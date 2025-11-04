雙11黃金鑽石2折起再抽金豆！GIA鑽戒、1克拉培育鑽$11,111入手攻略

一年一度的雙11購物節盛大登場，除了服飾、3C，今年更不能錯過的是黃金與鑽石的超值優惠！你是否曾夢想擁有一克拉的閃耀鑽石，卻總覺得價格高不可攀？或者想為自己添購一件經典黃金飾品，卻遲遲等不到最佳時機？現在，你的機會來了！Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週，全館2折起，滿萬再享抽金豆機會，挑戰市場最低價！從日常佩戴到投資保值，8 款精選黃金鑽石商品，讓你輕鬆入手人生第一件珠寶，或是升級你的收藏！

黃金不僅是傳統的保值商品，更是能展現個人品味的時尚單品。這次雙11，多款黃金飾品祭出超殺折扣，無論是自用或送禮都非常合適！

💰 優惠總覽：

全場 2 折起，滿萬再抽金豆 ，挑戰最低價！

點睛品爆款 6折起、計價金工資 69 折 ，滿 $5,000 再折 $350，累計折無上限！滿額再送黃金！

獨家 1 克拉培育鑽 $11,111 起，加碼升級送 18K 金鏈！2 克拉培育鑽石排鑽手鏈特談價 $9,111 ，小資購鑽首選！

30分 F/VS2 18K 鑽墜僅 $17,611 起，GIA 30分 D/VVS2 鉑金 $25,111 起！

1. ✨ 點睛品 璀璨幸運草 黃金手鍊_計價黃金

這款點睛品璀璨幸運草黃金手鍊，就像將好運繫在腕間的優雅符號。在日常穿搭中，它能為你的造型增添一抹溫柔的光芒。雙11期間，不僅享工資69折，單筆訂單滿$5,000再折$350，且可累計折抵無上限！更棒的是，滿額再送黃金！現在就是小資族入手經典黃金飾品的最佳時機，用最划算的價格，將幸運與美麗一起帶回家！

原價：時價

特價：工資69折

特價期間：11/5-11/11

👉 立即搶購，折扣最大

把幸運戴在手上，讓每個日常都閃耀著好運氣。圖片來源：Yahoo購物中心

2. 💫 Just Gold 鎮金店 黃金手鍊/項鍊-任選 (網路限定)

Just Gold鎮金店的黃金飾品，一直是許多人心中的經典選擇。這次雙11獨家推出的黃金手鍊/項鍊任選優惠，讓你輕鬆擁有百年品牌的精緻工藝。無論是簡約的日常款，還是帶有設計巧思的造型款，都能為你的造型畫龍點睛，提升個人氣質。雙11獨家特談，比市價更划算，是犒賞自己或送禮的好機會！

原價$23,600

特價$18,111

特價期間：11/5-11/11

👉 立即選購 × 市場最低價

純金光澤中，是妳低調的耀眼。圖片來源：Yahoo購物中心

3. 🌙 今生金飾 知性可人系列黃金項鍊/手鍊(任選)

今生金飾知性可人系列，如同其名，為你的美麗加分，展現知性優雅的氣質。這系列黃金飾品在雙11期間獨享74折優惠，更可加碼領券再折！在黃金抗漲的時代，這是電商平台獨家的超值機會，讓你用更親民的價格，將心儀已久的黃金項鍊或手鍊帶回家，讓光芒時刻伴隨你。

原價$50,000

特價$36,800

特價期間：11/5-11/11

👉 立即選購 × 電商平台獨家

為自己選一份溫柔的力量，讓優雅成為日常的習慣。圖片來源：Yahoo購物中心

4. 🌟 童樂繪金飾 1g 幸運星金條

如果你是黃金投資的入門者，或想為孩子準備一份有意義的禮物，這款童樂繪金飾1g幸運星金條絕對是你的最佳選擇！以黃金9999純金打造，不只具收藏價值，更是挑戰市場最低價的投資入門首選。將它作為孩子的滿月禮或生日禮，象徵著對未來美好的祝福。

