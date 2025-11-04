雙11黃金鑽石2折起再抽金豆！GIA鑽戒、1克拉培育鑽$11,111入手攻略
一年一度的雙11購物節盛大登場，除了服飾、3C，今年更不能錯過的是黃金與鑽石的超值優惠！你是否曾夢想擁有一克拉的閃耀鑽石，卻總覺得價格高不可攀？或者想為自己添購一件經典黃金飾品，卻遲遲等不到最佳時機？現在，你的機會來了！Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週，全館2折起，滿萬再享抽金豆機會，挑戰市場最低價！從日常佩戴到投資保值，8 款精選黃金鑽石商品，讓你輕鬆入手人生第一件珠寶，或是升級你的收藏！
黃金不僅是傳統的保值商品，更是能展現個人品味的時尚單品。這次雙11，多款黃金飾品祭出超殺折扣，無論是自用或送禮都非常合適！
💰 優惠總覽：
全場 2 折起，滿萬再抽金豆，挑戰最低價！
點睛品爆款 6折起、計價金工資 69 折，滿 $5,000 再折 $350，累計折無上限！滿額再送黃金！
獨家 1 克拉培育鑽 $11,111 起，加碼升級送 18K 金鏈！2 克拉培育鑽石排鑽手鏈特談價 $9,111，小資購鑽首選！
30分 F/VS2 18K 鑽墜僅 $17,611 起，GIA 30分 D/VVS2 鉑金 $25,111 起！
1. ✨ 點睛品 璀璨幸運草 黃金手鍊_計價黃金
這款點睛品璀璨幸運草黃金手鍊，就像將好運繫在腕間的優雅符號。在日常穿搭中，它能為你的造型增添一抹溫柔的光芒。雙11期間，不僅享工資69折，單筆訂單滿$5,000再折$350，且可累計折抵無上限！更棒的是，滿額再送黃金！現在就是小資族入手經典黃金飾品的最佳時機，用最划算的價格，將幸運與美麗一起帶回家！
原價：時價
特價：工資69折
特價期間：11/5-11/11
2. 💫 Just Gold 鎮金店 黃金手鍊/項鍊-任選 (網路限定)
Just Gold鎮金店的黃金飾品，一直是許多人心中的經典選擇。這次雙11獨家推出的黃金手鍊/項鍊任選優惠，讓你輕鬆擁有百年品牌的精緻工藝。無論是簡約的日常款，還是帶有設計巧思的造型款，都能為你的造型畫龍點睛，提升個人氣質。雙11獨家特談，比市價更划算，是犒賞自己或送禮的好機會！
原價$23,600
特價$18,111
特價期間：11/5-11/11
3. 🌙 今生金飾 知性可人系列黃金項鍊/手鍊(任選)
今生金飾知性可人系列，如同其名，為你的美麗加分，展現知性優雅的氣質。這系列黃金飾品在雙11期間獨享74折優惠，更可加碼領券再折！在黃金抗漲的時代，這是電商平台獨家的超值機會，讓你用更親民的價格，將心儀已久的黃金項鍊或手鍊帶回家，讓光芒時刻伴隨你。
原價$50,000
特價$36,800
特價期間：11/5-11/11
4. 🌟 童樂繪金飾 1g 幸運星金條
如果你是黃金投資的入門者，或想為孩子準備一份有意義的禮物，這款童樂繪金飾1g幸運星金條絕對是你的最佳選擇！以黃金9999純金打造，不只具收藏價值，更是挑戰市場最低價的投資入門首選。將它作為孩子的滿月禮或生日禮，象徵著對未來美好的祝福。
原價：時價
特價：時價
特價期間：11/7-11/11
5. 💍 IS DIAMOND IGI 無螢光1克拉 D/ VS1 鑽石戒指/項鍊 經典款 多款任選
你是否曾渴望擁有一克拉的鑽石？現在，小資購鑽首選就是這款 IS DIAMOND IGI 1克拉培育鑽石！擁有 IGI 證書、D/VS1 等級，並保證無螢光，其閃耀光芒足以媲美天然鑽石。這次雙11，它更以Yahoo獨家低至$11,111的震撼價登場，再加碼升級送18K金項鏈！讓你輕鬆擁有視覺效果滿分、C/P值爆棚的夢幻鑽石。
原價$55,640
特價$11,111
特價期間：11/7-11/11
6. 💎 SOPHIA 蘇菲亞珠寶 - 30分 F/VS2 18K金 鑽石項墜
SOPHIA 蘇菲亞珠寶以其細緻工藝聞名，這款 30分 F/VS2 18K金鑽石項墜，就像頸間的一抹星光。F色與VS2淨度的鑽石，確保了它的高雅與無瑕。這不僅是點綴日常的優雅單品，更是許多人入門天然鑽石的推薦款。在雙11期間以市場最低價入手，絕對是為自己添購經典珠寶的聰明選擇！
原價$44,000
特價$17,611
特價期間：11/5-11/11
7. 💍 King Star GIA 30分鉑金台 D VVS2 3EX 經典款 天然鑽石 鑽戒/鑽墜 任選 (視覺效果1克拉 / 八心八箭)
如果你追求鑽石的極致火光，這款 King Star GIA 30分鑽石絕對能滿足你！它擁有GIA國際證書的D色、VVS2淨度、3EX完美切工，並呈現迷人的八心八箭！搭配高貴的鉑金台，讓鑽石的耀眼光芒更加襯托。這次雙11，這款電商平台獨家的30分 GIA鑽戒/鑽墜，挑戰市場最低價，是送給摯愛或自己最奢華的禮物。
原價$60,125
特價$25,111
特價期間：11/5-11/11
8. 💫 鉅曜國際珠寶 2克拉鑽石手鍊 淨白等級鑽石 (培育鑽石 總重2克拉)
