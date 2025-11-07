雙11 ASUS品牌日優惠全給！顯卡折6千、AI筆電滿萬送1111最高回饋63%

迎接雙11年度最殺優惠，ASUS火力全開，將在11/7舉辦品牌日，11/8-11/16為品牌週期間，指定筆電、桌機、手機、電競周邊全面下殺，指定筆電不僅有折扣，滿1萬還送1111超贈點，電競筆電，搭配各種疊加優惠，省超多，還有RTX5060Ti顯卡便宜6000元，初音整套帶走更是直接省下5萬元，各種抽獎、超贈點最高回饋高達63%。想換機、升級電競設備，這次ASUS優惠千萬別錯過啊！

迎接雙11年度最殺優惠

ASUS品牌日限時下殺

★折扣攻略

ASUS品牌日最高回饋 63%

全品類 下單登記抽 ROG Xbox ALLY 遊戲掌機

指定筆電 滿1萬送1111超贈點，滿3萬送2222超贈點 (擇優回饋)

Copilot+ PC筆電 滿2萬登記送1111超贈點

電競筆電滿3萬登記送5555超贈點 (限額)

桌機 指定送7-11禮券

手機 最高登記送1111超贈點

顯卡/主板 領券現折3000起

DIYPC初音聯名 新品折千登錄送好禮

鍵鼠/光碟機/耳機 領券享9折

螢幕 領券最高現折1111

指定筆電/掌機/桌上型電腦/AiO，原廠登錄抽「黃金一英兩 X 1」(價值約 11.8萬元)1名

1. ASUS X1504VA 15.6吋筆電 (i5-1334U/8GB/512GB/蜜誘金)

11/1-11/13限時優惠 17,111元 ( 原價22,999元 )

雙11換高單價3C最划算，像是ASUS vivobook 15 高效能筆電一口氣現折近6000元，特價後只要17,111元，比買一台中階手機還要便宜，雖然價格甜甜，但功能依舊相當完整，ASUS X1504VA搭載第 13 代 i5 處理器，8GB記憶體可以支援記憶體擴充，搭配512GB SSD，螢幕為15.6 吋，用來寫作業、打報告、追劇都超好用，且支援180度螢幕轉軸，能直接把螢幕攤平分享資料，隱私上也不馬乎，視訊鏡頭採用實體遮罩設計，可確實保護隱私，支援快速充電，49分鐘就能衝到60%，解決電力焦慮。

▲ASUS X1504VA高效能筆電一口氣現折近6000元，特價後只要17,111元，價格甜，但功能依舊相當完整。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2. ASUS FX608JM 16吋電競筆電 (i5-13450HX/RTX 5060 8GB/16GB/512GB/御鐵灰)

11/1-11/13限時優惠 37,999元 ( 原價42,999元 )

想要在3A大作中成為神隊友，顯卡用閹割版可能會不夠給力，趁著雙11升級吧！ASUS FX608JM電競筆電直接給超頂的規格，搭載滿血版強悍效能RTX 5060 8GB獨立顯卡，搭配 i5-13450HX 處理器，效能全開，螢幕為16吋，165Hz 刷新率，視覺體驗超級流暢。機身通過軍規認證，帶出門使用更安心。雙11期間，11/5下單，搭配各種疊加優惠，最高可賺回 19,275 元回饋，真的超划算！

▲ASUS FX608JM擁有滿血版RTX 5060 顯卡與165Hz高刷螢幕，提供強悍效能與軍規耐用性，完整滿足電競玩家需求。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3. ASUS Zenfone 12 Ultra (16G/512G) 6.78吋智慧型手機

11/1-11/30限時優惠 29,111元 ( 原價31,990元 )

手機換換病每到雙11就會發作，這此有ASUS Zenfone 12 Ultra可選擇，內建 16G＋512G，高通 Snapdragon 8 Elite處理器，NPU速度可提升40％，運行大型手遊順暢無阻。三鏡頭設計，分別為5000萬畫素主鏡頭＋3200萬望遠鏡頭＋1300萬畫素超廣角，在AI加持之下功能升級，提供六軸防手震、AI追焦錄影鎖定C位、AI人像錄影、AI錄音筆記等，無腦出手就能拍大片。品牌日期間滿 29,000元登記就送 1,111 超贈點，下單還直接送漢來海港城餐券和Magsafe 磁吸手機卡夾支架。

▲ASUS Zenfone 12 Ultra除了享折扣，下單再加碼送海港城餐券等超值贈品。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4. ASUS 華碩 DUAL RTX 5060Ti O8G 顯示卡 RTX5060Ti

11/1-11/16限時優惠 13,790元 ( 原價19,990元 )