原價：時價

特價：時價

特價期間：11/7-11/11

👉 立即搶購 × 市場最低價

黃金9999純金 × 投資入門首選！圖片來源：Yahoo購物中心

5. 💍 IS DIAMOND IGI 無螢光1克拉 D/ VS1 鑽石戒指/項鍊 經典款 多款任選

你是否曾渴望擁有一克拉的鑽石？現在，小資購鑽首選就是這款 IS DIAMOND IGI 1克拉培育鑽石！擁有 IGI 證書、D/VS1 等級，並保證無螢光，其閃耀光芒足以媲美天然鑽石。這次雙11，它更以Yahoo獨家低至$11,111的震撼價登場，再加碼升級送18K金項鏈！讓你輕鬆擁有視覺效果滿分、C/P值爆棚的夢幻鑽石。

原價$55,640

特價$11,111

特價期間：11/7-11/11

👉 立即搶購 × 市場最低價

IS DIAMOND 1克拉鑽石戒指/項鍊，經典簡約設計閃耀恆久光芒。圖片來源：Yahoo購物中心

6. 💎 SOPHIA 蘇菲亞珠寶 - 30分 F/VS2 18K金 鑽石項墜

SOPHIA 蘇菲亞珠寶以其細緻工藝聞名，這款 30分 F/VS2 18K金鑽石項墜，就像頸間的一抹星光。F色與VS2淨度的鑽石，確保了它的高雅與無瑕。這不僅是點綴日常的優雅單品，更是許多人入門天然鑽石的推薦款。在雙11期間以市場最低價入手，絕對是為自己添購經典珠寶的聰明選擇！

原價$44,000

特價$17,611

特價期間：11/5-11/11

👉 立即搶購 × 市場最低價

SOPHIA 蘇菲亞 18K金鑽石項墜，經典優雅設計。圖片來源：Yahoo購物中心

7. 💍 King Star GIA 30分鉑金台 D VVS2 3EX 經典款 天然鑽石 鑽戒/鑽墜 任選 (視覺效果1克拉 / 八心八箭)

如果你追求鑽石的極致火光，這款 King Star GIA 30分鑽石絕對能滿足你！它擁有GIA國際證書的D色、VVS2淨度、3EX完美切工，並呈現迷人的八心八箭！搭配高貴的鉑金台，讓鑽石的耀眼光芒更加襯托。這次雙11，這款電商平台獨家的30分 GIA鑽戒/鑽墜，挑戰市場最低價，是送給摯愛或自己最奢華的禮物。

原價$60,125

特價$25,111

特價期間：11/5-11/11

👉 立即選購 × 電商平台獨家

King Star 經典八心八箭設計，30分真鑽綻放極致火光。圖片來源：Yahoo購物中心

8. 💫 鉅曜國際珠寶 2克拉鑽石手鍊 淨白等級鑽石 (培育鑽石 總重2克拉)

你喜歡有層次的質感風格，偏愛低調內斂的奢華，同時追求高 CP 值的聰明選擇嗎？這款鉅曜國際珠寶2克拉培育鑽石排鑽手鍊絕對能驚艷你的目光！總重2克拉，搭配淨白等級（D~F色、VVS~VS淨度）的培育鑽石，其奢華閃耀的程度，就像將滿天星光戴在手上。雙11特談價格，讓你輕鬆晉升鑽石富翁，為你的日常造型增添無法忽視的亮點。

原價$88,000

特價$9,111

特價期間：11/5-11/11

👉 立即入手 × 熱銷話題商品

鉅曜國際 2 克拉培育鑽手鍊，淨白光澤綻放優雅氣場。圖片來源：Yahoo購物中心

雙11最強檔！黃金/鑽石超品週，你的珠寶夢想就趁現在！

Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週提供前所未有的優惠，不僅商品2折起，還有滿萬抽金豆的加碼活動，挑戰市場最低價！無論是想投資黃金、選購經典鑽飾，或是嘗試高CP值的培育鑽石，現在都是絕佳時機。

優惠活動只到 11/5-11/11，把握黃金機會，讓你的珠寶盒閃耀無限光芒！

👉 立即搶購 ➝ 黃金鑽石超品週