雙12換機好時機！iPhone 17空機現折1212元 買保健品抽iPad 11

記者李鴻典／台北報導

年末換新機、添購家電好時機，台灣大雙12優惠開跑，推出iPhone 17空機折扣、旗艦手機專案價回饋、自由選家電0入手及網路門市抽獎四大優惠。

台灣大雙12優惠開跑，myfone網路門市即日起至12月31日推出抽獎活動。（圖／品牌業者提供）

12月31日前至台灣大直營門市購買iPhone 17全系列空機，享1,212元限時折扣，搭配刷卡最高24期0利率入手；續約5G 月租999 元以上指定專案，搭配指定機款最高折8,000元，讓民眾年末輕鬆換機。同步推出「自由選」精選家電方案，價值25,999 元的ASUS電競筆電，搭配1,599元指定方案即可 0 元入手。

myfone網路門市即日起至12月31日推出抽獎活動，申辦指定方案或購物滿額即可參加抽獎，有機會將 iPhone 17 Pro 256GB帶回家，12月23日前完成登記，還能加碼抽中iPad 與 Dyson 等熱門家電，總價值超過 20 萬元。此外，新申辦或攜碼 5G 專案用戶完成期間內登記，即可獲得 800 元 myfone online 電子禮券；申辦指定方案並完成限量登記，再加碼最高 1,200 元電子禮券。

即日起到12月31日，於台灣大直營門市購買iPhone 17全系列空機享1,212元現折，再享最高24期0利率。（圖／品牌業者提供）

即日起到12月31日，多款熱銷旗艦推出限時優惠，於台灣大直營門市購買iPhone 17全系列空機享1,212元現折，再享最高24期0利率。此外，申辦999 元以上5G指定專案，vivo X300 Pro最高折 7,000 元，moto razr 60 Ultra 與 vivo X300 最高折 5,000 元，iPhone 17系列亦享有最高 2,500 元優惠。針對續約用戶，Google Pixel 10系列最高可享 8,000 元折扣、OPPO Find X9系列最高折6,000 元、Google Pixel 9a 最高折4,200 元，vivo V60推出最高 3,000 元優惠，上網登錄還可抽 10,000 元 mo 幣。若使用「Open Possible聯名卡」於myfone直營門市或網路門市購機，消費滿額可享2%現金回饋，電信費最高3.5%現金回饋。

遠傳網路門市推出歲末壓軸「雙12年終回饋祭」，優惠一路延燒到12月31日。即日起限時推出「1+$1」加碼回饋。即日起至12月12日止，遠傳網路門市限時祭出年底超狂加碼，申辦4G指定方案，額外加碼回饋1,200遠傳幣，以4G 599方案為例，最高現賺3,600遠傳幣，再享1元起加購清潔用品、充電器及前開蓋行李箱等商品。

遠傳網路門市年終慶，限時加碼送1,200遠傳幣 指定方案享好禮1+1。（圖／品牌業者提供）

遠傳網路門市為今年最受矚目的AirPods Pro 3推出超甜優惠價，申辦4G 599指定方案，就能以3,990元（單機價7,490元）直接帶回家，再送Spotify Premium首訂免費4個月，此外再加碼祭出0元帶走兩組tokuyo溫感按摩枕（市價共$5,960），限量「好禮1+1」先搶先贏。

果粉也有專屬加碼，遠傳網路門市推出Apple商品限時優惠，iPhone Air最低萬元有找。新申辦或攜碼選擇指定方案搭配最輕薄的iPhone Air最高享3,000元現折優惠；續約老客戶同享折抵，指定方案最高可折1,500元。

遠傳網路門市年終慶，AirPods Pro 3四千有找。（圖／品牌業者提供）

迎接雙12與年末節慶送禮、尾牙採購旺季，7-ELEVEN i預購「雙12年終盛典」即日起登場，延續雙11與黑五買氣，至12月14日止指定商品加贈10%、111點、711點，最高加碼2,000點OPENPOINT點數回饋，再搭配首購優惠或刷uniopen聯名卡，最高可達37%點數回饋。12月12日當天i預購更加碼祭出「iPhone 17全系列7%點數回饋」一日限定活動，入門款也能穩拿2,000點OPENPOINT。

