雙12好事成雙 嘉市一分局刑警榮獲全國績優肯定

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府警察局第一分局再傳喜訊 ， 偵查隊兩名優秀同仁，在第22屆全國績優刑事警察人員甄選中脫穎而出，勇奪全國殊榮，展現嘉義市警察的專業量能與努力成果。

其中，偵查員黃信勳以紮實偵查能量破獲多起毒品案，當中更有外籍移工販毒案件，榮獲「全國績優刑事警察」肯定，為本分局增添榮光；偵查佐鄭羽彤則以長期投入犯罪預防宣導工作，於校園、社區及弱勢族群推動反詐教育不遺餘力，並結合企業、媒體的力量推廣防詐新知，獲選為「犯罪預防宣導楷模」殊榮，表現同樣亮眼。

廣告 廣告

分局長吳正文表示，兩位同仁在偵查工作與犯罪預防領域皆表現出色，不僅展現專業，更用行動守護市民安全，是嘉義市警察的典範。這次「雙12好事成雙」的榮耀，是第一分局全體警力默默付出的最佳證明。也感謝嘉義市警察之友會第一辦事處主任徐一平與顧問團隊長期支持，使警察同仁得以無後顧之憂，全力投入治安維護工作。第一分局將持續精進偵查能量、深化犯罪預防宣導，並以兩位績優刑警為標竿，期勉同仁持續提升專業、勇於任事，共同守護嘉義市民的生命財產安全。

圖：嘉義市政府警察局第一分局再傳喜訊 ， 偵查隊兩名優秀同仁黃信勳及鄭羽彤，在第22屆全國績優刑事警察人員甄選中脫穎而出，勇奪全國殊榮，展現嘉義市警察的專業量能與努力成果。（照片嘉義市警局第一分局提供）