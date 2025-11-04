雙11狂歡！ 這一鍋四品牌會員限定1優惠 三商五品牌聯手揪吃

記者李鴻典／台北報導

雙11這一鍋餐飲集團端出優惠，旗下四品牌「這一鍋」、「燒肉同話」、「這一小鍋」、「韓啵 韓式料理」齊推會員限時活動，邀民眾「1」起開啟美味盛宴。會員出示身分證字號中「1」的數量，即可享受不同程度的專屬優惠，最高可現折1111元。

這一鍋「1越多肉越多」活動，會員內用身分證字號含越多1，享越多肉品招待。（圖／品牌業者提供）

這一鍋「1越多肉越多」，凡為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，獲得的招待越豐盛，最高可享仙馥牛肉三拼盛宴（市值918元）或伊比利梅花豬等頂級肉品。燒肉同話「有1就換肉」雙11燒肉任務，會員出示本人身分證字號中含有指定數量的「1」，即可享受松阪豚、澳洲和牛板腱等專屬招待，最高可兌換A5日本和牛金磚（市值680元）；11月11日當日限時加碼，凡身分證字號中含有四個「1」的顧客，點滿用餐人數套餐即可現折1111元。

燒肉同話「有1就換肉」，會員出示含有指定數量1的身分證字號，即可享受頂級肉品專屬招待。（圖／品牌業者提供）

這一小鍋11月11日當日推出「單身限定 買醉必備」暖心小禮，凡為會員身分，只要單人用餐點購「元氣燒酒雞」，出示會員票券即可免費獲得一罐米酒。韓啵韓式料理11月迎生日慶，加乘推出「雙11同樂」與「感恩分享」兩波回饋。第一波活動會員憑專屬優惠券，可享指定豆腐煲第二鍋111元優惠，最高可現省207元；第二波則祭出會員憑優惠券可用22元、44元加購啵啵感恩炸半雞或全雞。

這一小鍋11月11日當日推出「單身限定 買醉必備」。（圖／品牌業者提供）

「韓啵 韓式料理」11月歡慶生日。（圖／品牌業者提供）

三商餐飲集團旗下五大品牌同推期間限定優惠。三商巧福冷凍調理包雙11限時開搶：11月3日至11月30日，冷凍調理包兩盒350元。方便保存、輕鬆加熱。三商鮮五丼11月8日至11月14日活動期間至門市購買唐揚親子丼、滷豆腐與杯裝飲料，即贈招牌牛丼乙份。原價370元.特惠價235元，會員再優惠5元。外送不適用。

福勝亭雙11優惠。（圖／品牌業者提供）

福勝亭11月4日至11月12日，截圖活動畫面到店出示，單人餐開運豬排定食與芝麻牛蒡絲原價265元特惠價199元、雙人餐開運豬排定食與和風咖哩雞肉定食，加胡麻豆腐與飲料2杯，原價565元特惠價399元。

三商炸雞買5送5最強炸雞檔，10月28日至11月12日酷樂雞腿桶5隻送義式腿排桶5塊，原價675元特惠價349元；青花椒脆皮二節翅10隻，原價200元特惠價99元。雙色起司酥炸棒腿送青花椒麻雞塊，原價229元特惠價169元。消費滿448元再贈煉乳銀絲卷乙份。

三商炸雞買5送5最強炸雞檔。（圖／品牌業者提供）

拿坡里披薩炸雞新品招牌牛丼披薩登場，即日起至12月7日選購經典披薩買大送大，原價880元特惠價490元。點購指定公益套餐，可加價預購269元三用保溫袋，每個保溫袋將捐款33元給樂作創益協會。

拿坡里X樂作創益協會檔期活動。（圖／品牌業者提供）

桂冠以甜點靈感重新詮釋湯圓風味，推出全新「提拉米蘇湯圓」，與全球知名 IP 「呆萌町 DINOTAENG」相遇，為今年冬季帶來話題新亮點。同步登場的還有去年度超高人氣的「紫糯米芋泥湯圓」，換上新裝以美樂蒂×Kuromi 週年限定視覺再度登場，以全新設計與經典美味共譜節慶溫度。

