雙11買特價螢幕店家稱沒貨消單 他開分身下單原價成功：台灣都這樣玩？

有網友在網購賣場買了雙十一特價螢幕，卻遭對方以缺貨為由取消訂單。（示意圖／Creative Commons）

喜傑獅2.0？近日一名網友在雙十一購物節期間，知名賣場購買電腦螢幕，遭店家以缺貨為由取消訂單，未料他開分身另外下單，店家卻接受訂單，並且在不久後出貨，質疑店家不想為特價買單，PO上PTT、巴哈各大論壇後引發軒然大波。

原PO在PTT發文表示，他在11月12日向知名筆電賣場「驊哥電腦」下單一台高刷電競螢幕，當時價格為3799元，搭配店家折扣券，只要3499元。下單2天後，他收到賣場通知，表示雙十一檔期物流繁忙，會延遲出貨，也就沒多在意。沒想到在18日下午，賣場通知原PO缺貨，將自動取消訂單，但他到官網一看，該台螢幕仍正常販售中，價格卻變成4599元，因此詢問客服是否是因為不想以較低金額售出才取消訂單，對方則回是廠商臨時通知無法供貨，才會取消訂單，官網上商品則是因後台同步更新有時間差，已經請相關單位協助更新。

原PO遭取消訂單後，質疑為何官網仍有在販售，對方回應未同步更新，沒想到原PO開另一個帳號下單竟成功還出貨。（圖／翻攝自PTT)

原PO認為事情不對勁，於是與客服交談結束後，立刻使用另一個帳號在官網二度下單，未料店家接受訂單，並且在24日出貨，隔天25日就收到商品，讓他相當傻眼，決定將事件PO到PTT，揶揄「所以為什麼特價訂單會因為廠商無法供貨取消，但原價卻能正常下單出貨呢？」

鄉民看到後狂酸店家：「台灣店家現在都這樣玩嗎」、「明顯店家不想認賠」、「為了1100元把自己商譽都賠了」、「這家當初還在臭喜傑獅，結果自己也玩一樣的套路」、「店家應該沒想到有人會開分身下單吧，直接被戳破」、「驊哥不意外就是」、「這家FB廣告買超大，沒想到實際上這樣玩」、「不就跟喜傑獅一樣不想認賠」、「台灣商人就是過太爽」、「台灣電腦店家真的都喜歡這樣玩耶」。

店家臉書遭網友灌爆後，反嗆「反正怎麼解釋你們都不會滿意」，接著又在26日發文「真的嗎？大家真的想認真聽我解釋嗎」，但到了今（30日）仍未解釋，就此神隱。網友們也留言嘲諷：「你倒是講啊，現在連解釋都要搞不出貨這招嗎」、「是不是要付你1100才會解釋」、「反對洗劫獅，理解洗劫獅，成為洗劫獅」、「我只知道你的公關能力跟洗劫獅一樣糟」、「不用解釋了，直接關一關，反正商譽就值1100」、「才幾百塊也要在那裡想理由想半天，你們家商譽這麼不值錢？」。

