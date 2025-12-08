雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
The Body Shop、ALLSAINTS、Honeywell、Samsonite、小米、CASETiFY、瑪黑家居...30家優惠不斷更新 2025最後強檔必買推薦｜揪愛Mei推好物
雙11還沒買夠？雙12購物節千萬別再錯過了，2025年末購物最終戰開打，3C、家電、旅遊、保養、美妝、生活選品...各大品牌祭出超狂優惠，年末業績拚起來、撿便宜就趁此時！Trip.com祭出12元飯店訂房價，12/12當天限量搶，沒搶到也沒關係，從明天起每天都有千元不到的飯店可入手，鬧鐘趕快訂起來；KKday則獻上人氣樂園買1送1優惠，只限12/10、12/12這兩天開搶；保健購物網iHerb全站輸碼即享76折、不限金額都可折！「揪愛Mei」整理了30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康，輕鬆享受2025年最甜、最欠買的小確幸。
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
✈️旅遊玩樂 Chill Buy
【Trip.com】：雙12飯店優惠超狂價！12/9-12/12一口價天天搶、12/12當天飯店$12瘋搶、優惠碼折$1212👉點我搶優惠
【Klook】：即日起至12/14全站領券最高折$1212、10元eSIM、買飯店送飯店👉點我搶優惠；12/8-12/15，泰國飯店最低1.9折起👉點我搶優惠
【KKday】：會員日X雙12特別場！12/10、12/12日本三麗鷗樂園、JUNGLIA樂園...人氣商品買1送1、北海道星野度假村4折起、熱門航線機票滿額折$500👉點我搶優惠
【Booking.com】：年末優惠至少15%！日本京阪住宿每晚最低免千元👉點我搶優惠
【Samsonite】：雙12官網獨家！即日起至12/14，全館滿萬抵千，可累折、可現抵；歲末感謝專區行李箱下殺3折起👉點我搶優惠
【American Tourister】：即日起至12/14，滿6000現抵600、滿一萬再送包！官網獨家超狂組合20吋+30吋，限時限量$3199👉點我搶優惠
延伸閱讀》普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找
💪健康養生 Chill Buy
【iHerb】：12/9至12/15結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立享76折優惠，訂單滿額再享免運服務👉點我搶優惠
全站熱銷排名no.2【Thorne】綜合B群維生素👉點我購買 洗護人氣王【Heritage Store】有機蓖麻油👉點我購買 15萬人好評推薦益生菌300億CFU👉點我購買 iHerb全站熱銷排行榜👉點我看更多undefined
延伸閱讀》iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新 訂單滿額免運、最快一周送到家
💄美妝保養 Chill Buy
【Estee Lauder雅詩蘭黛】：雙12官網獨家優惠！滿額最高送Re-Nutriv白金級奢華13件（價值 NT$18,000）👉點我搶優惠
【BOBBI BROWN】：雙12年終彩妝慶典，官網人氣美妝加碼加量體驗禮、LINE POINTS全站最高享16%回饋👉點我搶優惠
【小三美日】：決戰雙12！即日起至12/12，下單滿$1212再折120、精選商品全年最低$2起、面膜$9 Get👉點我搶優惠
【The Body Shop】：雙12狂歡購物節，即日起至12/12全館2件85折、3件82折、4件79折；人氣組合官網限定價$1212、LINE Points最高回饋20%👉點我搶優惠
【Jo Malone】：全館享禮品包裝服務，單筆消費不限金額再享免運優惠；會員首購單筆滿千元享香水9ml👉點我搶優惠
【Olive Young】：「年度人氣大賞」登場，即日起至12/30 VT、Torriden、goodal、rom&nd...眾多明星商品最低5折起👉點我搶優惠
延伸閱讀》韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買、新手購買教學一次搞定！
🏃運動3C Chill Buy
【FILA】：雙12年終盛典，指定品$1,212、專區任兩件再-12%👉點我搶優惠
【NIKE】：運動服飾、鞋包、配件...年末出清折扣專區7折起👉點我搶優惠
【lululemon】：12/9～12/29年末優惠啟動！明星商品驚喜價，訂好鬧鐘別錯過👉點我搶優惠
【小米Xiaomi】：12/6～12/27領95折券、天天限量超狂禮券必搶👉點我搶優惠
【NordVPN】：即日起至12/10，訂購兩年期合約最低下殺27折，另加送3個月👉點我搶優惠
延伸閱讀》lululemon瑜珈服紅什麼？趙露思、劉嘉玲同款這裡買｜官網下單免運費免關稅、30天免費退貨
🏠居家好物 Chill Buy
【恆隆行】：Dyson、Honeywell、Oral B…一線大牌齊降！領券最高折2222、天天抽1212點、下單再抽多項好禮👉點我搶優惠
【瑪黑家居】：雙12購物節限定｜即日起至12/15，精選商品均一價$1,212、指定全區現折12%OFF👉點我搶優惠
【Pinkoi】：12/10限定滿千就折7%、職人手作錢包最低4折起👉點我搶優惠
【德國Emma床墊】：黑五最終戰！全館最低5折起👉點我搶優惠
【CASETiFY】：聖誕限定優惠！輸入折扣碼【GIFT25】買1件享85折、2件75折👉點我搶優惠
👜時尚休閒 Chill Buy
【Longchamp】：換季折扣下殺5折起！超人氣包款最高現省近萬元👉點我搶優惠
【ALLSAINTS】：季末出清下殺7折起，皮衣、包款、冬衣...最低$1610收👉點我搶優惠
【CHARLES & KEITH】：折扣專區7折起👉點我搶優惠
【NET-A-PORTER】：BURBERRY、CHLOE、YSL...精品下殺↘5折起👉點我搶優惠
【FARFETCH】：秋冬狂歡折扣季最低至5折👉點我搶優惠
