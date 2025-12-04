雙12熱搜曝：掃除神器、保暖家電買氣飆升 美妝買一送一

記者李鴻典／台北報導

隨著年關將近，消費者購物重心從雙11的「囤貨搶低價」，轉向雙12的「掃除與冬季備戰」。486團購即日起至12月16日開跑雙12狂歡購物節，祭出多項家電、寢具與生活用品優惠。

486團購雙12狂歡購物節，保暖商品買氣飆升。（圖／品牌業者提供）

486團購觀察，雙12檔期的消費趨勢明顯集中在「年終大掃除」與「冬季抗寒」兩大方向。清潔家電方面，高效、一次到位的旗艦級機種詢問度大幅升高，如具備自動集塵系統的LG A9X無線吸塵器與R5T變頻濕拖掃地機器人，優惠最高現省5,600元，瞄準講求效率與潔淨的族群。LG AI智控洗乾衣機雙12活動加碼贈「新大白空氣清淨機」，還可參加1萬元現金抽獎。

廣告 廣告

在冬季濕冷需求帶動下，除濕機與暖烘機銷量同樣攀升。人氣商品 LG 19 公升變頻除濕機限時 77 折；具備2026新一級能效的only小午郎16公升除濕機 下殺62折，不到萬元即可入手；小套房可選擇 GLPUS 6公升節能除濕機，優惠價 4,391元。保暖家電方面，新一代 Mistral美寧居浴兩用UV除菌掛暖機祭出52 折，限時優惠價 2,880 元；多款電熱毯、電暖器、暖手器優惠價最低549元起。

486團購雙12活動，昭和西川特級羽絨被下殺47折起。（圖／品牌業者提供）

提升生活質感的寢具也持續熱銷。日本昭和西川特級羽絨被下殺 47 折起；南誠嚴選歐產鴨絨被限78 折；MAXRO石墨烯銀離子澎澎棉花被雙12活動現折500元，適合想在冬季打造更溫暖舒適睡眠環境的族群。

看準節慶送禮需求增加，PChome 24h購物精選「聖誕交換禮物」送禮清單，即日起至12/15「1212年終回饋盛典」活動開跑，全站最高回饋32％，天天最高送1212，搭配「PChome 超速配」服務(限北北桃地區)「晚上下單，一早取貨」，購物更即時、取貨更便利。

PChome 24h購物1212年終回饋盛典最高回饋32％！天天享品類日專屬折扣、熱銷3C、香氛最低下殺42折起。（圖／品牌業者提供）

即日起至12/15天天都有專屬品類日優惠，包含「12/4三星超品日」年終瘋狂一日下殺，滿額登記送1,000 P幣（限量）；「12/5美妝品類日」年終狂歡買一送一；「12/6LCD品類日」滿額搶券最高折1,500（限量）。

年末買氣持續升溫，「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」自11/26 開跑以來成績亮眼。今年「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」慶 10 週年，攜手肯德基、必勝客、World Gym、WeMo 24H 共享機車、KKday、老先覺、潮味決、麵匡匡、指舞春秋、福容大飯店等10大品牌，共同推出跨領域優惠。網羅年度熱銷品牌下殺6折優惠，搶攻年末消費商機。

「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」開跑以來成績亮眼！慶在台10週年，蝦皮購物攜手十大跨領域品牌推出限定優惠。（圖／品牌業者提供）

而蝦皮購物日前宣布將試行「全站大免運」，將於12/6及12/13兩日預熱開跑，凡選擇「蝦皮店到店」或「蝦皮店到家」，即可享全站不限店家「無限次免運」優惠。

隨著年底採購季節加溫，全球跨境購物平台iHerb公布最新「購物車大數據」，揭露台灣消費者最愛入手的健康與生活好物趨勢，從日常機能補充、美容保養到居家清潔都成為近期焦點。其中，來自美國的高效能營養品牌 Force Factor 成為年度熱銷品牌，展現台灣消費者對「高效、便利、多合一」補給的高度需求；而各品類排行榜第一名商品，也呈現出台灣人喜愛「簡單有效、天然安心」的消費喜好。

iHerb購物車大數據公開台灣2025年度熱銷品。（圖／品牌業者提供）

迎接年底購物旺季，iHerb推出限時優惠折扣碼：

12/4~12/6：結帳輸入優惠碼FF024（台港澳星適用），享76折。12/6~12/31：結帳輸入優惠碼FF020（台港澳星適用），享8折。

遠傳攜手三星12月份獨家推出「三星AI旗艦年終優惠」，包括Galaxy S25系列、S25 FE、Z Flip7、Z Fold7摺疊機等最新AI旗艦手機，搭配遠傳心5G指定專案，最低月付999元起，就能0元帶回AI霸榜神機。再祭出多重優惠好禮，申辦三星Galaxy全系列手機，享獨家影音饗宴加值服務優惠、舊換新加碼最高再折6,000元、旗艦機加購原廠穿戴商品最高折8,000元，遠傳再加碼抽三星75吋AI智慧顯示器！空機也能享優惠，入手演唱會神機S25 Ultra空機，就送DJI AI跟拍智能穩定組（價值2,720元）。

遠傳獨家獻禮，三星AI旗艦年終優惠，舊換新加碼最高再折6,000元、豪華影音饗宴、抽75吋AI顯示器。（圖／品牌業者提供）

另，曾被巴黎裝飾藝術博物館、紐約大都會藝術博物館收藏，擁有「強化玻璃餐具代名詞」美譽的法國經典品牌Duralex，即將迎來品牌創立 80 週年，台灣獨家總代理上洋產業以「別人的收藏即是你的日常」為概念，12月4 日至12月7日首度在台舉辦《收藏／日常》Duralex 光影共創藝術展，翻轉大眾對餐具的單一定義，讓一杯一皿的藝術與法式生活日常完美共存。

透過光影趣味互動展現玻璃細膩多變，讓即興操作化為視覺美學，年末最夢幻打卡點。（圖／品牌業者提供）

此次期間限定的Duralex《收藏／日常》光影共創藝術展於台北中山區的 PPP 時尚藝文空間，將 Duralex 帶進鬧區，讓「藝術走入生活」，打造同時存在美術館風格、趣味與互動的展覽，詮釋熟悉的日常。

Duralex杯款獲巴黎、紐約多間博物館典藏，展現經典設計在日常亦能成為藝術。（圖／品牌業者提供）

12月4日起同步開放線上競標「80週年限定Picardie經典系列彩色禮盒」，讓長期支持品牌的粉絲與藏家，有機會將兼具實用性與工藝故事性的全球限量紀念作品納入私人收藏。

現場集結品牌經典系列玻璃杯與超潮新品，處處都是讓舉杯更好看的法式濾鏡。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

LINE貼圖揭曉2025年度榜單 最愛用表情回應「讚」

Taboola結盟LG Ad Solutions 將電視廣告影響力轉化為開放網路實質成效

Yahoo公布2025十大台灣新聞事件 大罷免、鏟子超人、關稅風暴、閃兵案

清潔隊員送拾荒嬤32元回收電鍋有罪！他逆風：公務員當然必須嚴禁

