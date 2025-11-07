雙11〉PChome再出發！張瑜珊「速度哲學」如何結盟小七、擺脫虧損？
PChome執行長張瑜珊啟動關鍵轉型，從電商紅海中突圍！她這次不拚優惠補貼，而是善用林口A7智慧倉、專為北北桃設計的「超速配」服務，將過去的24H一日配傳奇升級至超商小七「早餐前取貨」的店取新格局。
台灣電商龍頭PChome，正站在創立以來最關鍵的轉捩點。面對電商紅海、虧損陰影與市場質疑，PChome網路家庭執行長張瑜珊選擇了一條孤獨的道路：不燒錢補貼，而是「往內」重塑體質。老電商龍頭的「系統戰」能否重建速度信任，決定了它是否能重返榮耀，以及下一個十年的位置。
清晨八點多，微涼的空氣中，張瑜珊輕鬆地走進公司旁的7─ELEVEN門市。她彎腰、掃碼，取走了一個包裹——一顆行動電源。「我昨晚10點半才下單，早上買早餐的時候順手取貨，整個流程超順，還用OpenPoint折抵了幾塊錢。」她笑著舉起手上的袋子，語氣裡有著親身實測的篤定。這份行動電源的「超速配」體驗，不只是一次成功的物流示範，更是張瑜珊想向外界傳達的關鍵訊息，那就是速度背後，其實傳達了消費者對品牌的信任與承諾。
就在10月30日這天下午，PChome網家舉行了氣勢磅礴的雙11開戰記者會。會場內，商戰氣氛濃厚，而現場更邀請了四位當紅韓籍啦啦隊女神——安芝儇、河智媛、朴旻曙與禹洙漢——化身活動大使。閃光燈齊聚，她們用不太流利的中文喊話，與滿場媒體一同替這家「台灣最資深」的電商巨擘「再出發」熱烈喝采。
成長曲線放慢！電商老巨人的轉型孤獨
在許多五、六年級生的記憶中，PChome代表著電商啟蒙、代表著「24小時到貨」的傳奇。這份「快」成就了它獨霸一方的時代。然而，進入後疫情時代，電商市場環境已截然不同。
首先，市場趨向飽和。在疫情紅利消退後，整體電商成長動能趨緩。其次，競爭格局劇變。強大的國際對手挾帶著資本、低價與內容優勢快速搶佔市佔率，讓台灣本土電商面臨前所未有的壓力。
從財報數據來看，PChome的挑戰具體而微：首先是營收壓力， 2024年全年營收約新台幣376億元、年減9％。其次是虧損泥淖： 儘管張瑜珊上任後致力優化，但2024年每股仍虧損1.89元。不過，轉機也開始浮現。2025年前九個月營收雖年減約2.54％，但跌幅已明顯趨緩；尤其在極具指標性的第二季，個體營收甚至實現年增0.4％，成功止跌回升，這證明瞭內部體質調整開始產生效益。
面對營收減速與持續虧損的壓力，張瑜珊拒絕了傳統電商的「燒錢衝量」路徑。她堅信：「電商進入成熟期後，考驗的不是誰的價格戰打得更兇，而是誰的系統戰、服務戰打得更穩。」她的策略核心，就是選擇「往內優化」來重塑效率，而不是「外放補貼」來爭奪短暫流量。
「超速配」重新定義「最後一哩路」
張瑜珊認為，PChome最大的資產，是其根深蒂固的物流系統與倉儲能力。轉型的第一步，就是「往內優化、重建信任」，舉例來說，她透過專案化管理：將大型轉型計畫拆解為可量化、可追蹤的專案，讓每個團隊都有明確的目標與時間表。
此外，透過數據驅動決策： 鼓勵各部門從過去的經驗式決策，轉向A7倉系統所提供的即時數據來驅動營運與行銷決策。再來是重塑產品體驗： 除了後端物流，PChome今年也同步優化App介面與購物流程，讓前端體驗更清爽、更符合行動裝置使用者的習慣。
