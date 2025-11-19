雙11買不夠？Klook推日韓冬季限時下殺 買1送1開搶
記者李鴻典／台北報導
隨著冬季來臨，旅客紛紛投入冬季運動與冰雪樂趣之中！尤其日韓人氣居高不減，從日本溫泉鄉、冰雕祭，到韓國滑雪度假村、冬季樂園，都是旅客年末出遊首選。
延續雙11熱潮，Klook即日起至12月31日推出「日韓冬季之旅」限時下殺優惠，包含冬季熱門行程買1送1、滑雪體驗88折等好康。
活動期間，Klook「每週137」都有最便宜冬季優惠，買1送1、3折券、7折券輪番上陣，上午11點準時開搶！
每週一：冬季熱門行程買1送1，包含話題十足的白川鄉合掌村一日遊、京都天橋立美山一日遊等。
每週三：溫泉體驗3折券，最高現折1,000元，從銀山溫泉之旅、豐洲萬葉俱樂部溫泉、地獄谷雪猴溫泉一日遊、洞爺湖溫泉一日遊通通有。
每週日：雪地體驗7折券，最高現折1,000元，湯澤滑雪場課程、星野Tomamu滑雪場教學及攝影服務、北海道美唄雪上樂園一日遊等都能用。
Klook推出指定日韓滑雪體驗88折優惠，凡訂購日本滑雪體驗輸入折扣碼「JPSKI25」，或下訂韓國滑雪體驗輸入折扣碼「KRSKI25」，直接下殺88折，最高現省300元。最受歡迎的滑雪聖地如日本越後湯澤、富良野，韓國伊利希安江村度假村、維瓦爾第公園度假村都能預訂，一次滿足賞雪與滑雪的冬季願望。
搭配銀行優惠更划算！11月30日前持中國信託LINE Pay卡預訂Klook全站海外飯店，享20% LINE POINTS回饋；12月31日前刷國泰世華CUBE信用卡訂購日本指定商品，享最高11.3%小樹點（信用卡）回饋；此外，每週六日韓泰台港商品刷富邦J卡，最高也享84折優惠。
日本溫泉向來是冬季旅遊的重要主題，如今也以更具地方特色的方式被重新詮釋。隨著各地溫泉鄉結合自然景觀、文化節慶與在地美食，泡湯不再只是單純休閒，而是一段展現地方風土的完整旅遊體驗。樂天旅遊在今年冬天以「四大獨特玩法」串聯日本經典溫泉鄉，從燈節、祭典到星空與雪景，帶領旅客感受溫泉文化的多樣風貌，同步推出冬季「Black Friday Sale」活動，提供更具彈性的行程選擇與實質優惠，開啟兼具深度與節奏感的日本冬季之旅。
根據樂天旅遊調查，近五成台灣旅客在規劃日本行程時，會優先安排結合「溫泉」與「文化特色」的體驗，顯示溫泉已從旅程中的附屬選項，重新成為冬季旅遊的主軸。順應這股趨勢，樂天旅遊整理出日本冬季最具代表性的「四大玩法」，以山形的雪見溫泉展現雪國靜謐、長野的星空溫泉營造夜間療癒氛圍、青森的燈節溫泉呈現燈影雪光的浪漫景致，而石川則以鵜祭展現獨有的文化魅力，讓泡湯不僅是放鬆身心，更成為感受自然與文化交織的冬季旅行亮點。
隨著冬季旅遊熱度升溫，樂天旅遊同步推出年度「Black Friday Sale」，限時釋出超過1,000張住宿優惠券，最高可折抵日幣50,000 元（約新台幣10,000元）。此次優惠網羅多處冬季人氣地點，包含前述山形、長野、青森與石川等經典溫泉鄉，旅客可依喜好規劃雪見、觀星、燈節或祭典等主題行程。除溫泉地區外，優惠亦涵蓋全日本主要觀光城市與度假勝地，提供更具彈性與實惠的住宿選擇，住宿期間長達近一年，讓旅客能依季節盡享日本各地的旅行魅力。
用溫泉水養出水煮蛋肌，投資自己從日本泡湯開始！當冷空氣讓肌膚感到乾燥緊繃，正是啟程日本溫泉養膚之旅的最佳時刻。避開人潮洶湧的名湯，日本各地仍藏有靜謐的「名湯遺珠」。FineDayClub精選星野集團旗下溫泉品牌「界」系列湯宿，開啟冬日美肌計畫！
北國森林的美肌秘境：界 波羅多；地點：北海道・白老町波羅多湖畔。溫泉特點：世界罕見的植物性褐炭溫泉，含源自遠古植物的有機物，被譽為「美肌之湯」，能使肌膚光滑柔潤。
雪國文化的溫暖泉鄉：界 津輕；地點：青森縣・大鰐溫泉鄉。溫泉特點：鈉‑鹽化物・硫酸鹽泉，除皮膚保濕外，因溫泉含豐富鹽分，泡後會在肌膚上形成薄膜讓暖意持久。
新舊交織的歷史湯治：界 長門；地點：山口縣・長門湯本溫泉。溫泉特點：鹼性單純泉，無色無味，溫和不刺激肌膚，有助放鬆筋骨與舒緩疲勞，同時能溫和去除老廢角質。
海天一線的現代湯宿：界 別府；地點：大分縣・別府灣海岸線。溫泉特點：鈉‑氯化物・碳酸氫鹽泉，泉質溫和、滑順，泡後肌膚保濕且暖意持久。
高原秘境的自然共生:界 阿蘇；地點：大分縣・阿蘇久住國立公園。溫泉特點：泉質溫和、略帶白濁的火山岩礦物泉，使肌膚柔滑保濕。
冬季與農曆新年假期腳步近了，杜拜也迎來一年中最適合旅遊的季節；在這座無與倫比的城市，想像力、探索，與世界級的待客之道交織在同一片璀璨星空之下，成為家庭旅客歡聚同遊的首選！
阿聯酋航空精選五個不可錯過的杜拜景點（瘋狂維迪水上樂園、失落密室水族館、沙漠探險、杜拜海龜保育計畫和哈塔民俗文化村），讓從蹣跚學步的幼兒到追求新奇體驗的青少年，每位家庭成員都能在這座黃金之城找到專屬的樂趣和驚喜，共創難忘的旅程回憶。
無論是孩子人生中第一次出國冒險，或是家族久違的團聚之旅，阿聯酋航空都以舒適、便利，和滿載靈感的旅程體驗，陪伴全家人悠遊世界。杜拜也已就緒，在這裡，每一個世代都能發現屬於自己的非凡體驗。
