雙11網購要小心！詐團鎖定「購物潮」狂詐千萬

雙十一檔期，不少民眾網購搶便宜，但也要注意，因為詐騙集團也盯上這波購物潮！根據警政署統計，11月已經累積破百件網購詐騙案，財損破千萬。網路購物型詐騙也成了最常見的詐騙手法第一名。

到底有多少？光是11月受理報案，12號之前，已經累積128件，財損高達1200多萬。雙十一搶優惠下單，詐騙也是虎視眈眈。刑事局警方就破獲，有嫌犯趁這波購物潮，在網路上出售知名Labubu公仔和蘋果iPhone手機，但實際上收了錢卻不出貨。因為嫌犯手上根本沒有貨，用這樣的手法詐騙74名被害人，得手150多萬。

但同樣是網路購物詐騙，還有這種。

韓團BLACKPINK：「Whipit whipit，whipit whipit，好好看著我是如何掃清一切。」

年底迎來演唱會熱門檔期，詐騙案卻也四起。嫌犯鎖定知名韓團，稱「手上有票」，要趕快買，不然很快就賣掉。還說原價轉讓，保證不是黃牛票，但收錢之後卻稱票務有問題、物流延遲，最後不演了直接封鎖。粉絲們票沒拿到，錢也拿不回來。

員警：「破窗！」

警方獲報後前往查緝，嫌犯還躲在車裡，被員警破窗逮捕，狼狽被抓。共有16名粉絲被騙走30多萬，警方也一再呼籲，網路購物多加注意，雙十一開心搶到便宜，卻迎來結局是悲劇。

