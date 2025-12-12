雙12優惠快收！超商咖啡買12送12 還有超殺組合價
萊爾富雙12咖啡會員優惠，特大杯美式買12送12、大杯美式買12送12、大杯拿鐵買12送10。7-11超商則祭出指定品項1212元/組，包含特大濃萃拿鐵26杯、特大厚乳拿鐵23杯等。
7-11
不可思議咖啡7歲了，12/10–2026/1/6全品項飲品第2杯7折(以價低者折，折扣後金額以系統計算為準)。
12/10~12/23，CITY CAFE指定風味拿鐵第2杯半價，優惠品項包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵。
12/13-12/20愛sharing分享日，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾任選買12送6，特價780元；CITY CAFE特大杯拿鐵／特大杯美式任選買12送6，特價840元；CITY CAFE風味指定飲品冰飲任選買12送6，特價900元。
12/3~12/12限時超暖心優惠，CITY CAFE特大濃萃美式買12送12，特大濃萃拿鐵26杯、特大厚乳拿鐵23杯、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選32杯、琥珀小葉奶茶/梔子花乃青任選36杯、特選美式/拿鐵任選26杯，享1212元超值優惠價。
12/10~12/30買CITY PRIMA精品咖啡大杯任2杯+9元送聯名飛機造型杯塞乙個，共有四款機型(A321neo／A330neo／A350-900／A350-1000 )，款式隨機，限量 20 萬個贈完為止。
全家
雙12優惠，即日起至12/12，特濃美式35杯、特濃拿鐵30杯同品項特價1212元；單品美式26、杯單品拿鐵23杯同品項特價1212元；Let's Tea 40元系列50杯、55元系列37杯、65元系列31杯同品項特價1212元。
即日起至12/12，特濃經典美式5杯、特濃經典拿鐵4杯同品項222元；單品美式3杯、單品拿鐵3杯同品項222元。
即日起至2026/1/6，Let's Tea芝麻糊糊特價59元。
即日起至12/14，經典美式/拿鐵任選2件特價89元，金酒凍檸美式2件特價89元，Let's Tea仙女醇奶茶第2杯10元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
雙12咖啡會員優惠，特大杯美式買12送12，限購2組。
雙12咖啡會員優惠，大杯美式買12送12、大杯拿鐵買12送10，限購2組。
11/26–12/23Hi café 飲品冰熱任選買1送1，指定暖心飲品包括巧克力歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶。
11/26－12/23，Hi café 摩卡咖啡買1送1。
2025/11/26～12/23限量優惠，大杯阿華田（巧克力歐蕾／草莓）優惠價 25 元。大杯阿華田摩卡咖啡，冰熱任選、大杯冰芋泥小芋圓歐蕾、特大杯冰鳳梨百香雙 Q 冰茶、特大氣泡美式（鳳梨／柚香） ，優惠價45元。
2025/11/26～12/23，79 元珍珠冰茶系列買12送12（冰熱任選），一次帶走24杯優惠價948元（原價 1896 元）！
Hi café 燒仙草熱騰騰登場，2025/12/10 起，暖手價 45 元（原價 55 元）。
11/26-12/23大特濃美式(冰熱任選)買20送20省1100元(原價2200元)，單杯不到28元。大特濃拿鐵(冰熱任選)買20送18省1170元(原價2470元)，單杯不到35元。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
OKmart祭雙12優惠，大杯莊園美式／拿鐵及大杯極淬莊園美式／拿鐵同品項「買2送2」。12月12日當天還有「買12送12」限定活動，加碼贈送1212點。
