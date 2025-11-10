雙11購物潮將至 新北警以古人防詐梗圖預防詐騙

(新北市刑事警察大隊提供)

記者蔡琇惠／新北報導

雙11購物潮即將來襲，詐騙集團看準消費者購物慾望蠢蠢欲動，新北市警局詐欺防制辦公室依據165打詐儀錶板系統分析統計，今（114）年9月全國「受理詐騙案件數」最多的詐欺手法為「網路購物詐騙」，總受理數共3,625件，財損金額為新臺幣2億6,700萬餘元。隨著雙11購物節促銷優惠來臨，請民眾務必提高警覺、慎防詐騙。



新北市一名女大生於10月20日報案，指稱她在「Threads」上看到有人轉讓G-Dragon愛貓Zoa聯名的ZO&FRIENDS杯套，便主動使用「Instagram」與賣家聯繫，女大生依指示以賣貨便交易並支付40元運費，點入賣場連結操作後，顯示「買家尚未實名認證」導致訂單交易失敗，又誘導她加入假客服Line帳號並照指示操作網路銀行轉帳1筆、無卡提款1次，並將信用卡之付款碼、行動提款碼提供給對方，共損失新臺幣8萬餘元。



新北市警局詐欺防制辦公室提醒，雙11購物節要小心「網路購物詐騙」及「解除分期付款詐騙」，詐騙手法如下：

一、網路購物詐騙：(一)假買家詐騙：詐騙集團假冒買家製造交易問題(無法下單、賣家未完成金流認證或簽署金流協議)，誘騙賣家點入偽客服連結，並以金流認證為由，透過LINE假客服指示分次轉帳。(二)假賣家詐騙：詐騙集團透過社群平台或不明購物網站刊登低價商品吸引下單，收款後不出貨並失聯，或以貨到付款寄出劣質品。



二、解除分期付款詐騙：詐騙集團假冒客服或銀行聲稱「誤設成分期付款方式」，需協助解除，誘導操作ATM或網路銀行轉帳。

新北市警局詐欺防制辦公室提醒，網路購物務必選擇可信賴的官方網站或知名電商平台，注意商品價格是否與行情價差太多；網路販賣商品時，應慎防聽從對方指示私下交易，且勿點選可疑連結網址；ATM、網路銀行沒有解除分期付款功能，切勿任意匯款。對任何交易過程感到可疑，應切斷與對方聯繫，應即時向165反詐騙諮詢專線或110報案電話求證。