雙12最後一波升級3C的好機會！年終獎金+普發一萬怎麼花？三星S25 Ultra限時折1萬、iPhone 17 Pro省1千5、Switch 2等優惠清單一次看
年底雙12加上年終獎金入袋，剛好是檢視手邊3C設備是否該升級的最佳時機。精選8款話題熱度、實用度都很高的3C好物，從工程師、上班族很需要的BENQ護眼螢幕、Acer迷你桌機，還有討論度爆棚的Apple iPhone 17 Pro比蘋果官網更便宜，Samsung Galaxy S25 Ultra演唱會神器一口氣降1萬，家用電視、Nintendo Switch 2瑪利歐賽車同捆主機、BenQ螢幕掛燈以及Dyson無線吸塵器通通網羅。趁雙12一次買齊，把年終獎金花在刀口上的那一款吧！
BENQ RD240Q 24型2K光智慧護眼螢幕(HDMI/DP/Type-C PD90W)
12/31前限時優惠價9,988元（原價
10,888元)👉點我立即買
長時間盯螢幕寫程式、改簡報，是很多工程師的日常，你值得換上一台更好的螢幕，BENQ RD240Q就是專為重度用眼族打造，主打獨家Coding模式，優化對比與字型顯示，減少Debug時的用眼負擔。還有光智慧2.0護眼技術，可自動偵測環境光線調整亮度，白天不刺眼、夜晚不過暗。支援USB-C PD 90W一線搞定供電與影像輸出，筆電直接外接就能邊充邊用，同時配置夜間守護模式搭配自動屏蔽功能，深夜趕案時降低藍光與刺激感，年底想換機趁這檔下手最划算。
Acer 宏碁 Revo Box RB101 迷你桌機 (N4500/4GB/128GB/Win11 Pro)
12/14前限時優惠價5,612元（原價
5,790元）👉點我立即買
Acer Revo Box RB101這台迷你桌機，體積小不占空間，內建Intel Celeron N4500雙核心處理器，搭配128G SSD固態硬碟，標配4GB記憶體，還預留雙插槽，可自行升級到32GB，後續要多工、跑更多程式也有擴充空間。預載Windows11 Pro專業版，還有原廠3年保固，耐用度與售後服務更有保障。對租屋族、小家庭或想幫孩子、長輩添一台獨立電腦的人來說，這台迷你桌機用小預算就能有效解決諸多痛點，雙12檔期入手剛剛好。
Apple 蘋果 iPhone 17 Pro 256G - 5G智慧型手機
12/14前限時優惠價38,400元（原價
39,900元）👉點我立即買
不輕易下折扣的Apple，目前最熱門的iPhone 17 Pro 256 GB終於在雙12有折扣了，期間限定，在Yahoo下單比蘋果官網便宜1,500元，省下的千元剛剛好可以拿去買個保護力十足的手機殼或是買充電配件。如果你和日本男神木村拓哉一樣有選色障礙的話，小編建議挑木村同款「藏藍色」，想要讓別人遠遠就發現你拿新手機一定要挑「宇宙橙」，低調百搭「銀色」是首選。
Samsung Galaxy S25 Ultra (12G/256G) 6.8吋 五鏡頭智慧手機
12/31前限時優惠價33,500元（原價
43,900元）👉點我立即買
演唱會好不容易買到門票，當然要用演唱會神機，現階段來說價格落在甜蜜點的就是Samsung Galaxy S25 Ultra，雙12一口氣便宜1萬元，讓你可以多買幾場演唱會，還能直接用S25 Ultra 拉到100倍變焦，還有更強的錄音功能，讓偶像的聲音清晰乾淨。當然AI功能沒少，還有S Pen內建，實用度超高，換機趁現在最划算。
SAMPO聲寶 32吋HD 2K嚴選顯示器 含視訊盒送基本安裝+舊機回收
12/31前限時優惠價3,980元（原價
8,990元）👉點我立即買
一直搶不到家中的遙控器，不如買一台小電視放在自己的獨享空間。SAMPO聲寶32吋HD 2K嚴選顯示器，可說是超值解方，32吋大小剛好適合套房、小客廳與臥室，採用HD LED面板搭配Pro MD Driver與炫彩先驅影像技術，能強化明暗層次與色彩飽和度。音效部分支援杜比音效解碼，小空間就能營造環繞感。這款還直接附視訊盒，等於一台就能收看數位電視節目，最貼心的是，方案含基本安裝加舊機回收，從拆舊、裝新一次搞定，雙12檔期間能用不到4千元就能獨自升級。
Nintendo 任天堂 Switch 2 瑪利歐賽車世界同捆主機組合
12/8-12/14限時優惠價14,980元（原價
15,580元）👉點我立即買
邁入消費旺季若想要購買遊戲主機，許多人都是 PS5、Switch 2 之間二選一。有資深遊戲產業總監在社群媒體上分享，透過調查，在美國11月中旬銷售最好的遊戲主機第一名就是Switch 2的《瑪利歐賽車 世界》同捆包。趁這波Switch 2同捆優惠，乾脆一次把全場歡樂氣氛帶回家，開箱就能多人瘋狂對戰，比起舊款明顯升級，對家長來說，一台主機就能兼顧親子遊戲、派對娛樂與日常放鬆，用遊戲取代滑手機追劇，也比較好控管時間。年底有聖誕節、跨年與農曆年聚會需求，派對遊戲有這台，完全搞定。
BenQ WiT ScreenBar螢幕智能掛燈
12/10-12/12限時優惠價2,790元（原價
3,290元）👉點我立即買
BenQ WiT ScreenBar主打非對稱光學設計，光線只打在桌面，不打到螢幕，做到0反光，內建環境光感應器，會自動偵測周圍亮度幫你補足照度，專利設計夾具不挑螢幕一秒掛上輕鬆安裝。螢幕掛燈不閃爍、標榜無藍光危害，再搭配8段色溫調整，白天辦公用偏白光，夜深寫報告換成暖黃光，眼睛負擔明顯減輕。全程USB供電，插螢幕、筆電、USB充電器就能用。對每天至少8小時對著螢幕上班族來說，趁雙12入手一支專門為螢幕設計的護眼掛燈，讓工作桌升級吧。
Dyson 戴森 V8 Cyclone SV55 無線吸塵器
12/31前限時優惠價9,499元（原價
19,900元）👉點我立即買
清潔家電的夢幻逸品就是Dyson，如果家裡有萌寵就更需要一台好的吸塵器，Dyson V8 Cyclone SV55可一次升級清掃戰力，擁有150AW強勁吸力，較前代提升約30%，一鍵啟動單鍵電源控制，不用緊握按鍵，三段吸力模式提供節能、中、強效三種檔位。V8 Cyclone SV55採可更換電池設計，之後若覺得續航不夠，只要添購電池就能延長使用壽命。密封過濾系統可捕捉99.99%微塵，將過敏原、細懸浮粉塵鎖在集塵筒內，排出的氣體更乾淨，避免二次污染。年底雙12一路接到過年大掃除，趁這檔價格直接腰斬級下探，入手Dyson當成家用主力吸塵器。
