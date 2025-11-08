雙11「萬元商品」排行榜曝！踹飛北捷嬤「三宅一生」登前10名
【記者莊偉祺／台北報導】雙11開跑，適逢普發萬元帶動買氣，電商最新公布「萬元商品」排行榜，前10名包含Switch 2以及踹飛北捷嬤台大高材生所提的三宅一生等精品都出現，同時黃金商品也受歡迎。
Yahoo購物觀察，普發萬元帶雙11買氣持續攀升，最新公布萬元商品前10名排行榜，曝光民眾萬元左右預算多集中於以下3大方向。
3C科技效能升級：熱銷奪冠的Samsung Galaxy A56智慧手機，以及Insta360 X5 8K全景運動相機、Acer XC-1720桌上型電腦為榜單前3名，顯示民眾對於行動效能與影像創作配備需求持續增加。
家電效率與娛樂同步升級：小米Xiaomi 掃拖機器人、Panasonic浴室暖風乾燥機則分佔第4、5名，成智慧家電換新首選。因近來冷空氣報到，帶動除濕家電熱銷，HITACHI日立除濕機也以近4倍的驚人成長登上第7名；而搭載《寶可夢傳說 Z-A》的Switch 2再掀搶購潮，銷售翻倍拿下第6名，晉身萬元爆品行列。
輕奢精品回歸：雙11精品與黃金業績週成長6成，YSL信封包、Goyard HOBO包等高價品牌包款、入門輕奢款Longchamp皮革系列熱銷；近期時尚品牌ISSEY MIYAKE三宅一生也意外爆紅進榜！此外，黃金業績年增最高超過3倍，鑽石銷售也成長1.5倍。
即日起「1111買買節」活動開跑，也推出全站1折起與最高40%回饋等優惠，11月11日當日更加碼滿1111元登記送星巴克咖啡、滿3萬元再送統一集團1000元數位禮券。
蝦皮購物則指出，自今年「蝦皮購物11.11最強購物節」開跑以來，已超過200萬人次領取滿千折300優惠券，其中熱銷商品排行榜以衛生紙、洗衣精、紙尿褲等居家生活用品，以及益生菌、魚油等保健品為主外，黃金相關商品也深受用戶喜愛。
此外，最強「雙11跨夜直播間」將於11月10日晚間9點登場，當晚鎖定直播互動下單，再抽總價3萬元的3C家電好禮；瞄準最快11月11日入帳的全民普發1萬元話題，也推出線上加碼回饋方案。
