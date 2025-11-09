雙11買氣退燒？網友點名主因：每個月都是購物節

網友討論指出，近年雙11熱度明顯降溫，主因在於電商促銷已成常態、價格差距不再明顯。（示意圖／Pixabay）





一名網友在PTT以「為啥沒人瘋雙11了」為標題發文分享，直指這一兩年身邊討論度驟減、購物熱度不如以往。貼文引發熱議，多數網友點名主因是促銷常態化，一年到頭檔期輪番上陣、折扣力道與平日差異有限，雙11不再稀缺；也有人指出社區包裹堆積、物流加班仍見常態，顯示買氣並未消失，只是分散到更多月份與檔期。

原PO表示，過去每逢雙11，各平台集中人力處理訂單、新聞連番報導，整個10、11月就是在買買買。但近年雖然活動照辦，社群聲量顯著下降，身邊人也不再特別期待，讓他質疑雙11是否式微。貼文中他坦言，現在看到「雙11」標語似乎不再有早期那種只此一檔的吸引力。

對此，許多網友直言：「現在每個月都來一次特賣，雙十一沒比較便宜」、「優惠根本沒有比較便宜＋每個月都來一次」、「打折後才是原價玩好多年了，全是套路」、「平常特價沒買，雙11要真的破盤才會下單」。也有人指出，各平台從年中慶、開學季到雙11、雙12、跨年檔輪流上線，每個月都是購物節，自然削弱了雙11的熱度。

另一方面，也有網友分享不同看法。他們指出，社區管理員每逢雙11仍會公告「包裹太多請速領」，物流業者也經常加班趕貨；有做電商的網友直言「早就準備爆單」，認為今年只是消費更分散、下單更理性，而非需求消失。

