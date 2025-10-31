雙11開跑 好市多黑鑽會員享早鳥雙重優惠 157

CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導

一年一度的雙11購物節即將來臨，美式賣場好市多11月5日至11月11日，推出為期7天的線上購物優惠活動，祭出超過300項特價商品，從大型家電、家具、保健食品、寵物用品到熱門零食、保暖服飾一應俱全。

今年首度登場的「黑鑽會員限定早鳥日」，黑鑽會員可於11月10日提前享受優惠，享有滿11000元折1100元的優惠，比一般會員早一步入場，隔天11日仍可與全體會員共同再享一次同額優惠。好市多表示，今年雙11主軸「誠意優惠尊榮早鳥」分三大階段，黑鑽會員限定早鳥日、全會員同慶日，以及超值特惠檔，超過300項商品同步開賣，提前釋出驚喜好康。

活動期間使用Costco好市多富邦聯名卡線上消費，還可享 3% 回饋無上限，回饋自動累積，大型家電與家具商品提供基本安裝服務，滿足年末汰舊換新或搬家需求。優惠商品好市多精選多款品項，包括TOSHIBA 75吋4K大電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡與米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等熱門生活商品，無論是家庭採購、毛孩照護或年末送禮，全方位滿足會員需求。

好市多強調，今年雙11不僅是優惠戰，更希望帶給會員提前感受年末幸福的購物體驗。黑鑽會員早鳥日成為焦點，不僅能搶先一天開買，還能享有雙次優惠的禮遇，提醒民眾快把心儀商品加入購物車，準點開搶，囤滿一整年的幸福。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

