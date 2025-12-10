雙12暖心療癒學：tokuyo年末放鬆提案 把疲憊留在今年 把舒服帶進明年

一年走到尾聲，忙碌、壓力與累積的疲倦感，往往最容易反映在肩頸、眼睛與身體上。迎接雙12購物節，tokuyo 推出一系列「暖心療癒」產品組合，從全身按摩到眼部舒壓，再到小資族最實用的小型按摩工具，希望陪伴消費者在年末前，打造一個真正能reset身心的時刻。

今年最受矚目的，是品牌熱銷破千台的Mini玩美椅Pro TC-297，被許多小坪數族稱為「第一台真正放得下的美型按摩椅」，它以貓抓紋質感包覆，搭載3D深度按摩與零重力傾躺功能，能夠在有限的空間裡，舒緩日常因姿勢不良帶來的不適。tokuyo 也特別在雙12期間加碼，凡購買Mini玩美椅Pro即贈送伊聖詩精油刮痧按摩組，為年底的放鬆儀式添上一點細緻香氣與療癒感。

對於長時間久坐、久站，或是在家工作肩頸僵硬的小資族而言，價格親民又能帶來放鬆舒適感的方案更加重要。tokuyo 今年也推出升級款的巧手勁2溫感揉捏按摩枕TH-511，透過更擬真的揉捏力道與溫熱功能，在數分鐘內感受肩頸的放鬆。雙12期間只要NT$1,012就能入手，也讓它成為學生族、社會新鮮人們最容易下單的小確幸禮物。

而面對日常最常被忽略、卻最容易疲憊的眼部，品牌也同步推出太陽穴升級版的Eye舒服Plus+眼部氣壓按摩器TS-185G。這款專為3C重度使用者打造的眼部呵護神器，能針對太陽穴與眼周，施以氣壓按揉，再加上溫熱敷與舒眠音樂，許多使用者表示，10 分鐘能帶來深度放鬆般的舒適感，對經常熬夜、開會、盯螢幕的現代人來說，是年末最實用也最剛好的禮物。

今年雙12期間，tokuyo官網也推出多項回饋，包括12%紅利回饋、最高領券折$1,212、指定金額超取免運，以及全館最高6期0利率等方案。品牌表示，希望透過價格友善、搭配真正能改善日常疲勞的產品組合，讓每個人都能在自己的生活步調裡，找到適合的放鬆方式。

在年底到來之前，不妨替自己選一份真正能讓身心放鬆的「療癒小禮物」，一張會溫柔托住全身的按摩椅、或是一款能陪你度過上班日的按摩枕、或是一台能讓眼睛得到片刻放鬆的眼部按摩器。把疲憊留在今年，把舒服帶進明年。

