2590萬人！ 完全輾壓NBA總冠軍賽
今年MLB世界大賽精采絕倫，人氣球隊道奇靠著山本由伸「中0日」登板，在第7戰以5：4戲劇性逆轉藍鳥隊，完成21世紀首次連霸。如今第7戰電視收視率出爐，平均高達2590萬人收視，再度輾壓NBA。 ...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐
中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今、明兩天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 8 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 3 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 9 小時前