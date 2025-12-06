【雙12歡購來了】全國電子推出年終最大檔 家電最低65折起 再享一元放大術、政府補貼與加碼抽獎

年終是汰舊換新的最佳時機，該為家裡換點好生活。全國電子自12月6日至12月15日推出「歡購1212」雙12檔期活動，打出指定大家電最低65折、全館9折優惠，以及滿額享1元加購精品家電等多重回饋。搭配政府節能補助最高5,000元，讓民眾在歲末時節以最划算的價格入手最需要的家電，全方位升級居家品質。

全國電子深耕實體通路多年，提供專業銷售顧問現場解說、實機體驗、到府配送安裝與完整的售後服務。實體選購家電依然深受民眾信賴，門市完善的展示空間與貼心服務，能即時依家庭需求提供客製化的建議，是網購無法取代的優勢。在實體店面購物，看得到、摸得到、試得到，避免網購規格、尺寸買錯，實際操作最準確。全國電子強調，門市具備三大優勢：專業人員能根據家庭空間與生活習慣提供最合適的挑選建議；現場實機展示讓消費者直接體驗畫質、容量、音質等細節；完善的售後服務則涵蓋送貨、安裝到後續維修，購買後更無後顧之憂。

今年的雙12檔期與聖誕優惠同步展開，指定大家電最低65折起，全館家電亦享有9折優惠。滿額消費還能以象徵性的一元加碼帶走Dyson涼暖空氣清淨機，讓禮遇一次到位。搭配11月1日至12月14日的「全民普發優惠」雙抽萬得FOR，消費者有機會週週抽全國電子會員普發金1萬點（全國電子會員點數），發票單筆滿萬元也能參加最高6萬元的免單抽獎。普發金翻倍奉還，讓購物更添驚喜。年末正是汰舊換新與聖誕、年終送禮的最佳時機，透過雙12「歡購1212」活動，整合政府補助、會員回饋、滿額贈與抽獎機制，讓消費者以最實惠的價格，換得最高品質的家庭升級體驗。

政府節能家電補助依舊是年末換機的重要助力。冰箱與空調最高可申請5,000元補助，若再搭配全國電子APP綁定支付，每筆滿萬元還可額外獲得110點回饋，讓消費者在省錢的同時也能累積福利。

全國電子雙12期間購買廚房家電像熱水器、抽油煙機、洗碗機與淨水設備等，滿萬元則有機會抽中溫泉飯店住宿券並享有多重折扣。

全國電子也同步整理各類家電優惠：冰箱與洗衣機祭出5年免費延長保固，部分機型加上活動折扣可省下萬元以上；空調享有8年保固並能搭配節能補助，換機更實惠；電視類則推出指定機型65折起，再享滿額好禮，購買75吋機種搭配Soundbar還能再獲贈888點。資訊3C推出「數位禮物祭」抽獎活動，週週抽3C好禮，筆電最高現省9,000元，滿額亦可抽人氣好禮。購買廚房家電像熱水器、抽油煙機、洗碗機與淨水設備等，滿萬元則有機會抽中溫泉飯店住宿券並享有多重折扣。小家電方面，除濕機可享最高1,200元貨物稅減徵，綁定LINE好友還能天天玩轉盤抽家電（指定吸塵器／氣流倍增器）與最高現折1212元的折價序號，而LG清淨機指定商品滿10000則可現折1,000元。

全國電子冰箱與洗衣機祭出5年免費延長保固，雙12期間部分機型加上活動折扣可省下萬元以上；空調享有8年保固並能搭配節能補助，換機更實惠。

至於年終該如何挑選家電，全國電子也提出建議：家中有長輩者可優先汰換高耗能的冰箱與洗衣機，以達到最明顯的節電效果；小家庭與租屋族則適合添購除濕機、清淨機或微波爐等實用設備；若想提升家庭娛樂品質，則可用75吋電視搭配Soundbar打造劇院級體驗；至於重視科技與工作效率的族群，雙12正是補齊筆電、平板與各式周邊的最佳時機。

雙12不只是購物節，更成為一年中最聰明的換機時刻。全國電子結合大幅折扣、政府補助、延長保固與多項回饋，一次替消費者把「省錢、安心、便利」都準備到位。無論是汰舊換新、家電升級或迎接新年的居家改造，現在正是入手機會最佳的黃金時刻。

