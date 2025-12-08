雙12認證機特賣會！Apple最低26折、iPhone SE只要4500元

記者李鴻典／台北報導

可以準備搶便宜啦！Apple經銷商STUDIO A宣布「2025雙12認證機特賣會」將於12月12日正式開跑，今年擴大至台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行，提供全台400台Apple認證機限量優惠。活動當日三店統一於上午10:30發放號碼牌，11:00準時開賣，所有特惠商品均為限量販售，售完為止。

STUDIO A雙12 Apple認證機特賣會，最低26折起。（圖／品牌業者提供）

此次特賣會祭出Apple最低26折起的超殺優惠，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等熱門機款通通下殺。活動期間使用中信LINE Pay卡消費滿12,000 元，享LINE POINTS 3%回饋；滿40,000元再加碼3%，最高回饋可達6%。

STUDIO A雙12 Apple認證機特賣會推出多款超人氣認證機優惠，包括：

iPhone 16 Pro Max 512GB 直降 17,000 元，特價 34,900 元（原價 51,900 元）。

Apple Watch Ultra 2 降價 14,000 元，特價 13,900 元（原價 27,900 元）。

iPad（第10代）64GB 下殺 7,400 元，特價 7,500 元（原價 14,900 元）。

MacBook Pro 14吋 M2 Pro 現折 25,000 元，特價 39,900 元（原價 64,900 元）。

Mac mini 直降 11,000 元，特價7,900 元（原價 18,900 元）。

iPhone SE 超值搶購價僅4,500 元即可入手。

購買 iPhone 全系列另加贈 Apple 原廠保護殼或指定保護貼／鏡頭貼，數量有限送完為止。

STUDIO A台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行雙12特賣會，

活動當日三店統一於上午 10:30 發放號碼牌，11:00 準時開賣。

此外，特賣會同步推出「師生教育價」，結帳出示學生證或教職員證即可再享認證機 9 折優惠（每人限購一台），折上折挑戰全年最低價。所有認證機均附「SA 認證主機保固卡」，提供 180 日保固；亦可加購延長保固方案：iOS 裝置加價 1,500 元、Mac 系列加價 2,000 元，可升級至全年保固，再送最高市價 1,380 元的實用配件組合。

周邊部分同樣推出多項限時加購優惠：Apple原廠iPhone保護殼390元起（原價 1,090 元起）。購機可加購指定周邊，每件僅需12元，包含超高速傳輸線、無線充電盤、車用磁吸支架、充電器等實用配件（依各門市現貨為準）。

現金回饋平台 ShopBack 宣布「12/12 蝦買蝦賺爆單祭」於 12/5至12/12 正式登場，今年活動主打「完成下單任務就抽日韓來回機票」，12/12 當日更祭出「限時閃購簽到最高送 $12,120 獎勵金」及「單筆滿 11,111 元即抽 $12,333 獎勵金」。冬季居家清潔、保暖與個人保健需求明顯升高，帶動家電整體買氣較上月成長三成，熱門品類涵蓋空氣清淨機、吸塵器與暖氣，ShopBack閃購推出 Dyson 限時 14% 回饋，品牌人氣吸塵器最狂省 $8,487；在健康補給方面，保健食品訂單更是爆發式成長 179%，ShopBack 攜手 iHerb 推全站 8.5% 回饋。年末吹起犒賞自我消費風潮，3C 品類買氣增加，其中以 Apple 表現最為亮眼，雙12 閃購限時提供 5% 現金回饋，吸引小資族趁勢入手。

ShopBack雙12回饋，Dyson限時14%、Apple最高享5%、iHerb限時8.5%。（圖／品牌業者提供）

淘寶雙12登場，12月8日00:00起一路到12月14日23:59，全站商品推出官方 88 折起優惠，每日除可領取77折折扣券外，還能疊加其他優惠券，同步享有多家信用卡與電子支付回饋；淘寶 88VIP會員再加碼人民幣780元專屬消費券，折上加折，優惠疊到最高點。萬件商品消費滿人民幣99元免費配送，沒有信用卡也能選擇7-ELEVEN貨到付款。最愛的「尊榮服務」也在雙12延續加碼，新用戶直接免費升級，既有用戶也享5折升級優惠。

淘寶祭出年終最大優惠。（圖／品牌業者提供）

淘寶雙12折扣全攻略：

1.12月8日00:00至12月14日23:59前，全站商品官方立減88折，每日除可領取77折折扣券外，還能疊加其他優惠券，同步享有多家信用卡與電子支付回饋

2.限量折扣碼天天搶：人民幣599立減50元折扣碼、人民幣299立減20元折扣碼。

3.運費折扣券天天領：每天可領一張人民幣20元直郵運費券（限當天領當天用）

4.刷卡專屬立減券天天領：新台幣1,500立減120元滿額立減券、3%免手續費券（最高折抵新台幣50元）。

5.尊榮服務現在升級最划算：新用戶免費升級，既有用戶升級只要5折

6.新用戶專享最多優惠：註冊即可領約新台幣220元紅包、人民幣30元直郵立減優惠券；完成中國信託用戶認證，首單選擇跨境貨到付款，即可享有免運、免稅、免服務費大補貼；享「新用戶專享人民幣1元」專區，不用新台幣5元就能將藍牙耳機、瑜珈墊、手持吸塵器等超人氣商品帶回家。