PChome在今年10月正式推出的「超速配」服務，正是代表作。服務鎖定北北桃三大高密度生活圈，涵蓋逾1800家 7─ELEVEN門市，並喊出單筆消費滿350元免運、假日照常出貨的優勢。特別的是，從原本的一天「24小時」內送達，到夜晚下單、隔天就能在超商邊買早餐順便取貨。
根據市場調查數據，《2025台灣電商物流白皮書》指出，消費者對於超商取貨的需求極為強烈，高達81％的人選擇此方式。更值得注意的是，其中六成期望24小時內到貨，而有兩成消費者渴望在12小時內拿到包裹。
PChome看到的，就是這12小時的巨大機會。「凌晨0點前下單，早上9點前取貨」——這個新的承諾，不僅在時間上超越了過去的「24小時」，更重要的是它精準對標了都會區消費者的生活節奏。
張瑜珊指出，即便PChome已經能在24小時內送達大台北，但許多人住在公寓、合租屋，或是白天經常不在家。對他們而言，超商取貨仍有強烈、甚至是唯一的剛性需求。如果我們能將包裹在他們早上出門買早餐或上班前送到定點，那份便利感，就不只是時間快，而是「流程順、體驗完整」。
她進一步指出，由於超商是24小時定點營業，相較於宅配有時需要耗費大量人力進行白天送貨、客戶不在家的溝通聯繫成本，「超速配」雖然追求極致的速度，但其總體成本反而未如外界想像中高昂，這使其成為一個可持續的競爭優勢。
PChome「超速配」 vs 一般宅配服務比較
配送速度
北北桃地區最快可「下單後6小時內送達」指定7-ELEVEN超商；午夜前下單可於隔日早晨取貨。
一般需1～3天，依距離與地點而定。
配送方式
採用PChome自有車隊，直送指定超商，減少轉運節點、提升效率。
多透過第三方物流與多層轉運，流程較長。
服務範圍
目前以北北桃地區為主，逐步擴大中。
全台皆可配送。
取貨地點
限指定7-ELEVEN超商取貨，不支援宅配到府。
可宅配到府、或選擇超商取貨（依物流廠商）。
商品限制
限制商品尺寸與重量，主攻3C周邊、生活百貨等小件商品。
幾乎不限商品大小與重量，可寄大型或重型商品。
適用族群
需要快速收貨的消費者，例如臨時購買、急用商品者。
對時間不敏感、購買大型商品或偏遠地區收貨者。
優勢重點
速度快、流程簡便、即時性高。適合臨時壞掉的3C用品需快速補貨、忙碌上班族希望隔天早上前取貨。
範圍廣、可配送多樣商品。適合家庭採購大型商品、偏遠地區或非急件寄送。
林口A7智慧倉，寄予厚望的轉骨新引擎
「超速配」背後真正的硬實力，是PChome在物流作業系統上的大量投資與優化，尤其是位於林口的A7智慧倉。它不再只是傳統倉庫，而是PChome的出貨心臟與系統中樞神經。
張瑜珊強調，A7智慧倉不只是硬體投資，更是企業轉骨的象徵，它透過高度自動化與數據化管理，讓老企業不再倚賴傳統人力堆疊，而是靠系統重構效率：
1. 高度自動化串接：系統能自動化串接A7倉內的機械手臂、高效分揀與打包線，極大化揀貨與出貨的效率。
2. 訂單即時監控：導入數據視覺化與AI預測，即時監控訂單流量與出貨節奏，確保在雙11等極端訂單量下，每個節點都不會掉速。
3. 動態分配優化：系統能即時分析訂單屬性，動態分配「超速配」與「宅配」的優先順序與出貨批次，確保最緊急的包裹能第一時間上線。
「我們九成的訂單都從A7出貨，林口A4倉則作為支援高峰時段的彈性後盾。」她指出，今年雙11備戰比往年提早了近一個月，反覆進行系統壓力測試與動線調整，就是為了確保系統的極致穩定。
PChome的轉型不僅在「硬體」物流，更在「軟體」生態圈的整合上尋求突破。
