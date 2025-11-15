雙11電商買氣噴發！3C業績飆11倍

【記者趙筱文／台北報導】雙11電商買氣全面噴發，母嬰與3C成為最強成長焦點。紙尿布熱銷帶動母嬰類別暴衝，3C也因新品潮與舊換新優惠寫下11倍成長，推升整體買氣衝上新高。

電商平台Coupang酷澎分享今年「雙11狂購祭」買氣衝上新一波高峰，母嬰與3C成為該平台上最亮眼的成長主力。根據酷澎公布的最新銷售數據，母嬰品類靠著紙尿布強勁需求帶動，11月11日當天銷售量較平日飆升8倍，紙尿布更直接爆出逾200％成長；3C則因手機新品潮與舊換新優惠挹注，業績比今年上半年618檔期硬是拉出11倍的驚人漲幅，讓整體平台同步寫下雙11檔期新高。

今年酷澎主打「天天雙品類」策略，母嬰用品持續扮演主力推手。官方指出，平台長期深耕育兒家庭需求，加上高黏著度回購動能，成功推升這波雙11自然流量。酷澎也強調，WOW會員制推出後，每月59元即可享免運、免搶券、即買即出貨等福利，會員購買行為更活躍，成為此次母嬰業績爆發的關鍵之一。

酷澎日前公布的2025年第三季財報也顯示，全球新興業務營收達13億美元、年增32％，台灣市場靠著三位數成長幅度貢獻不小。酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）指出，過去兩季台灣顧客使用率與互動度明顯攀升，帶動營收快速加速，也穩定提升顧客忠誠度。

雙11期間，不只是母嬰與3C再度衝出亮眼成績，食品雜貨、日用品、保健品等選品也跟著同步升溫。11月11日當天母嬰品類造訪人次比平日多出8倍，保健產品更年增8成。酷澎表示，爸媽忙於育兒時更需要快速補貨與一次購足，因此平台提供的多樣品牌組合與火箭速配隔日到貨，成功吸引大量自然流量。

官方也強調，平台持續提升資訊安全、購物透明度與物流效率，並已連續兩年獲得數發部數位產業署「友善電商」肯定，在競爭激烈的電商市場中持續鞏固台灣消費者的信任。

整體來看，今年雙11不只讓母嬰強勢領跑、3C爆衝翻倍，也讓整體消費熱度全面升溫，持續點燃台灣電商市場的年末戰火。

