雙12優惠！超商咖啡買12送12送 電商祭「這招」搶攻年末商機

年末雙12檔期來臨，三大超商紛紛推出咖啡優惠活動，包括買12送12或1212元組合方案，消費者最高可節省720元。連鎖大賣場也加入戰局，推出12元限量商品搶購，電商業者則針對年末需求，提供小家電及保暖商品優惠，力道甚至超越雙11。然而，回顧雙11購物節熱度卻不如往年，兩家主要電商11月營收均呈現下滑趨勢。行銷專家分析認為，這可能是受到百貨週年慶的競爭影響，加上折扣力道不足，導致民眾轉向常態性消費模式。

隨著年末雙12檔期到來，咖啡愛好者有福了！7-11推出特大濃萃美式買12送12的優惠，每天限量1.5萬組，特大濃萃或厚乳拿鐵、特選美式、拿鐵等不同杯數也有1212元的組合。全家便利商店則提供222元或1212元的咖啡組合，萊爾富也跟進推出美式或拿鐵買12送12、買12送10的方案，讓消費者最高能省下720元。

除了咖啡優惠外，連鎖大賣場也不遑多讓。家樂福線上購物全站提供88折優惠，全聯電商平台則推出滿1212元現折122元的活動，還有12元商品限量搶購。好市多也加入戰局，推出雙12單日限定優惠。

電商平台業者則專攻年末消費需求，優惠力道甚至超越雙11。電商業者Jessica表示，雙12會聚焦在民眾年末掃除、小家電汰舊換新以及冬季保暖商品的相關需求，提供更多優惠折扣。

不過，回顧雙11購物節的表現，熱度似乎不如往年。數據顯示，MOMO 11月營收為新台幣146.8億元，年減5.74%；PChome營收則為43.26億元，年減0.78%。即使搭上普發萬元現金的利多，成績仍不如預期。

行銷專家王福闓分析，整體優惠可能被其他折扣活動稀釋，包括百貨週年慶的競爭。他進一步指出，當消費者面對眾多折扣選擇時，若折扣力道不足，就無法產生足夠吸引力，消費者可能回歸常態性的購買行為。

隨著電商產業競爭日益激烈，雙11購物節的吸引力下降，加上消費者需求分散，部分民眾選擇鎖定雙12檔期進行消費，這些因素都導致電商平台營收表現不如以往。