網家與統一集團的策略綜效：點數背後的數據黃金
今年10月，PChome宣布加入uniopen會員生活圈，與統一集團展開深度策略整合。這項合作最直接的體現，就是消費者可用OpenPoint在PChome折抵購物，實現線上線下回饋的相互流通。
張瑜珊將此舉定調為「會員生態的融合」，而非單純的點數共用。她解釋：「用戶在7─ELEVEN買早餐、喝咖啡累積的點數，可以無縫回到PChome消費；反過來，在PChome購物的點數，也能再回到實體生活中，買一杯咖啡。」
這項合作的戰略價值遠超乎點數本身：
1. 流量與黏著度： 統一集團龐大的實體門市與會員基礎，為PChome帶來可觀的新客與回流客。上線首日，綁定名額即額滿，新客與回流客比例提升1到三成，「七成是忠實會員，但三成來自新客與回流客，證明整合真的讓人回來了。」
2. 數據洞察： 點數的雙向流動，意味著能描繪出更完整的消費者行為輪廓。PChome能夠更精準地洞察用戶從線上到線下的消費偏好，為未來的AI個性化推薦與精準行銷打下基礎。
3. 場景覆蓋： 透過7─ELEVEN密集的網絡，PChome不僅解決了取貨的「最後一哩路」，更將自身服務深度嵌入了台灣人日常的「早餐、午餐、下班」等高頻生活場景。
當媒體問及如何看待其他強勁的競爭對手，特別是新興的國際電商平台時，張瑜珊的語氣溫柔卻堅定，展現出其獨特的管理哲學。「我們不預設要贏誰，只希望專注把每件事做好！」「速度從來不是目的，而是一種信任。」她深信，只有當消費者相信你說的時間、相信你真的能做到，信任才會建立。這種信任一旦建立，消費者對於平台的倚賴度就會遠高於單純的價格戰。
她補充，這次的上線與超商合作只是起點，許多後續的整合與共創仍在持續進行中。「各種合作都需要時間，不論是與業務單位還是通路伙伴，都是循序漸進的過程。」對PChome而言，從過去純競爭的市場走向「合作共榮」，是一種新局。
「我們希望能拽更多人一起參與，這對整個生態都是好事。」透過整合會員、點數與物流體驗，不僅能擴大市場，也能為消費者帶來更多選擇與便利。
PChome五大電商熱門消費趨勢
而迎戰一年一度最重要的雙11期末考，PChome也同時公布近期的五大熱門消費趨勢，為雙11的備戰方向提供了清晰指南：
PChome 1111年度購物趨勢觀察
一
AI換機潮
生成式AI普及，消費者對硬體規格升級有強烈需求，追求更高效能與續航力。
AI筆電、AI手機、高功率行動電源
二
健康意識抬頭
後疫情時代，自我健康管理與預防醫學成為主流。
乳清蛋白、無糖茶飲、魚油保健品、智慧手錶
三
娛樂與旅遊科技
國境解封與數位遊牧興起，旅遊周邊科技產品需求爆發。
AI即時翻譯耳機、輕便型空拍機、GoPro等運動攝影機
四
智能家電普及
懶人經濟與精緻生活需求，推動家電智慧化與多功能化。
掃拖二合一機、寵物空氣清淨機、智能照明系統
五
毛小孩與囤貨潮
台灣家庭結構變化，寵物擬人化照護升級，加上民生用品仍保有囤貨習慣。
高階飼料、智能貓砂盆與民生用品（衛生紙、尿布）
從A7智慧倉的重兵部署、超速配的精準出擊，到加入統一OpenPoint點數生態系的策略整合，PChome這家老電商正透過系統升級、文化重構與服務微調，試圖重新找回在市場中「被需要」的價值。
張瑜珊的「速度哲學」——速度是信任的開始，而非競爭的終點——能否成功帶領PChome走出虧損的低谷，迎向下一個電商時代，無疑是台灣產業界未來一年最值得關注的焦點。