迎接雙12與年末節慶送禮、尾牙採購旺季，7-ELEVEN i預購「雙12年終盛典」最高回饋點數37%。（圖／品牌業者提供）

iOPEN Mall即日起至2026年1月1日展開「1212年終大回饋」，除全站超取免運外，活動期間限時消費滿萬元加碼回饋600點OPENPOINT，下單並選擇超商取貨還有機會抽中「年終犒賞大禮包」，獎項包括120杯中杯拿鐵或大杯美式，滿額5千元再抽最大獎日韓雙人來回機票。

iOPEN Mall即日起至2026年1月1日展開「1212年終大回饋」，全站超取免運，最大獎抽日韓雙人來回機票。（圖／品牌業者提供）

年度最終優惠正式開跑！保健品牌大研生醫推出年度壓軸「雙12年終狂買節」，即日起至12月14日，全館保健品下殺4折起，人氣商品魚油、苦瓜胜肽、葉黃素及UC2等皆祭出超優惠組合。

大研生醫雙12年終狂買節，眾多人氣商品推出年終超值價。（圖／品牌業者提供）

不僅祭出年度超低價，大研生醫加碼6重滿額好禮，消費滿2,212元就送5天份葉黃素；滿4,000元贈B群緩釋雙層錠；滿5,000元直接現折300元；滿6,000元贈超美研膠原蛋白飲；滿8,888元再送800元購物金；消費達12,120元更可任選薑黃朝鮮薊、好睡眠芝麻素、1000億益生菌三選一。大研生醫再加碼，不限金額下單就有機會抽中全額免單；滿5,000元還能抽最新iPad 11平板電腦。

冬日的美好，往往從一縷不經意的香氣開始。富邦媒宣布獨家攜手英倫精品香氛品牌Jo Malone London推出冬季「英倫放玩香氛派對」，以 線上＋線下雙快閃為會員打造一場專屬的季節儀式。

momo獨家攜手Jo Malone London打造冬季「英倫放玩香氛派對」，12╱5-12╱11驚喜「雙快閃」登場。（圖／品牌業者提供）

12/5~12/6 於Jo Malone London大稻埕形象概念店亮相的快閃店，以濃厚的英倫節慶氛圍揭開序幕，準備了品牌字母吊飾、經典針管香、品牌擴香瓷等多款精選小禮，邀請會員在柔和冬光中，開啟一段細緻而沉浸的選香旅程。12/5∼12/11 同步登場的線上快閃店亦網羅多款聖誕限量選品，並推出momo獨家「下單抽萬元倒數月曆」等會員專屬禮遇。

momo X Jo Malone London大稻埕英倫放玩香氛派對快閃店一樓拍照區。（圖／品牌業者提供）

另，為使企業旅遊福利更貼近現代員工的旅遊使用習慣，讓旅遊補助落實成為員工有感好用的福利項目，全球數位服務品牌Edenred打造全新的員工福利解決方案EdenPass，協助企業將員工旅遊的補助規則、旅遊商品與使用報銷流程整合在同一系統中，讓企業能以一致、精準且高效率的方式管理旅遊補助。

EdenPass首波上線即迎來兩大指標旅遊集團加入―亞洲領先的旅遊與休閒娛樂預訂平台 Klook，以及深耕台灣出境旅遊市場的上櫃旅行社五福旅遊。兩大集團助陣，將為Edenred在台服務的超過千家企業客戶帶來更具彈性與多元的員工旅遊整合方案，完善企業福利管理的核心版圖。

Edenred打造全新的員工福利解決EdenPass，讓旅遊補助管理更省力、員工體驗更便利。（圖／品牌業者提供）

