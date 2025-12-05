雙12優惠2025全攻略：iHerb限量品下殺35折、Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
The Body Shop、ALLSAINTS、Dyson、Honeywell、Samsonite、小米、CASETiFY...27家優惠不斷更新 2025最後強檔必買推薦｜揪愛Mei推好物
雙11還沒買夠？黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。3C、家電、旅遊、保養、美妝、生活選品...各大品牌祭出超狂優惠，年末業績拚起來、撿便宜就趁此時！像是前陣子網友流傳一句話「買包的盡頭是Longchamp」，快趁季末出清拿下吧，人氣包款下殺5折起真的必搶；年末犒賞自己，想入手精品一定要把握NET-A-PORTER快閃優惠，折扣區下殺5折起；保健購物網iHerb限量指定品最低只要35折太佛了！韓妞最愛的美妝購物網Olive Young迎接年度最強Winter Sale下探23折起....「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康，輕鬆享受2025年最甜、最欠買的小確幸。
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
💄美妝保養 Chill Buy
【Olive Young】：一年一度最強檔Winter Sale，即日起至12/6全站最低-77%，首購滿額送價值約$600大禮包👉點我搶優惠
【小三美日】：年度最強回饋！即日起至12/7，「普發一萬」加碼！消費滿$699現折50、滿$1299加贈10000美幣👉點我搶優惠
【The Body Shop】：雙12狂歡購物節，即日起至12/12全館2件85折、3件82折、4件79折；人氣組合官網限定價$1212、LINE Points最高回饋20%👉點我搶優惠
【Jo Malone】：全館享禮品包裝服務，單筆消費不限金額再享免運優惠；會員首購單筆滿千元享香水9ml👉點我搶優惠
【Estee Lauder雅詩蘭黛】：黑色星期五全站8折起！加碼LINE回饋最高30%，線上限定再享4件好禮（價值NT$2,400）👉點我搶優惠
延伸閱讀》韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買、新手購買教學一次搞定！
👜時尚休閒 Chill Buy
【Longchamp】：換季折扣下殺5折起！超人氣包款最高現省近萬元👉點我搶優惠
【ALLSAINTS】：季末出清下殺7折起，皮衣、包款、冬衣...最低$1610收👉點我搶優惠
【CHARLES & KEITH】：折扣專區7折起👉點我搶優惠
【NET-A-PORTER】：BURBERRY、CHLOE、YSL...精品下殺↘5折起👉點我搶優惠
【FARFETCH】：秋冬狂歡折扣季最低至5折👉點我搶優惠
✈️旅遊玩樂 Chill Buy
【Booking.com】：年末優惠至少15%！日本京阪住宿每晚最低免千元👉點我搶優惠
【Klook】：雙12狂歡！每周一、三、日，人氣票券買1送1、日韓滑雪優惠...限時好康瘋搶👉點我搶優惠；12/8-12/15，泰國飯店最低1.9折起👉點我搶優惠
【KKday】：年終感謝祭開跑！即日起至12/30，全站不限金額領券就折！週週指定目的地5折起、eSIM最低$15起、解鎖任務領千元大禮包👉點我搶優惠
【Trip.com】：春節出遊｜12月年末優惠｜機票、飯店7折起👉點我搶優惠
【Samsonite】：雙12官網獨家！即日起至12/14，全館滿萬抵千，可累折、可現抵；歲末感謝專區行李箱下殺3折起👉點我搶優惠
【American Tourister】：即日起至12/14，滿6000現抵600、滿一萬再送包！官網獨家超狂組合20吋+30吋，限時限量$3199👉點我搶優惠
延伸閱讀》普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找
🏃運動3C Chill Buy
【FILA】：雙12年終盛典，指定品$1,212、專區任兩件再-12%👉點我搶優惠
【NIKE】：運動服飾、鞋包、配件...年末出清折扣專區7折起👉點我搶優惠
【lululemon】：12/9～12/29年末優惠啟動！明星商品驚喜價，訂好鬧鐘別錯過👉點我搶優惠
【小米Xiaomi】：12/6～12/27領95折券、天天限量超狂禮券必搶👉點我搶優惠
【NordVPN】：即日起至12/10，訂購兩年期合約最低下殺27折，另加送3個月👉點我搶優惠
延伸閱讀》lululemon瑜珈服紅什麼？趙露思、劉嘉玲同款這裡買｜官網下單免運費免關稅、30天免費退貨
💪健康養生 Chill Buy
延伸閱讀》iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新 訂單滿額免運、最快一周送到家
🏠居家好物 Chill Buy
【Pinkoi】：12/10限定滿千就折7%、職人手作錢包最低4折起👉點我搶優惠
【德國Emma床墊】：黑五最終戰！全館最低5折起👉點我搶優惠
【恆隆行】：Dyson、Honeywell、Oral B…一線大牌齊降！領券最高折2222、天天抽1212點、下單再抽多項好禮👉點我搶優惠
【CASETiFY】：聖誕限定優惠！輸入折扣碼【GIFT25】買1件享85折、2件75折👉點我搶優惠
其他人也在看
秋冬「烏龍奶杏嫩唇色」太美！自然感嫩唇色超百搭、這款韓系平價唇膏必收！
