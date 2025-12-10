雙12暖身！7-11再撒千萬打造最便利寄取平台

▲全台7200多家7-ELEVEN門市化身海內外電商平台神隊友，透過綿密的寄取件網絡結合智慧物流。（圖╱統一超提供）

[NOWnews今日新聞] 雙12電商購物節來臨，7-ELEVEN再撒千萬資源推出海內外寄取件回饋活動助攻預熱買氣！全台7200多家7-ELEVEN門市化身海內外電商平台神隊友，透過綿密的寄取件網絡結合智慧物流，串聯OPENPOINT APP、國際交貨便、賣貨便等多元服務平台，搭配下半年使用率持續攀升的「OPENPOINT APP零元取件認證」、「原店取件」等實用功能，持續打造最多元便利的安心寄取服務平台。

7-ELEVEN觀察到，下半年電商購物節全民到7-ELEVEN取貨需求大增，且每4人就有1人愛用免帶證件即時取貨的「OPENPOINT APP零元取件認證」便利功能。

另社區型團購平台興起、帶動「原店取件」新增網頁版服務提供多元生活取件情境，7-ELEVEN持續提供便利、貼心的寄取件功能外，即日起更針對海內外賣家分別推出賣貨便、國際交貨便感謝「寄」回饋，同時消費者於海內外逾6萬家跨境電商下單、選7-ELEVEN門市取貨還能參加「安心取與帳單繳費集點GO」活動，雙12網購節選7-ELEVEN寄取件，就有機會獲得購物金、禮券、抽iphone 17 pro max等豐富歲末好禮，指定網購平台如 PChome線上購物、旋轉拍賣等再加碼請喝CITY CAFE，大小賣家、網購族加緊把握。

7-ELEVEN賣貨便自2019年領先同業推出至今，會員數已突破660萬人，因平台可串聯社群直播下單，買賣交易過程免抽成、免上架費、免整理訂單，不定期賣家寄件滿額贈3C、小家電、購物金等激勵案，成為許多大小賣家經營社群電商的首選平台。

感謝賣家支持、助攻雙12商機，7-ELEVEN賣貨便再推寄件滿額回饋，即日起至12月31日歲末加碼推出三大感謝「寄」活動，包含賣家寄件運費最低38元起、寄件成長禮最高送100次免運寄件服務、寄件量最低500件起免費送千元、萬元禮券，有感回饋可累贈無上限。

國際交貨便延續雙11送購物金好評，自2025年12月24日至2026年1月6日推出指定國家寄件送12元7-ELEVEN購物金，可寄送國家包含中國、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓，經營Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用，寄件量超過30件的專業賣家還可預約享有專人到府收件服務，7-ELEVEN 持續擴大海內外合作品牌、電商平台，打造「隨時寄、隨地取、全球通」的新零售生活服務平台。

另一方面，隨著跨境購物逐漸普及，7-ELEVEN跨境店取合作平台持續擴大，繼與日本人氣的札幌藥妝、大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商合作，即日起攜手日本BEENOS集團旗下的跨境時尚購物平台FASBEE，提升全民購買日本流行服飾、生活雜貨、可愛IP周邊的便利性，從知名日系品牌NATURAL BEAUTY BASIC、JILL by JILLSTUART、人氣地雷系服飾 ROJITA，到尺寸更廣、適合各種身型的JUNOAH，以及各類街頭潮流品牌，都能在平台上直接購買，就近到全台7-ELEVEN門市取貨超便利。（FASBEE官網: https://fas-bee.com）

■7-ELEVEN國際交貨便服務介紹

7-ELEVEN自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案，領先同業推出「國際交貨便」，方便賣家可24小時就近全台7200家門市寄件，目前開通可將包裹、貨物送往中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等11大國家。

■OPENPOINT APP包裹取件「零元認證條碼」介紹

7-ELEVEN自2018年領先同業首創推出OPENPOINT APP「零元認證條碼」領取包裹，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹便利服務，受到網購族愛用，服務開放平台請參考官網公告，若APP查詢我的包裹內未出現0元取件條碼，請聯繫客服中心查詢。

使用流程說明：下載OPENPOINT APP成為會員➡到APP首頁服務選取寄取包裹➡我的包裹➡取件查詢➡匯入取件包裹➡電話號碼與會員帳號符合➡取得0元認證條碼。

