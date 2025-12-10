雙12倒數信用卡開戰 3大銀行爆打終極回饋

雙12網購戰火全面引爆，各大銀行與電商齊推優惠衝刺年末業績。星展銀行祭出雙12網購最高16%回饋，並針對百貨、美食、旅遊強打年終福利。Coupang酷澎攜手玉山銀行力推WOW會員刷卡9折好康。蝦皮購物火力全開刷蝦皮購物聯名卡最高送28%蝦幣。樂天市場不落人後，回饋率直衝29%。

星展銀行針對雙12網購、耶誕送禮、跨年聚餐及旅遊熱潮，啟動「信用卡禮遇」活動。其中，雙12購物節強勢回饋，在12月12日前於PChome 24h購物刷星展信用卡，單筆分期滿1萬5,000元，登錄後最高贈2,400點P幣，回饋率直上16%；於momo、Yahoo購物、蝦皮購物、Coupang酷澎及東森購物都給刷卡金或現折優惠。

同時，為滿足聖誕送禮需求，提供指定百貨公司刷卡分期好康，像是Bellavita最高狂送37,000元；今(2025)年底前持實體演唱會票根至指定百貨刷星展信用卡，加碼回饋3.3%。歲末與親朋好友歡聚，在《500盤2025》11間入選餐廳消費，額外贈送好禮或私房菜。前往國外跨年於Trip.com刷星展卡，只要999元就能飛往泰國、沖繩度假。註冊Mastercard Travel Rewards於日本、泰國指定商店刷星展eco永續卡可領到15%福利。

Coupang酷澎「雙12感恩慶」正式啟動，12月12日前個人清潔、家庭清潔用品百大品牌指定商品，滿500元領券現折100元。並嘉惠WOW會員，不僅享有火箭速配、火箭跨境不限金額「無門檻免運」外，還與玉山銀行聯手給予會員每週六刷玉山信用卡下單，不限金額即有9折優待。

蝦皮購物雙12全力出擊，在倒數時刻再釋出5大優惠指南，包含全站99元起無限次免運、刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高給28%蝦幣，領限量卡友優惠券再享全站滿1,000元折300元、熱銷品牌6折起等；且在12月每週六加碼全站不限店無限次免運福利，搶攻年底消費熱潮。

樂天市場「雙12禮物季」更是大手筆，即日起至12月19日天天發放千萬優惠券，領取會員專屬購物禮，結帳再省1,000元。透過樂天市場APP下單，天天拿4%點數，精選熱門品牌再給10%點數無上限，12月日本祭送禮更有29%回饋福利。

