雙11美食戰火開打！金色三麥送啤酒、BAC蛋糕買3送3⋯優惠一次看！

一年一度的「雙11購物節」即將登場，全台各大品牌已摩拳擦掌準備開搶，無論是餐飲、美食還是啤酒派對通通加入戰局。今年優惠不只要買到手軟，更要吃到、喝到、爽到！從啤酒無限暢飲、餐點買一送一，到會員限定禮遇、儲值加倍送，每個活動都讓人忍不住先打開記事本開始筆記。

金色三麥

金色三麥祭出史上最豪華的「三重好康」！最狂的好康來了——成為金釀酒友會籍，就送3桶3L超大啤，天天啤酒喝半價，再享會員專屬禮遇，三重驚喜一次滿足！即日起開放預購，可直接到門市優先搶購。

金色三麥UMAMI

雙11當日限定優惠！買尊享套餐3套就送UMAMI金色三麥英式下午茶3套，優惠套餐券皆為電子兌換券，請先加入會員，即可享受專屬權益。

（圖／業者提供）

SPORTS NATION

比賽要熱血，雙11更要吃到翻！全台最潮運動餐廳SPORTS NATION推出人氣SN大拼盤買二送二（每位會員限購一組）；以及酒卡神加碼——買300送300！每組會員最多可購買儲值酒卡1500元，直接送你 300 元酒牆體驗券5張，加倍應援不手軟，觀賽就是要大口喝酒，每口都是暢快勝利感！

（圖／業者提供）

BAC

年度最甜蜜回饋登場！BAC門市限定11/11當天經典巧克力蛋糕買3送3！（買3顆6吋送3顆3.5吋），優惠價 NT$2,640（原價 NT$3,930），每位會員限購一組。此外，11/9～11/11官網更祭出限定優惠：購買任一6吋蛋糕現折 NT$111，讓甜點幸福直送到家。

微兜

微兜於11月10日推出「微兜會員日」活動，只要兩人以上同行內用消費，即可憑券兌換甕底炸雞翅乙份（限量供應，優惠不併用）。

同時推出超人氣餐點「冰湖野米輕盈碗」電子券組合，買五送五、優惠價只要 NT$2,100（原價 NT$4,200），購買後將於 11/12 存入微兜會員帳戶，每位會員限購一組，尚未加入會員者可至官網註冊。

（圖／業者提供）

麥漢堡

麥漢堡於雙11推出超值「儲值酒卡買3000送3000」活動（贈智慧取酒牆500元面額×6張紙本券），即日起至11/11限時開放購買。

此外，11月全月舉辦「快樂大人餐扭蛋活動」，凡購買一組快樂大人餐（任一漢堡＋可樂梅酒一瓶）即可轉一次扭蛋，有機會獲得啤酒杯SHOT杯、可樂梅酒、取酒牆優惠券、漢堡券等多項驚喜！

舞古賀鍋物華榮店

每年11/11不僅是電商平台的「雙11購物節」，其實也是別具意義的「台灣雙胞胎日」！自1987年起，民間便固定在這天舉辦「雙胞胎大集合」活動，讓許多雙胞胎家庭歡聚一堂。

高雄在地經營九年的知名火鍋品牌「舞古賀鍋物華榮店」，今年特別響應台灣雙胞胎日，自 11/8起至11/11止，連續四天推出超值好康，雙胞胎來店用餐即可享「黑毛豬肉套餐買一送一」優惠！

（圖／業者提供）

全家便利商店

11/11凌晨（00:00-01:59）、上午（10:00-11:59）、下午（15:00-16:59）三時段開放滿百折50的「整點早鳥5折券」，晚間時段（18:00-23:59）輸入優惠碼「FM90」或「FM85」，消費滿688享9折、滿1688再享85折，最高可折抵1688元。除了雙11當天，整個11月再祭出三波超殺回饋，暖身第一波，11/5–11/10 天天進站簽到領優惠，連續6天再發送200元折價券；單日限定第二波，11/12單日限定「返場日」滿1111元折150元；返場第三波， 11/12–11/25「返場購」滿1299元享好禮三選一，讓雙11熱潮一路延燒到月底。

活動期間推出1,111元均一價專區，熱門商品最低下殺62折起，如「船井生醫──晶擊對策EX代謝錠」原價1,780元，特價只要1,111元。不僅如此，至11/11前，天天都有買1送1限時快閃，「鮮芋仙嫩仙草凍飲」2箱720元，換算每瓶只要15元，NINE WEST直條28吋前開式旅行箱，11/11當天夜殺原價6,980，特價5,933，再送20吋登機箱。「全家行動購」從暖身期一路折到返場期，不怕錯過時段、每一刻都有折扣，讓消費者從早逛到晚、折扣不間斷。除此之外，小資族最愛的「隨買跨店取」同步也推出好康，購買消費滿111元即可獲得抽獎券1張，有機會抽到最大獎111杯大杯經典拿鐵。

台中港酒店

台中港酒店放大普發一萬依現金價值，即日起至2025年12月31日止推出一萬元入住總統套房專案(原價68,000元)，入住旅客可享萬元價體驗尊榮空間，並加贈5,000元台中港酒店線上商城灣兔購抵用券，延伸旅遊購物樂趣。同時配合「台中購物節」活動，台中港酒店於餐飲住宿設施推出指定優惠外，加碼於灣兔購平台推出單筆消費滿1,200元即可現折120元，11月11日當天下單更享免運優惠。

此外，迎接雙十一購物節熱潮，台中港酒店同步導入虛擬貨幣支付服務，成為全台首家導入虛擬貨幣支付MaiCoin PAY的旅宿業者，未來消費者可透過虛擬貨幣進行付款，慶祝首波啟用台中港酒店除了推出超狂優惠，前三名使用MaiCoin PAY付款的旅客，可享「總統套房一泊一食」優惠價 11,111 元，再加碼贈送「雅緻雙人房乙晚」，體驗一折價入住再享一晚住宿的極致回饋。

（圖／業者提供）

台北喜來登

政府普發現金一萬元正式上路，消費市場買氣熱絡。台北喜來登搶搭雙11與普發萬元商機，於11月6日至11日推出「雙11外帶美食1,111元起」快閃優惠，折扣最低達47折，包含爐烤美國肋眼、燒臘點心組、義式雙味比薩組、牛肉壽喜燒組等全品項一律1,111元起。響應政府普發現金政策，11月10日至30日再加碼推出「萬元聚餐優惠」，於十二廚自助餐廳或SUKHOTHAI泰式餐廳用餐最高可省近6,000元。兩大主題同步登場，不論小家庭犒賞或企業聚餐都能輕鬆享受五星美味。

（圖／業者提供）

iHerb

全球跨境保健品電商龍頭 iHerb 提供五萬多種好物一站式購足，並祭出全站超值iHerb折扣碼，首波11月5日起跑至12日期間限時下殺74折，輸入折扣碼「iHerb26」，全球直送超便捷；第二波11月12日至24日輸入「iHerb8」享全站8折，數萬件美國保健品、維他命海外直送，更可輕鬆購入天然美妝品牌、健康食品與寵物保健熱銷品，讓消費者在家就能以折扣價格，一次入手全家人的健康生活所需。

頂呱呱

頂呱呱推出為期10天的限時優惠活動，從11月7日至11月16日止，全台門市同步開炸！主打超值「雙11狂炸桶」只要449元（原價554元），現省105元！再加碼「辣味雞翅買二送一」及「薯條買一送一」等多重優惠，讓消費者開心領萬元、盡情吃炸雞，一起嗨翻雙11！

（圖／業者提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

