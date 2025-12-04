雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元

記者李鴻典／台北報導

正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。

傑昇通信雙12，iPhone 17、17 Pro Max大降價。（圖／品牌業者提供）

傑昇通信表示，祭出雙12年末促銷，首先蘋果iPhone大降價，iPhone 17（256GB），原價29,900元，結帳現折1,310元；入手頂規的iPhone 17 Pro Max（256GB）還能再依定價便宜2,410元。

三星鐵粉注意，傑昇通信雙12優惠最吸睛的，就是賣最好Galaxy A56（8GB/256GB），配置6.7吋螢幕，具備120Hz螢幕更新率，機身具備 IP67防塵防水保護，原價16,990元，結帳下殺59折，只要9,990元；摺疊旗艦Galaxy Z Fold7（12GB/512GB），活動期間折扣高達17,410元，結帳只要49,490元，購機再送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值$3,900）。

有萬元出頭就能買到的AI旗艦OPPO Reno14 F（8GB/256GB），傑昇通信雙12定價再打6折，只要7,790元；三星Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB），空機價6,590元，買就送原廠書本可立式皮套（價值$1,490），回原廠登錄再送另一個可立式皮套（價值$1,590）。

雙12火力全開！Google Pixel 10罕見大幅折扣。（圖／品牌業者提供）

realme 14（8GB/256GB），限定鐵岩棕，優惠直接切到61折，價格只有7,290元；Google Pixel 10（12GB/128GB）雙12期間直接降價7,000元，只要19,490元就能買到Google原生系統的順暢體驗，折扣力度堪比年終大放送。

傑昇通信雙12先買先贏優惠機型。（圖／品牌業者提供）

迎戰雙12購物熱潮，台灣大加碼兩大優惠：「好速成双」最低41折，以及「好速加掛」每日33元起，並推出1Gbps光纖限時方案，月付849元即可享逾萬元家電及加值服務回饋。「外出5G、回家Wi-Fi 6」的高速生活型態益發普及。台灣大也強調，養成「到家開Wi-Fi」的習慣可節省約三成用電，一起減碳愛地球、讓價值翻倍。

迎戰雙12！台灣大「好速專案」最高月租43折，再加贈逾萬元家電與AI等服務。（圖／品牌業者提供）

新申辦或續約「好速成双」指定方案，享月租41折優惠，可同時升級5G行動上網與1Gbps光纖上網雙飽，再加贈總價值逾萬元的AI及遊戲的加值服務，還有豪華家電包括Philips 43吋智慧顯示器、Dyson HD08吹風機等好禮，更限時加碼再抽萬元mo幣。透過網路門市申辦指定專案，指定區域可再享最高2,300元電子禮券與mo幣回饋；新申辦與攜碼用戶完成登記後，另加贈800元回饋金，還有機會抽iPhone 17 Pro。

「好速加掛」提供每日33元起的方案，申辦指定1Gbps光纖專案可享月租43折，再加贈5G行動1500GB傳輸量與MyVideo豪華月租三個月免費，合約期間還可0元帶回價值萬元家電。限定區域新申辦「好速加掛」指定專案，再送一台Mesh 6路由器免月租。持「Open Possible」聯名卡於myfone門市繳電信費享最高3.5%現金回饋，購機則享2%回饋。

台灣大寬頻祭出1Gbps光纖上網限時優惠，即日起至12月12日，月付849元，即可獲得1,200元回饋金與Mesh Wi-Fi 6分享器。（圖／品牌業者提供）

台灣大寬頻祭出1Gbps光纖上網限時優惠，即日起至12月12日，月付849元，即可獲得1,200元回饋金與Mesh Wi-Fi 6分享器，讓居家上網更穩定、覆蓋更廣；同步加贈「網路守護家」服務，協助使用者自動偵測並阻擋惡意或詐騙連結。

先買後付 (BNPL)服務成為歲末採購新顯學！台灣大哥大旗下「大哥付你分期」觀察到年終消費趨勢，在用戶對彈性付款需求高漲下，今年雙11檔期 (11月1日至11月11日) 整體交易額較去年同期顯著成長124%，更反映出兩大消費趨勢：先買後付服務已擴大至美妝、家電等多元品類；其次，用戶明顯偏好可跨平台使用的靈活分期工具。

呼應此趨勢並助攻年終採購高峰，「大哥付你分期」即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，用戶在 momo 購物網、myfone 網路門市、91APP 合作品牌等指定通路選用「大哥付你分期」結帳，累計回饋最高可獲得6,921元mo幣，讓用戶在年終輕鬆享有高彈性、高回饋的購物體驗。

「大哥付你分期」即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，助用戶輕鬆享有高彈性、高回饋的先買後付購物體驗。（圖／品牌業者提供）

全球記憶體品牌十銓科技宣布推出 TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟，採用最新 USB4 Type-C 傳輸介面，讀取速度最高達 4,000 MB/s，兼具卓越效能與輕巧設計，將行動儲存體驗推向新層次，無論是高畫質影片、照片或大型檔案，都能在數秒內完成資料傳輸，滿足商旅人士與日常使用者對「高速」、「穩定」與「便攜」的多重需求。

十銓科技發表TEAMGROUP PD40迷你外接式固態硬碟。（圖／品牌業者提供）

​​​​​TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟以霧黑搭配深紅的配色，呈現具質感與俐落的設計美學；機身橡膠凹槽紋理兼顧手感與防滑效果，一體成型掛孔兼具時尚與實用，無論懸掛於背包或隨身攜帶，皆能靈活存取資料；僅 22 公克的輕量機身提供 1TB、2TB 與 4TB容量選擇，採用 USB4 Type-C 傳輸介面，相容多種 USB 3.2 及 USB 2.0 裝置，實現多裝置、多系統間的隨插即用。

TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟提供 5 年保固，並具備 IP54 防塵與防潑水認證，配備 Type-C 接口矽膠蓋，可防止灰塵與水漬潑濺，進一步確保資料安全與產品耐用性，提供全天候的安心防護。詳細銷售資訊，後續待十銓公布。

