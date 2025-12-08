雙12掀保暖商機！Yahoo購物推名店鍋物特輯、揭年度Top5最夯鍋物

林聰明奪火鍋霸主，韓版水洗被熱銷3倍、暖手寶爆賣9倍

最高39%回饋、天天抽1,212 OPENPOINT、拍賣消費Switch 2帶回家

隨著全台氣溫驟降，暖冬消費已啟動！Yahoo購物觀察今年雙12檔期火鍋湯底、保暖家電與季節小物三大品類買氣旺，其中火鍋湯底業績翻倍漲、台灣名店鍋物霸榜；保暖家電呈現「一機多用 × 高性價比」趨勢，暖手寶熱銷飆9倍[1]、韓版水洗被買氣達3倍[2]，成為暖冬消費三大主力。迎接冬季消費需求，Yahoo購物即日起推出「名店鍋物特輯」，祭出各式湯底、鍋物與熟食組合最低6折起，打造「一站式冬日補給站」。此外，即日起至12/14 Yahoo購物中心「雙12年末狂歡季」祭出全站最高15%回饋、每日雙時段滿額再送1,000購物金，12/12當日回饋最高上衝39%；Yahoo拍賣同步推超狂好康，連續7天全站滿額免運、12/15起消費滿199加碼再抽Switch 2！





人氣火鍋湯底 Top 5出爐！台灣名店全面霸榜、嘉義排隊美食「林聰明沙鍋菜」強勢奪冠

Yahoo購物觀察顯示，「人氣火鍋湯底 Top 5」由在地經典口味霸榜，消費者清一色偏好台灣名店、展現強烈的傳統補冬商機。冠軍霸主由「嘉義林聰明沙鍋菜」拿下，不僅湯底熱賣，相關泡麵商品也多次衝出亮眼成績，成為最具代表性的台灣味；知名眷村水餃名店「果貿吳媽家」以嚐鮮鍋物組緊追在後、「岡山一新帶皮羊肉爐」、「饗城羊肉爐」憑藉補冬美味口碑入榜，「隱鍋 麻辣雙饗組」則以麻香風味擠入前五。除湯底熱賣，火鍋食材買氣也升溫，時令美食「大閘蟹」、海味「龍虎斑」等，業績最高成長近6成[3]。Yahoo購物「名店鍋物特輯」打造冬天最強一站式補給站，包括人氣王「嘉義林聰明沙鍋菜」限時8折、「龍虎斑菲力10片組」限時65折，從湯底、肉品、海鮮到熟食一次補齊，搶攻冬季鍋物餐桌商機。



Yahoo購物「名店鍋物特輯」打造冬天最強一站式補給站，人氣王「嘉義林聰明沙鍋菜」限時8折！



暖身備戰！韓版水洗被飆買氣、保暖家電與隨身小物熱賣

除了餐桌上的暖胃需求，Yahoo購物也觀察到今年冬季家電呈現「一機多用 × 高性價比」的趨勢。居浴兩用、冷暖雙模式成主流，其中「艾美特居浴兩用陶瓷電暖器」與「飛利浦石墨烯壁掛暖風機」，穩居冬季熱銷前段班。保暖寢具則由「韓版輕盈水洗被」輕柔、快洗快乾特性，掀起話題熱潮，線上直購免大老遠扛貨回台，銷售年成長達3倍。此外，隨身保暖小物買氣亮眼，「膝蓋發熱毯」、「高桶泡腳機」成居家追劇暖身必備，而「暖手寶」更以9倍成長成冬季爆品，消費者「冬季備戰模式」帶動保暖商機快速點火。



Yahoo購物觀察今年冬季家電呈現「一機多用 × 高性價比」的趨勢，「暖手寶」業績飆漲9倍成爆品。



[1] 此數據為2025/11/1-11/30對比上月同期

[2] 此數據為2025/11/1-11/30對比去年同期

[3] 此數據為2025/11/1-11/30對比去年同期