你喜歡有層次的質感風格，偏愛低調內斂的奢華，同時追求高 CP 值的聰明選擇嗎？這款鉅曜國際珠寶2克拉培育鑽石排鑽手鍊絕對能驚艷你的目光！總重2克拉，搭配淨白等級（D~F色、VVS~VS淨度）的培育鑽石，其奢華閃耀的程度，就像將滿天星光戴在手上。雙11特談價格，讓你輕鬆晉升鑽石富翁，為你的日常造型增添無法忽視的亮點。
原價$88,000
特價$9,111
特價期間：11/5-11/11
雙11最強檔！黃金/鑽石超品週，你的珠寶夢想就趁現在！
Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週提供前所未有的優惠，不僅商品2折起，還有滿萬抽金豆的加碼活動，挑戰市場最低價！無論是想投資黃金、選購經典鑽飾，或是嘗試高CP值的培育鑽石，現在都是絕佳時機。
優惠活動只到 11/5-11/11，把握黃金機會，讓你的珠寶盒閃耀無限光芒！
其他人也在看
新竹錢淹腳目 半導體熱潮帶動 存款與房價皆翻倍
諺語說「台灣錢，淹腳目」，從國內存款餘額就可看出端倪。住商機構觀察金管會、實價登信傳媒 ・ 18 小時前
百貨機車停放汽車格被上鎖 新竹巨城：顧及顧客安全
每逢假日百貨公司總是一位難求，到了周年慶更是寸土寸金！最近有民眾在臉書分享，有人將白牌機車停在新竹遠東巨城購物中心的汽車停車格，疑似誤闖後乾脆將錯就錯直接停放，結果百貨公司直接上鎖。對此，業者也出面回應了！中天新聞網 ・ 14 小時前
MSI品牌日下殺11元起！電競筆電、掌機、4K螢幕、顯卡，最高回饋破萬！
你是否厭倦了遊戲卡頓、創作靈感被效能限制？當隊友在遊戲中疾速超前，你的畫面卻還在讀取？或是剪輯大作時，電腦風扇聲卻比背景音樂還大聲？是時候升級你的裝備了！MSI品牌日重磅登場，不僅帶來全新電競體驗，更祭出最低11元起，最高回饋破萬的超級優惠！從最新電競筆電、掌機、到4K電競螢幕與RTX5070顯卡，一次滿足你對速度與畫質的渴望。這次雙11，讓MSI助你火力全開，輕鬆主宰虛擬世界與創作領域！Yahoo好好買 ・ 1 天前
黃明志遭通緝！他揪1歷史：青鳥別急著切割
[NOWnews今日新聞]被視為抗中保台偶像、青鳥男神的馬來西亞歌手黃明志，疑涉台灣網紅謝侑芯身亡案，涉嫌持毒與吸毒，據今（4）日傍晚最新消息，黃明志目前失聯、通訊全無，已遭當局通緝；對此，粉專「政客...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
NBA》沒人想看？莫蘭特回歸戰二手票價最低只要61元 灰熊仍以輸球收場
灰熊與當家球星莫蘭特（Ja Morant）的矛盾越來越深，先前球團將莫蘭特禁賽一場，今（4）日他回歸迎戰活塞，最終灰熊仍以106比114輸球，值得注意的是，本戰的票價竟然跌到只要2美元（約台幣61元）成為幾乎沒人要看的比賽。莫蘭特和新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）關係緊張，莫蘭特因「有損球隊形象」遭禁賽1場，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟多支球團都在關切這件事，莫蘭特是否將被灰熊交易也引起廣泛討論。雙方的關係緊張主因是「輪替與戰術安排」有衝突，據了解上周灰熊輸給湖人後，伊薩洛在休息室「當眾質問」莫蘭特的領導力與比賽態度，莫蘭特也回應反駁遭到球團以「回應不恰當」遭到球隊內部禁賽。Welcome back Ja Morant pic.twitter.com/guOhDRZd4o— Bryson Wright (@BrysonWright3) November 4, 2025儘管今天對戰活塞比賽莫蘭特回歸，但活塞本場比賽幾乎一路領先，雖灰熊末節反撲追到3分差，不過活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）單節狂轟19分，帶隊拿下勝麗台運動報 ・ 16 小時前
2025萬聖節明星都扮什麼？最強裝扮我只服海蒂克隆！Lisa吉巴羅、Ed Sheeran小丑超嚇人
現代的萬聖節已成為了大家可以裝扮成喜歡角色的舞台，台灣的民眾也越來越熱衷參與，不僅比創意，也比造型的精緻程度，而每年都絞盡腦汁用心準備的明星們，2025萬聖節又帶來哪些驚喜呢？以下盤點絕不能錯過的精彩萬聖節裝扮！2025萬聖節明星裝扮盤點海marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
史上最大崩盤開始了？富爸爸預言「數百萬人要破產」 點名4大資產能在金融風暴中活下來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球金融市場恐掀新一輪巨震，暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（RobertKiyosaki）再次拋出驚人預言，直指「...FTNN新聞網 ・ 1 天前
The Row這麼紅？五款一上架就售罄的新包，從India Bag到Sally Bag快放進等候清單