秋冬必收的「烏龍奶杏嫩唇色」正夯！介於奶茶與裸杏之間的柔霧色調，溫柔中帶點高級感，不挑膚色、日常又顯氣質。這類色號通常融合奶咖、杏桃與微玫瑰調，能自然提亮氣色，同時展現秋冬氛圍感。無論是上班、約會或日常妝，都能輕鬆駕馭。以下精選多款「烏龍奶杏」唇膏推薦，從質地到顏色實擦一應俱全，幫你找到最襯膚的溫柔唇色。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
香奈兒包下紐約地鐵走秀！GD也受邀出席 LISA、孔劉為LV站台
精品大秀星光熠熠！香奈兒將紐約地鐵化身時尚伸展台，韓流天王GD受邀出席，分享獨特觀秀體驗。路易威登首爾新店開幕更吸引BLACKPINK成員LISA、孔劉、BTS的j-hope及StrayKids的FELIX等韓星齊聚，展現品牌非凡魅力。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳子嘉大爆「韓國瑜不選2028」 沈富雄預言結局稱：有睿智
儘管距離2028總統大選還有2年多時間，不過《美麗島電子報》董事長吳子嘉在上月時透露，立法院長韓國瑜曾私下對朋友表示，他不會參選2028，因為「選總統一定要台灣人選才會上」，而他是外省人。對此，前立委沈富雄認為，韓若真有說這番話，代表其有睿智，因為自己也認為，韓不會當選總統。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
聖誕交換禮物不用煩！7-11聯名Miffy推出86款限量實用小物
聖誕節快到了，還在煩惱交換禮物嗎？7-ELEVEN攜手荷蘭人氣萌兔「Miffy」推出86款限量實用小物，讓粉絲一次蒐集到手軟！活動從12月10日下午3點起全台開跑，其中22款是7-ELEVEN獨家販售，從收納、餐具到居家療癒小物應有盡有，價格從199元起，輕鬆入手不傷荷包。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最低$899起開搶！NIKE特賣會Dunk Low、Air Jordan、Blazer超低價，結帳再打79折，必搶名單一次看
這波NIKE最低$899起真的不用猶豫。這篇已經幫你整理好人氣、穿搭、舒適都最強的 NIKE鞋熱門清單，趁品牌日衝一波，錯過真的會捶心肝。Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖迎財富黃金期 有望翻身變富翁
威力彩明（4）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、豬的人將迎來財富黃金期，正財、偏財雙豐收，甚至有望獲得巨大財富。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
2025網友推爆3C聖誕節交換禮物：村上隆手機殼盲盒、動物方城市聯名周邊、CASETiFY波紋殼脆友認證必買、小米磁吸行動電源只要半價$495｜揪愛Mei推好物
每年雙12購物節，「揪愛Mei」的購物雷達就會自動開啟最強模式，因為剛好緊接聖誕交換禮物季，想買到價格漂亮的3C小物，這波你絕對不能錯過！今年話題新品超給力，有社群討論度爆棚的村上隆FLOWERS聯名手機殼盲盒，還有脆友認證高顏值的CASETiFY波紋殼；另外，小米不到500元的磁吸行動電源，這麼便宜怎能不買？拿來當交換禮物超高CP值！還有Pinkoi站上文青風十足的底片風盲盒相機、BRUNO藍牙喇叭，全都是拆禮物時會瞬間尖叫的好物。本篇「揪愛Mei」幫你精選聖誕節、跨年送禮不踩雷清單，快繼續往下看吧！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 3
4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天
4大超商週末優惠來了！7-ELEVEN黑糖珍珠撞奶買2送2、特大濃萃美式買12送12；全家開心果霜淇淋5支188元，現煮茶原茶買1送1；萊爾富指定泡麵、氣泡水買1送1；OKmart指定餅乾加12元多一件、指定熱飲任選2件99元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
歲末吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王消費滿額梅花豬買1送1、石二鍋憑券換特色菜品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 34
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 8 小時前 ・ 53
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 104
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 66
日本大賽MVP「完全不想」打WBC！直言點出「這一原因」
體育中心／綜合報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽選手陸續表達意願，不過日本職棒生涯累積275轟重砲同時也是上屆經典賽的奪冠班底卻有不同想法引起討論。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 127
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 95
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16