7.淘寶LINE官方帳號享加碼優惠：加入淘寶LINE官方帳號，就有機會獲得人民幣50立減10元折扣碼；綁定Line官方帳號好友再抽Line points 500點；新用戶加入淘寶LINE官方帳號並完成首購後，即可獲得抽iPhone 17資格。

8.超商貨到付款加碼優惠：至12月31日，每日21點搶滿新台幣1,500立減100元（每人全程限1次）。

momo購物網《雙12年終派對》暖身慶自12/1開跑，其中休旅、日用、美妝商品強勢登上熱銷榜前三名，成為今年雙12最受矚目的囤貨必買品類。緊接著12/10~12/14 正慶主場強勢登場，以「年末最終趴 好康天天拿」為主軸，12/12全站最高15.5%回饋。包括12/12限時滿額送頂呱呱、升級版驚喜箱 3 選 1、滿額最高送 $1,300，下單再抽【麗星郵輪2.0 探索星號】海景艙、【LUDEYA】微電流磁石美容儀等豪禮。

momo購物網《雙12年終派對》正慶登場，全站最高15.5%回饋。（圖／品牌業者提供）

momo《雙12年終派對》12/12 當天祭出限定雙享回饋，只要累積消費達指定門檻，即可享3.5% mo 幣回饋，再疊加 28家銀行最高12%，讓全站回饋上看 15.5%。今年同步加碼 mo 粉最期待的「滿額送好禮」，當天消費達標即可登記領取頂呱呱甜甜包、地瓜薯條等點心。升級版「驚喜箱 3 選 1」亦再度登場，活動期間天天於六個時段限時 12 分鐘開箱，有機會獲得 最高 121 mo 幣、全站 500 元折價券、Uber Eats 與頂呱呱折抵券等熱門好禮。

隨著全台氣溫驟降，暖冬消費已啟動！Yahoo購物觀察今年雙12檔期火鍋湯底、保暖家電與季節小物三大品類買氣旺，其中火鍋湯底業績翻倍漲、台灣名店鍋物霸榜；保暖家電呈現「一機多用 × 高性價比」趨勢，暖手寶熱銷飆9倍、韓版水洗被買氣達3倍，成為暖冬消費三大主力。迎接冬季消費需求，Yahoo購物即日起推出「名店鍋物特輯」，祭出各式湯底、鍋物與熟食組合最低6折起，打造「一站式冬日補給站」。此外，即日起至12/14 Yahoo購物中心「雙12年末狂歡季」祭出全站最高15%回饋、每日雙時段滿額再送1,000購物金，12/12當日回饋最高上衝39%；Yahoo拍賣同步推超狂好康，連續7天全站滿額免運、12/15起消費滿199加碼再抽Switch 2。

Yahoo購物觀察今年冬季家電呈現「一機多用 × 高性價比」的趨勢，「暖手寶」業績飆漲9倍成爆品。（圖／品牌業者提供）

另，近期在Threads上有則旅途尋包貼文引發熱議，原PO分享在福岡街頭一眼看中日本旅人背的包款，卻因害羞沒問到，而上Threads求助，意外掀起台灣網友「一起支援解答」的暖心接力。根據網友線索，討論焦點聚在兩款包：其一為三宅一生（Issey Miyake）系風格包款，另一款，被指向時尚包款品牌BLANK SPACE。

一名網友在Threads上發文向網友求助尋包款。（圖／原PO提供）

此包款Hugo翻摺兩用流浪包設計靈感源自摺紙藝術，透過強磁開合與翻摺結構，打造靈活變化的兩用包款。品牌指出，包體在「展開」狀態時，線條俐落簡約，提供寬敞的收納空間；「反摺」後則呈現不同輪廓，迴紋針造型拉頭點綴細節，與自然皺褶紋理相互映襯，營造隨性而富有造型感的視覺效果。在機能上，該包款以大容量設計滿足日常收納需求，搭配寬肩帶有效減輕肩膀負擔，且可依需求調整長度；內部多口袋配置則讓物品分區擺放、避免凌亂，兼具旅行與日常使用的實用性與風格。

BLANK SPACE此包款設計靈感源自摺紙藝術，透過強磁開合與翻摺結構，打造靈活變化的兩用包款。（圖／品牌業者提供）