桂冠呆萌町一起吃湯圓組甜蜜登場。（圖／品牌業者提供）

12 月將加碼推出「呆萌町一起吃湯圓組」，組合包含經典芝麻包餡小湯圓與 2025 年話題新品「花生晶彩小圓子」。每盒隨機附贈一支呆萌町限定湯匙，共五款造型，其中還藏有一款隱藏版，粉絲別錯過。

桂冠呆萌町一起吃湯圓組每盒將隨機附贈1支湯匙。（圖／品牌業者提供）

「提拉米蘇湯圓」與「紫糯米芋泥湯圓」現已於全台量販店、超市、各大超商及桂冠線上商城同步開賣。桂冠線上商城同步舉辦「1111 狂歡購物節」，即日起至11月30日，結帳滿 NT$1,111 元輸入折扣碼 「LANOV111」，可現折 NT$111；滿 NT$2,222 元輸入折扣碼 「LANOV250」，可享 NT$250 折扣優惠。

指定通路購買桂冠湯圓任1口味即可預購DINOTAENG周邊。（圖／品牌業者提供）

自11月26日起，全台 7-ELEVEN、全家便利商店將推出加價預購活動，包含美樂蒂×Kuromi 餐具組、DINOTAENG零錢包及DINOTAENG造型壓克力吊飾等多款周邊超萌登場。

指定通路購買紫糯米芋泥湯圓即可預購KUROMI X美樂蒂湯匙周邊。（圖／品牌業者提供）

在快速運轉的現代生活中，飲品早已成為許多人開啟一天的重要儀式，而在便利與品質並重的時代，大家對於「喝進什麼」與「添加什麼」越來越在意。開元食品觀察到消費者對「成分單純」與「使用便利」的雙重期待，以100%國產生乳製成的「戀職人牛奶球」，讓牛奶走出冰箱，不受時間與空間的限制，在忙碌辦公與外出時刻都能安心享受真牛奶風味。

Janet代言的戀職人牛奶球，無論上班、旅遊或露營都能隨手享受真牛奶。（圖／品牌業者提供）

摩斯漢堡咖啡週年慶開跑，即日起至11月30日活動期間，購買早餐套餐，飲品加價5元，即可升級中杯摩斯咖啡、加價15元升級為豆奶奶茶。午晚餐時段享有2杯飲品優惠，十點半後冰橙咖啡及限店供應的耶加雪菲同品項加10元多一杯，兩杯優惠價80元起；豆奶系列飲品第二杯半價，豆奶奶茶兩杯優惠價112元，豆奶拿鐵咖啡兩杯優惠價120元，秋冬盡享豆奶與咖啡交融的醇厚氣息。同場加映，11月1日起，MOS Order APP「MOS跨店取」大杯摩斯咖啡買十送十，原價1,200元優惠價600元，數量有限，售完為止。

摩斯漢堡咖啡週年慶即日起開跑，帶來多款飲品優惠。（圖／品牌業者提供）

加碼推出以「MOS Coffee Life遇見彩虹的咖啡時刻」為設計理念的限量週邊商品，即日起凡購買單杯MOS Café飲品即享加購優惠。布袋，原價199元加價購149元；飲品收納袋原價119元加價購69元。11月26日第二波實用生活小物登場！350毫升不鏽鋼保溫瓶，原價399元，加價購349元；500毫升不鏽鋼保溫瓶原價499元，加價購449元。摩斯會員可用摩斯金點兌換及加購全系列週邊商品。

全套好禮大方送，於活動期間拍下MOS Café限定彩虹紙杯，上傳Facebook/Instagram標註「遇見彩虹的摩斯咖啡時刻」，即可抽MOS Café限量全套週邊商品，僅限五名，要抽要快!秋季時刻，以摩斯漢堡濃醇的咖啡香氣，交織出專屬於生活的彩虹時刻。

拍下MOS Café限定彩虹紙杯上傳，即可抽MOS Café限量全套週邊商品。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

