雙11百貨滿額回饋點數活動 線上線下都好買
[NOWnews今日新聞] 線上線下齊推「雙11」，義享時尚廣場「會員寵愛慶」同慶雙11消費大回饋，鎖定雙11消費高峰，規劃義享卡會員消費滿額送電子商品券，主打線下買更快更即時的購物優惠。Global Mall線上線下齊推「雙11年末感謝祭」，Global Mall新左營車站則推消費滿額贈、點數加倍、1111獨享價、扣點兌美食金等優惠。
義享時尚廣場於即日起至11月23日期間推出「會員寵愛慶」檔期，透過年末會員點數燒點攻略與藝文探索體驗，打造更具深度與愉悅感的消費旅程；並鎖定雙11消費高峰，即日起至11月11日期間規劃義享卡會員消費滿3,333元贈200元等不同門檻電子商品券回饋。針對紫卡會員還可獨享加碼回饋。為了讓會員點數能更加活用，檔期中打造「聰明玩點新攻略」主題活動，提供多元且回饋更有感的點數折抵方式。
除了購物與贈獎回饋外，義享時尚廣場攜手高雄三大指標藝文場館-高雄市立美術館、內惟藝術中心與金馬賓館當代美術館，共同打造具文化深度的會員獨享體驗。活動期間，會員可扣指定點數兌換相關展覽門票與限定週邊。包括《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展、《Mr.の奇想愛情特展》等。
另外義享時尚廣場也以結合AI科技應用規劃一系列藝術手作、美學講座與互動活動，自11月8日起陸續舉辦個人調香香膏DIY、手繪名畫吐司、專屬LINE貼圖創作、藝術家分享會與居家氣味美學講座等主題活動。
Global Mall串聯環球Online搭雙11買氣再掀採購熱潮，與全台八店齊推《雙11年末感謝祭》滿足購物高優惠與一鍵下單便利性。環球Online 雙11當日加大回饋力道「單筆消費滿3,000元可享最高29%回饋」。
Global Mall新左營車站即日起至11月26日展開《雙11年末感謝祭》檔期，即日起至11月14日綁GMpay單筆消費滿2,000元兌111元電子商品禮券，且即日起11月11日點數11倍加碼贈，若再刷Global Mall聯名卡再加碼點數1倍贈，當天再登入APP扣100點即可兌100元電子商品禮券。此外，精選眾多品牌祭雙11爆品優惠價。大啖美食也能省荷包，即日起至11月26日會員可扣100點兌50元美食金，以及於美味食堂用餐消費滿300元贈耕讀園指定飲品乙杯，暢享利多優惠與家人好友共享美好時光。
