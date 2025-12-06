【雙12歡購來了】全國電子推出年終最大檔 家電最低65折起 再享一元放大術、政府補貼與加碼抽獎
年終是汰舊換新的最佳時機，該為家裡換點好生活。全國電子自12月6日至12月15日推出「歡購1212」雙12檔期活動，打出指定大家電最低65折、全館9折優惠，以及滿額享1元加購精品家電等多重回饋。搭配政府節能補助最高5,000元，讓民眾在歲末時節以最划算的價格入手最需要的家電，全方位升級居家品質。
全國電子深耕實體通路多年，提供專業銷售顧問現場解說、實機體驗、到府配送安裝與完整的售後服務。實體選購家電依然深受民眾信賴，門市完善的展示空間與貼心服務，能即時依家庭需求提供客製化的建議，是網購無法取代的優勢。在實體店面購物，看得到、摸得到、試得到，避免網購規格、尺寸買錯，實際操作最準確。全國電子強調，門市具備三大優勢：專業人員能根據家庭空間與生活習慣提供最合適的挑選建議；現場實機展示讓消費者直接體驗畫質、容量、音質等細節；完善的售後服務則涵蓋送貨、安裝到後續維修，購買後更無後顧之憂。
今年的雙12檔期與聖誕優惠同步展開，指定大家電最低65折起，全館家電亦享有9折優惠。滿額消費還能以象徵性的一元加碼帶走Dyson涼暖空氣清淨機，讓禮遇一次到位。搭配11月1日至12月14日的「全民普發優惠」雙抽萬得FOR，消費者有機會週週抽全國電子會員普發金1萬點（全國電子會員點數），發票單筆滿萬元也能參加最高6萬元的免單抽獎。普發金翻倍奉還，讓購物更添驚喜。年末正是汰舊換新與聖誕、年終送禮的最佳時機，透過雙12「歡購1212」活動，整合政府補助、會員回饋、滿額贈與抽獎機制，讓消費者以最實惠的價格，換得最高品質的家庭升級體驗。
政府節能家電補助依舊是年末換機的重要助力。冰箱與空調最高可申請5,000元補助，若再搭配全國電子APP綁定支付，每筆滿萬元還可額外獲得110點回饋，讓消費者在省錢的同時也能累積福利。
全國電子也同步整理各類家電優惠：冰箱與洗衣機祭出5年免費延長保固，部分機型加上活動折扣可省下萬元以上；空調享有8年保固並能搭配節能補助，換機更實惠；電視類則推出指定機型65折起，再享滿額好禮，購買75吋機種搭配Soundbar還能再獲贈888點。資訊3C推出「數位禮物祭」抽獎活動，週週抽3C好禮，筆電最高現省9,000元，滿額亦可抽人氣好禮。購買廚房家電像熱水器、抽油煙機、洗碗機與淨水設備等，滿萬元則有機會抽中溫泉飯店住宿券並享有多重折扣。小家電方面，除濕機可享最高1,200元貨物稅減徵，綁定LINE好友還能天天玩轉盤抽家電（指定吸塵器／氣流倍增器）與最高現折1212元的折價序號，而LG清淨機指定商品滿10000則可現折1,000元。
至於年終該如何挑選家電，全國電子也提出建議：家中有長輩者可優先汰換高耗能的冰箱與洗衣機，以達到最明顯的節電效果；小家庭與租屋族則適合添購除濕機、清淨機或微波爐等實用設備；若想提升家庭娛樂品質，則可用75吋電視搭配Soundbar打造劇院級體驗；至於重視科技與工作效率的族群，雙12正是補齊筆電、平板與各式周邊的最佳時機。
雙12不只是購物節，更成為一年中最聰明的換機時刻。全國電子結合大幅折扣、政府補助、延長保固與多項回饋，一次替消費者把「省錢、安心、便利」都準備到位。無論是汰舊換新、家電升級或迎接新年的居家改造，現在正是入手機會最佳的黃金時刻。
更多桃園電子報報導：
接觸結核患者怎麼辦？北市衛生局公布檢查與追蹤機制 久咳要留意
其他人也在看
大樂透今晚頭獎1.3億！3星座運勢旺 喜接意外之財
大樂透今（5日）晚間開獎，頭獎上看1.3億元。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」運勢大爆發，財運超旺，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
最低$899起開搶！NIKE特賣會Dunk Low、Air Jordan、Blazer超低價，結帳再打79折，必搶名單一次看
這波NIKE最低$899起真的不用猶豫。這篇已經幫你整理好人氣、穿搭、舒適都最強的 NIKE鞋熱門清單，趁品牌日衝一波，錯過真的會捶心肝。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
9-10月發票中獎清冊出爐！高雄麥當勞花38元買冰紅茶成千萬富翁
財政部賦稅署今（4）下午公布114年9-10月期統一發票中獎清冊，本期誕生11位千萬富翁，其中有幸運兒在麥當勞高雄明誠門市僅花費38元買冰紅茶，便抱走千萬大獎。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 67
雙12優惠2025全攻略：iHerb限量品下殺35折、Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、iHerb限量超殺35折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 18 小時前 ・ 2
4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天
4大超商週末優惠來了！7-ELEVEN黑糖珍珠撞奶買2送2、特大濃萃美式買12送12；全家開心果霜淇淋5支188元，現煮茶原茶買1送1；萊爾富指定泡麵、氣泡水買1送1；OKmart指定餅乾加12元多一件、指定熱飲任選2件99元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
歲末吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王消費滿額梅花豬買1送1、石二鍋憑券換特色菜品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
今彩539頭獎開出3注！獎落這2縣市 大樂透再槓
今彩539今（5）晚獎號開出02、03、16、17、29，派彩結果出爐，頭獎有3注中獎，每注獎金8百萬，分別從台中市「錢大祖彩券行」、「元發彩券行」與台北市的「金沙彩券行」開出。而大樂透本期頭獎再槓，台視新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
趁年末折扣撿便宜！萬元預算送禮推薦：施華洛世奇戒指、手環超美又不貴，小CK人氣包三千有找 | 揪愛Mei
歲末家庭聚會多，長輩親友送禮，或是想要好好慰勞自己，這篇購物達人「揪愛Mei」幫大家做好禮物攻略，蒐羅飾品、包包與時尚配件，還順便幫你控制預算不超過萬元，絕對是超級高CP值，開心又時尚！絕對無法抵擋閃閃發亮的施華洛世奇首飾配件啦～Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 236
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 132
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 12 小時前 ・ 8
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 166
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102