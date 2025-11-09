雙11開打》酷澎「這樣做」不限金額免運！商品最低2折，這樣買最划算
美商Coupang酷澎「雙11狂購祭」日前已盛大開跑，全站品類涵蓋日用雜貨、食品飲料、手機筆電、母嬰寵物、居家清潔、美妝保養、家居廚具與運動用品等，天天輪番推出「雙品類驚喜優惠」，主打眾多商品最低2折起。
會員經濟成長關鍵：「WOW會員」免運機制帶來何種效應？
在台電商市場競爭激烈、消費者價格敏感度高的背景下，Coupang以「WOW會員」制度打造差異化亮點，主打火箭速配、火箭跨境不限金額免運，月訂閱費僅59元，免搶券、免湊單。
此外，酷澎同步攜手多家銀行祭出支付回饋，11月6日起使用LINE Pay綁定中信LINE Pay卡，火箭速配訂單享最高6% LINE POINTS回饋，加碼總額200萬點發完為止，強化金融科技生態鏈合作。
品牌聯盟、跨界合作加持，酷澎如何提升在地採購深度？
酷澎雙11活動期間，聯合多家國際與在地品牌推出「品牌獨家優惠」，包括NEOFLAM鍋具、WOKY × Sanrio聯名陶瓷杯、THERMOS膳魔師新品與ACANA、Orijen、CarnivoreRAW等寵物品牌，擴大品類深度並導入獨家供應。
餐廚品類祭出「買就送」策略，例如NEOFLAM Rosey與Sunny Cook系列鍋具下殺4折、1111元再送三件組廚房配件；毛孩商品則以滿額折扣、試吃包等促進組合銷售。
同時，家清品牌得意、春風、橘子工坊、威猛先生等同步參戰，主打整箱優惠與衛生補給需求，凸顯酷澎以「生活型品類」為核心的採購策略，深化平台在家庭消費領域的滲透率。
舊換新機制與美妝回饋並行，酷澎如何鎖定多層次客群？
為搶年底換機潮，酷澎推出「手機舊換新限時加碼10%回饋」，與US3C合作導入舊機回收流程，最高單筆可獲3,120元現金回饋。
美妝品類則持續以「滿額贈」拉動品牌聲量，TT波特嫚、innisfree、too cool for school、MEDIHEAL等韓系與台灣品牌全數上架，主打滿千折百、買即贈面膜或保養組，滿足年輕客群的季節性購物需求。
電商布局持續深化，酷澎在台戰略如何延伸？
Coupang酷澎近年積極擴充物流與行銷投資，火箭速配與跨境配送服務皆持續升級，並強化與品牌端合作模式，以實現「倉儲即行銷」與「供應鏈在地化」。
酷澎透過大型促銷節慶強化曝光，有助在消費者心中建立「高效率＋高折扣」印象，逐步鞏固台灣市場基礎。