身為極簡控的你，想必早已對這個由Olsen姊妹聯手打造的品牌不陌生。The Row之所以令人著迷，不只是因為它俘獲了一票歐美女星與超模的心，更因為那種低調無痕的時髦與品味，已成為懂品味者之間的共識。就連珍妮佛．勞倫斯（Jennifer Lamarie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
統一實前三季獲利17.76億元、年增逾56％ 每股賺1.12元
在馬口鐵、飲料包裝雙業務均推升獲利增長下，統一實（9907）4日公布第三季財報亮眼，累計前三季稅後純益達17.76億元，相較去年同期的11.33億元大幅成長逾56%，EPS 1.12元優於去年同期0.72元。中時財經即時 ・ 13 小時前
「再堅持再努力」 盧秀燕：化解危機達到清零解封目標
〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市爆發非洲豬瘟疫情，市府作法包括疫調、擅闖案場等作法接連遭抨擊，市長盧秀燕4日在 […]民眾日報 ・ 14 小時前
炫富新選擇：瑜伽品牌ALO進軍精品圈一顆包賣破10萬元！aespa寧寧、Kylie Jenner都在背
洛杉磯瑜伽品牌ALO以簡約時髦的設計感和名人社群行銷手法，擄獲年輕世代的心，穿上ALO成為一種生活品味與品質的展現。雖然ALO備受名人們喜愛，但它的一般運動服裝約台幣兩千至六千元，對普通民眾來說並非遙不可及，比起精品相對容易負擔。不過ALOmarie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
鞋頭必留意！Daniëlle Cathari x New Balance 991v2「Reverse Matcha」、Nike Air Max 95 Zip 入手資訊一次看
Daniëlle Cathari x New Balance 991v2「Reverse Matcha」New Balance 繼 2024 年的「Matcha」話題聯乘後，Kith Women 再度攜手阿姆斯特丹設計師 Danimarie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
安親班無照經營？黃國昌小姨子寄存證信函駁週刊指控 竟自爆多項違法
即時中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌豢養狗仔跟拍政治人物持續延燒，根據週刊調查，凱思國際的掛名負責人李麗娟是名安親班老師，而安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬成立的耘力國際登記地址相同，高翬更被直擊現身該處所，顯見雙方關係十分密切。不過週刊今（4）日報導指出，日前高翬向週刊寄出存證信函提到該址並非安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處，形同自證經營無照安親班等多項違法。民視 ・ 1 天前
大樂透今晚頭獎狂飆5.2億 4生肖「命中藏金」財運旺
大樂透今（4日）晚間開獎，頭獎上看5.2億元。《搜狐網》命理專欄表示，4生肖事業加薪、命中藏金，偏財運旺盛，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 17 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 4 天前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 11 小時前
普發現金怎樣住飯店最划算？萬元三天兩夜玩翻全台
政府普發一萬元現金，福容大飯店連鎖同步加碼好康。福隆店自11月10日至12月30日推出「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」優惠專案，限時10,000元，加碼再送萬元折扣券。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，雙人入住特價10,000元起。麗寶福容店推出三天兩夜雙人入住只要9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
快訊／對我發財！大樂透頭獎衝破5億大關！今晚下注最後倒數
夢想一夕翻身，從小資變身億萬富豪？現在就是最關鍵的一刻！大樂透頭獎累積至今，預估金額已突破「5億226萬5111元」，再度點燃全台彩迷熱情。若一注獨得，將一舉超越「五億探長」身價，成為全台最吸睛的傳奇人物！想靠一張彩券晉身上流社會、買車買房買一整條街，這可能是你今年最後的機會，錯過今晚就要再等一次機運降臨！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
便宜溫泉券限時開搶：大眾湯、湯屋、客房泡湯...買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關通通有！一次囤起來就對了
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿！Yahoo夯好物 ・ 1 週前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前