雙11網購啦啦隊大戰 PChome對決樂天市場

網購「雙11大戰」開打，意外變成「啦啦隊女神的戰爭」。PChome 24h購物今(30)天找來4位韓籍啦啦隊擔任「雙11女神活動大使」，將進行多場直播與粉絲互動；並主打7-ELEVEN超速配服務，午夜12點前下單，隔天清晨就能超商取貨。無獨有偶，樂天市場邀來樂天女孩助陣，集結11大日本品牌，下單就送11%點數。蝦皮購物請到李多慧擔任品牌好友，搭配郭泓志拍攝廣告，即日起陸續上線。

PChome 24h購物「1111超狂回饋」即日開跑，強打「折價券、P幣、爆品、直播、遊戲」等5大亮點。其中，安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢4位韓籍啦啦隊成員化身「女神大使」，將在11月6日、10日、11日進行特派直播，網友觀看直播就能領取專屬折扣碼，下單最高現折10%。站上並設計「超級拉霸機」互動遊戲，每天進站最高能搶到1,111 P幣。

除了商品折扣外，PChome 24h購物還祭出2大升級方案。第1、開放uniopen會員使用OPENPOINT折抵消費金額，上線首月綁定會員數即突破5萬人。第2、全新PChome超速配」服務於北北桃全面上陣，午夜12點前下單，隔天一大早商品就會送達指定7-ELEVEN門市，涵蓋門市數量超過1,800家，現階段已經帶動訂單成長20%，日後將推廣到其他地區。

刷信用卡結帳即享高回饋，11月1日至12日刷星展銀行PChome Prime聯名卡，滿額最高回饋41%，單筆分期滿1萬4,000元送2,600 P幣；11月9日至12日使用國泰世華CUBE卡付款最高賺13.7%；持台北富邦信用卡單筆滿1萬5,000元並分6期以上，可拿到11%刷卡金。

樂天市場即日起展開「享樂日本雙11」活動，由樂天女孩擔綱宣傳，並嚴選11大日本品牌，包含運動品牌Mizuno、ASICS、丹寧品牌EDWIN、家電品牌Panasonic、潮流品牌PORTER……等加入行列。領券購物最高折價1,111元，還能額外獲得11%樂天點數。同時獨賣日本「BanG Dream! 少女樂團派對」商品，樂天女孩桌曆同步上架。

蝦皮購物「11.11最強購物節」由棒球傳奇郭泓志、韓國啦啦隊女神李多慧出任品牌好友，以棒球情境與台灣夜市場景發想，拍攝「棒球失速篇」、「台灣感性過頭篇」等廣告，以幽默方式詮釋「隔日到貨」服務，系列影片即日起上線。會員進站可領取全站信用卡15%蝦幣回饋券，11月11日至13日單筆買滿1,500元即可使用，最高入手1萬1,111蝦幣。

