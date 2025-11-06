雙11買氣持續增溫！PChome 24h購物響應普發萬元 加碼再享最高10,000回饋
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】準備迎接雙11最高峰，PChome 24h購物「1111超狂回饋」優惠不停歇！隨著昨日(11/5)起普發1萬元現金政策開始登記，PChome 24h購物即推出「全民普發！加碼翻倍送」，搭配雙11強檔期間全站最高回饋享45%，再加碼讓消費者買一萬享最高10,000回饋。此外，粉絲們期待已久的韓籍人氣啦啦隊直播活動即將登場，邀請安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢化身「雙11女神 活動大使」，分別於今日(11/6)、11/10、11/11 20:00起進行特派直播，觀看直播即可領取專屬折扣碼，最高現折10%，邀請大家線上同歡。
▲Apple 蘋果AirPods Pro 3 即日起至11/22開放限量預購，預購價7,490元
隨著雙11正式進入高峰期，PChome 24h購物觀察，自10/27檔期開跑以來，兩周內(10/27-11/4)訂單量較上月同期即上看雙位數成長，顯示消費者購物熱情持續升溫，並隨著普發萬元政策發酵。PChome 24h購物進一步分析發現，3C品類表現亮眼，訂單數Top5依序為「手機、儲存、鍵盤滑鼠、筆電、遊戲機/周邊」。其中，蘋果旗艦館於10/31日起同步開放限量預購AirPods Pro 3，平台上的首日預購訂單量即較上一代 AirPods Pro 2 成長5倍，可見消費者熱烈期待新品上市；另外在百貨品類中也發現單車/滑板車、電視、專櫃保養品亦有相較上周一有雙位數的銷售成長表現。整體來看，今年消費者多趁雙11搶便宜，精打細算鎖定高單價商品難得的優惠下殺，再加上普發萬元補貼，盡情享受年終最強回饋折扣！
▲GARMIN VENU 3/3S GPS 智慧腕錶
11/8~11/11限時特價9,888元，數量有限，售完為止
11/8加碼1,000 P幣，前一百名再送原廠錶帶
11/9~11/11持續加碼500 P幣
PChome 24h購物為響應全民普發一萬政策，雙11期間瘋狂再加碼，舉辦「加碼翻倍送」，即日起至11/30，買一萬最高享10,000回饋！大加碼回饋：
第一重：一鍵免費領！獨家神券最高折5,000元起折價券（限量用完為止）
第二重：APP限定指定單筆消費滿一萬登記限量送1,000 P幣！
第三重：APP限定指定單筆消費滿一萬登記送限量總值4,000元折價券大禮包（內含500元x3張、400元x4張、300元x3張）
詳細請閱活動頁>> https://24h.pchome.com.tw/activity/AC79133122
果粉期待已久！Apple最新推出的「AirPods Pro 3」已於10/31起在PChome 24h購物正式開放預購，PChome 24h購物觀察預購首日買氣即爆棚，平台上的訂單量較「AirPods Pro 2」首賣同期成長5倍。這次新機主打心率感測功能、4倍降噪、IP57等級防塵與抗汗，並搭配更多的耳塞尺碼選擇與更長的續航力。「AirPods Pro 3」採用全新的 Apple H2晶片，其「主動式降噪」能力相較 「AirPods Pro 2」提升最高可達2倍，與初代「AirPods Pro」相比更高達4倍。全新的「適應性音訊」與「對話感知」功能，能根據使用者所處的環境自動調整噪音控制，在需要時無縫降低背景噪音並突顯人聲，帶來更智慧且自然的聆聽體驗。續航方面，單次充電可提供最長8小時的聆聽時間。值得一提的是，這次的「AirPods Pro 3」提供五種尺寸（XXS、XS、S、M、L） 的矽膠耳塞套，滿足更多使用者對貼合度的需求，讓不同耳型都能享受更舒適的配戴體驗與更出色的降噪效果。
而除了耳機之外，今年雙11檔期，熱銷穿戴裝置GARMIN VENU 3/3S GPS也推出限時優惠價！VENU 3系列主打全方位健康監測與長效電力，配備AMOLED觸控螢幕、24小時心率追蹤、血氧偵測、壓力與睡眠分析，更能透過內建的Body Battery身體能量指數與專屬睡眠教練，協助使用者掌握每日狀態。搭載多項運動模式與GPS精準定位，續航力最長可達14天，不論健身、跑步或日常生活，都是健康管理與運動記錄的理想夥伴。
