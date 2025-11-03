雙11開打》momo營收負成長沒在怕！總座谷元宏端「6億牛肉」 倉儲車隊全面升級
隨著雙11檔期拉開序幕，富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布，今年活動全面升級，祭出總值高達6億元的回饋計畫。從「宏佳騰韓系純電跑旅＋長榮航空來回機票」雙大獎，到37.5%全站回饋、百萬紅包天天派送，以及經典「組隊團戰」最高3.5%回饋，momo力求全方位提升消費者互動體驗。
momo今年雙11回饋規模有多大？
富邦媒今年雙11在回饋與抽獎設計上全面升級，除了天天抽雙大獎外，11月4日「AI女神日」消費達標可登記抽李珠珢11月30日見面會門票，並享加價購限量周邊商品。此外，11月1日與11月11日限定登場的「組隊團戰」活動，凡組成4至8人團隊、累積消費達25萬元以上，即享最高3.5%回饋，主揪完成任務還可再領111元mo幣；28家合作銀行信用卡最高再加碼20%回饋。
moPLUS會員更可享全站37.5%回饋，全站滿額還可登記抽「momoBOOK閱讀器」等限量好禮。
momo如何用物流優勢搶攻市場？
富邦媒總經理谷元宏在聯訪中指出，「速度」始終是momo核心競爭力，目前約7成商品為「速達品項」，多數可實現「當日送達」。這項優勢並非偶然，而是富邦媒多年深耕物流基礎建設、持續擴充倉儲規模與自有車隊的成果。
谷元宏補充，為因應雙11，今年富邦媒除向外部租用約3萬棧板臨時倉儲外，更首次啟用南部總倉，全台物流能力全面提升，「雖然不敢說完全不會塞車，但中南部消費者會更有感。」
跨境電商與會員策略如何支撐業績？
在跨境電商布局方面，momo已試營運少量日本商品，並觀察消費者反應。谷元宏強調，「雖然不是第一個做，但長年累積的基礎建設與消費者信任，是我們最大的優勢。」此外，moPLUS高年費訂閱會員已超過6萬人，今年底還將推出年費低於千元的方案，持續擴大會員規模與黏著度。
家電品類如何在政策與新服務下帶動銷售？
受惠於政府普發現金政策及momo「58H快配」服務，指定大型家電最快可於58小時內配送並安裝，消費者換機意願大幅提升。觀察指出，AI智慧掃拖機、空氣清淨機、除濕機等智能家電，以及高單價質感家電銷售熱度高，第四季家電銷售有望成長雙位數。
momo同步推出《雙11十大必買家電》，並在11月3日登場的《家電瘋搶日》祭出最高回饋30%＋全館下殺5折起，Dyson、Panasonic、飛利浦、三星、LG等品牌火熱開戰。
momo也發現，消費者偏好兼具AI智能科技、節能效率與高CP值的家電，如三星65型4K智慧連網螢幕、LG AI智控洗乾衣機、Panasonic新一級能源效率三門變頻冰箱等。空氣清淨、掃地與除濕家電也受氣候濕冷與過敏源升高影響而買氣升溫，石頭科技Qrevo EdgeC掃拖機、Dyson V8 SV25無線吸塵器、LG多重高效奈米抗菌循環扇及Whirlpool節能除濕機最受青睞。
除了必備家電，時尚、設計感兼具的高單價商品同樣熱銷，如Panasonic奈米水離子吹風機、飛利浦全自動義式咖啡機、SONY PlayStation 5光碟版主機組合包等，兼具實用性與質感，吸引自用及送禮族群，預計再掀年終搶購熱潮。
面對營收負成長，momo雙11策略為何仍樂觀？
儘管今年前9個月富邦媒營收年減2.65%，略高於網家年減2.54%，谷元宏仍對第4季表現持樂觀態度。他指出，momo以「速度、回饋與VIP體驗」3大核心，結合物流升級、倉儲布局、會員策略與多元回饋組合，打造兼具速度、價值與體驗的全方位購物盛宴，目標穩住既有消費者並擴展中南部及新會員市場。
