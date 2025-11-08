雙11開搶！PGO萬元購車金＋0利率輕鬆入手Ur2 plus

記者鍾釗榛／綜合報導

PGO推出Ur2 plus「雙重優惠」。（圖／PGO提供）

雙11不只網購有折扣，PGO電動車也加入戰局！針對深受年輕族群喜愛的Ur2 plus綠牌智慧電車，PGO推出「雙重優惠」，購車金現折1萬元，再加上24期0利率輕鬆分期，最低只要約新台幣1.5萬元起就能把新車騎回家，堪稱今年最划算的入門選擇。

Ur2 plus最低只要約新台幣1.5萬元起。（圖／PGO提供）

輕巧好駕馭

Ur2 plus 最大賣點就是「輕盈好上手」，車重僅82公斤、座高730mm，對身材嬌小的騎士相當友善。不論是巷弄穿梭還是市區代步，都能靈活駕馭毫不費力。外型走圓潤可愛路線，車殼採環保防刮材質，日常停車更不怕刮傷，實用與時尚一次兼顧。

Ur2 plus車重僅82公斤、座高730mm。（圖／PGO提供）

夜騎更安全

PGO在照明設計上也沒馬虎，Ur2 plus 配上 Class-C直射式LED魚眼頭燈與「微笑造型」尾燈，夜晚騎乘亮度足、辨識高。再搭配經典PGO「微笑元素」，讓整體造型更有親和力，走到哪都能成為街頭焦點。

Ur2 plus 配上 Class-C直射式LED魚眼頭燈。（圖／PGO提供）

小細節超貼心

別看Ur2 plus外表可愛，配備可是一點也不馬虎。全液晶儀錶板資訊一目了然、後座飛旋腳踏好收又穩，椅墊下還藏著 QC3.0 USB快充座，讓手機永遠不缺電。貼心的前斜板設計可遮風擋雨，也讓穿裙裝騎士能自在出門。

限時優惠開跑中

PGO表示，本次雙11活動即日起開跑，期限依官網公告為準。Ur2 plus 不僅是通勤好幫手，更是減碳時尚代表作。