升級電腦最該花錢的就是顯卡，如果遊戲畫面常常像慢動作播放、散熱風扇超吵，那麼這張 RTX 5060Ti 顯示卡就是你雙 11必搶清單。對於 DIY 玩家來說，這張卡誠意滿滿，採用雙BIOS切換功能，可以自由選擇效能模式來榨乾幀數，或是切換到靜音模式，解決噪音困擾。設計上更是為中小型機殼量身打造，2-slot 設計超薄身形，安裝彈性大，而軸向式風扇、通風背板以及雙滾珠軸承 ，優化散熱與耐用性。原價近兩萬，現在直降破6000元，領券可還再折600元，給你換上神卡最好的理由。

▲ASUS DUAL RTX 5060Ti 擁有2-slot 纖薄設計與雙 BIOS 模式切換，雙11品牌日下單最划算。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.ASUS H-V500MV桌上型電腦（i5-13420H／16GB／512GB SSD／Win11 Home）

11/7-11/13限時優惠價16,666元（ 原價20,990元 ），附鍵盤滑鼠組

性價比高、更具擴充彈性的桌機是很多小資族的升級首選，ASUS H-V500MV這台桌機，搭載Intel Core i5-13420H處理器，擁有8核心、16GB DDR5記憶體與512GB PCIe高速SSD，同時配置熱導管，提供最佳的散熱，且安靜運行。IO連接埠豐富，可以滿足多數擴充、外掛設備的需求。雙11限時優惠價16,666元，比原價20,990元省下超過4,000元，對於預算有限又追求效能的使用者來說，相當超值，

▲ASUS H-V500MV搭載i5處理器與16GB DDR5記憶體，文書娛樂兩相宜，限時優惠價只要16,666元。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6. ASUS 華碩 TUF Gaming VG27AQ5A 27吋2K電競螢幕（IPS／QHD／210Hz／內建喇叭）

11/5-11/11限時優惠價4,588元（ 原價5,888元 ）

專為電競玩家設計的ASUS TUF Gaming電競螢幕，搭載QHD 2K解析度與IPS廣視角面板，畫面細膩逼真，加上高達210Hz更新率與0.3ms極速反應時間，無論是FPS射擊、賽車都能感受到畫面流暢度，還內建喇叭，讓桌面更俐落省空間，搭配TUF軍規設計的堅固底座，穩定度滿分。對長時間盯螢幕的玩家來說，內建低藍光與防閃爍技術能減少眼睛疲勞。雙11祭出市場最低價，原價5,888元直接砍到4,588元就能入手。

▲ASUS TUF Gaming VG27AQ5A搭載210Hz高更新率與QHD 2K解析度，流暢畫質讓玩家看得更快、更清晰。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.ASUS 華碩 TUF GAMING TUF-BE3600 Ai Mesh 雙頻 WiFi 7無線Gigabit軍規電競路由器

11/1-11/7限時優惠價3,299元（ 原價3,488元 ）

家中網速又卡、又慢玩遊戲真的會玩出火氣！換上ASUS TUF GAMING TUF-BE3600 Ai Mesh WiFi 7電競路由器會讓你感受全新境界的網路體驗。TUF電競級路由器以軍規品質打造，抗干擾、耐用度超高，外型延續TUF系列的硬派設計感，搭載WiFi 7支援MLO多重連接模式，可以讓裝置連接多個頻段，實現真正的無縫切換。此外，為可擴充路由器，可自由擴增節點，不用丟掉現有的設備，反而能倍增家中無限設備範圍。雙11限時優惠只要3,299元，還能領券再折，入手價超甜。

▲ASUS TUF-BE3600 WiFi 7路由器網速穩定、覆蓋廣，是電競族與家庭用戶的網速神器。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8. ROG X MIKU [初音限定套組]（主機板＋顯示卡＋機殼＋電源供應器＋一體式水冷）

11/1-11/30新品優惠價119,450元（ 原價169,990元 ），登錄再送限量週邊

ROG攜手虛擬歌姬初音未來推出夢幻聯名套組ROG X MIKU 初音限定套組，從主機板到顯示卡、水冷與機殼，全都是初音未來經典的蒼綠與粉色配色。聯名設計不只是換上配色，而是從裡到外都融入初音精神，機殼採鋁合金材質搭配菱形網格前面板，展現高質感未來風。內部支援EATX主機板與四顆140x28mm高效能風扇，散熱效能強悍到能穩定運行最頂規顯卡。更貼心的是X形編織提帶設計，搬動主機也不費力。整套配件一次到位，收藏、展示、實戰通通無死角，讓初音控的桌面美學直接升級到神級境界。整組帶走，期間限定可省5萬，還能登錄再送好禮。

▲ROG X 初音未來限定套組以蒼綠與粉紅配色打造夢幻電競主機，從機殼到顯卡細節滿滿，收藏價值超高。（圖片來源：Yahoo購物中心）