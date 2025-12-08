雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】

巴爾的摩金鶯今天做出補強，和紐約大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）達成簽約協議，將簽下一張總值1.55億美元（約新台幣48.2億）的合約。阿隆索7年大聯盟生涯，最引以為傲的就是維持健康，扣掉疫情年的縮短賽季不算，他每年都至少打了152場比賽，至今為大都會打了1008場比賽，繳出264轟、712分打點的成績單，更在今年成為大都會隊史的全壘打王。阿隆索今年全勤出賽，繳出打擊率2成72、38轟、126分打點、41支二壘安打的成績單，這讓他首次獲得國聯銀棒獎的肯定，賽季結束後，他決定跳脫合約進入自由市場，但根據媒體報導，大都會不願意給他超過3年的合約，甚至從未提出正式報價，因為知道他的市價已經超出球團願意承擔的範圍。然而根據最新消息，阿隆索已經和金鶯達成簽約協議，雙方將簽下一張5年1.55億美元的合約，這使他的平均年薪來到3100萬美元，成為大聯盟史上一壘手之最，也是金鶯隊史年薪最高的一張合約。不過阿隆索這張1.55億美元的合約，總值只在隊史排名第二，第一名的依舊是重砲一壘手戴維斯（Chris Davis）於2016年簽下的7年1.61億美元（約新台幣50.6億）合約。值得一提的是，

麗台運動報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話