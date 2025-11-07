雙11百貨滿額回饋點數活動 線上線下都好買

▲義享時尚廣場推出「會員寵愛慶」同慶雙11消費大回饋。（圖／義享時尚廣場提供）

[NOWnews今日新聞] 線上線下齊推「雙11」，義享時尚廣場「會員寵愛慶」同慶雙11消費大回饋，鎖定雙11消費高峰，規劃義享卡會員消費滿額送電子商品券，主打線下買更快更即時的購物優惠。Global Mall線上線下齊推「雙11年末感謝祭」，Global Mall新左營車站則推消費滿額贈、點數加倍、1111獨享價、扣點兌美食金等優惠。

義享時尚廣場於即日起至11月23日期間推出「會員寵愛慶」檔期，透過年末會員點數燒點攻略與藝文探索體驗，打造更具深度與愉悅感的消費旅程；並鎖定雙11消費高峰，即日起至11月11日期間規劃義享卡會員消費滿3,333元贈200元等不同門檻電子商品券回饋。針對紫卡會員還可獨享加碼回饋。為了讓會員點數能更加活用，檔期中打造「聰明玩點新攻略」主題活動，提供多元且回饋更有感的點數折抵方式。

▲義享時尚廣場會員活動期間可扣指定點數兌換相關展覽門票與限定週邊。（圖／義享時尚廣場提供）

除了購物與贈獎回饋外，義享時尚廣場攜手高雄三大指標藝文場館-高雄市立美術館、內惟藝術中心與金馬賓館當代美術館，共同打造具文化深度的會員獨享體驗。活動期間，會員可扣指定點數兌換相關展覽門票與限定週邊。包括《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展、《Mr.の奇想愛情特展》等。

另外義享時尚廣場也以結合AI科技應用規劃一系列藝術手作、美學講座與互動活動，自11月8日起陸續舉辦個人調香香膏DIY、手繪名畫吐司、專屬LINE貼圖創作、藝術家分享會與居家氣味美學講座等主題活動。

▲Global Mall串聯環球Online搭雙11買氣再掀採購熱潮，與全台八店齊推《雙11年末感謝祭》。（圖／Global Mall新左營車站提供）

Global Mall串聯環球Online搭雙11買氣再掀採購熱潮，與全台八店齊推《雙11年末感謝祭》滿足購物高優惠與一鍵下單便利性。環球Online 雙11當日加大回饋力道「單筆消費滿3,000元可享最高29%回饋」。

Global Mall新左營車站即日起至11月26日展開《雙11年末感謝祭》檔期，即日起至11月14日綁GMpay單筆消費滿2,000元兌111元電子商品禮券，且即日起11月11日點數11倍加碼贈，若再刷Global Mall聯名卡再加碼點數1倍贈，當天再登入APP扣100點即可兌100元電子商品禮券。此外，精選眾多品牌祭雙11爆品優惠價。大啖美食也能省荷包，即日起至11月26日會員可扣100點兌50元美食金，以及於美味食堂用餐消費滿300元贈耕讀園指定飲品乙杯，暢享利多優惠與家人好友共享美好時光。

