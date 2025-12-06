雙12超省攻略！飯店、咖啡、披薩到炸雞通通開搶
年末消費旺季全面開打，從飯店住宿到咖啡寄杯、從披薩到炸雞，各品牌紛紛推出年度壓軸優惠，讓12月的荷包與味蕾都能一起大滿足。
趣淘漫旅台南
凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。活動期間祭出雙人入住豪華景觀客房每晚1,212元、四人入住每房2,424元加贈六項冒險活動體驗的超值方案，打造最刺激也最划算的年末度假選擇。
Nespresso
12 月1日至14日Nespresso推出時尚美型咖啡機3,300元起優惠；全系列再加贈節慶限量馬克杯（價值1,120元），為家中的咖啡角（Coffee Corner）添上一份能陪伴整個冬季的香氣儀式。另外，12月1日至25日推出全系列配件75折起，不妨趁這時購入交換禮物。
CAMA CAFE
CAMA CAFE 年末會員慶寄杯優惠自 12月5日至12月14日開跑，於CAMA CAFE APP「寄杯領取」購買指定飲品，即享「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」三種超值組合，相當於最低85折起；指定咖啡豆則祭出「買8包再送1包」優惠。CAMA CAFE 以超彈性寄杯組數，滿足不同消費習慣與需求，讓大家以更划算的價格囤起日常咖啡能量。
除此之外，CAMA CAFE 也提供專屬12月新加入會員的限定好禮。凡於12月內新下載並註冊 CAMA CAFE APP 的新會員，即可獲得價值滿滿的「咖啡金大禮包」，包含「咖啡分享桶9折券2張」、「大杯熟香紅茶買一送一券1張」及「十元咖啡金5張」，讓新朋友也能以實惠價格輕鬆享受 CAMA CAFE 的招牌風味。
必勝客
點心控絕對不能錯過，必勝客超人氣副食巧克力QQ球5顆買一送一只要59元、黃金雞柳條4條買一送一也只要99元，讓加點不再猶豫，直接雙份端上桌！
夏威夷、鐵板雙牛等指定熱門口味，單點個人比薩享第二件半價！想來點雙倍滿足嗎？必勝客幫你「免費升級雙主餐」，只要點個人紙包麵飯餐點，直接送個人比薩，包含日式照燒雞、四小福、雙層美式臘腸等經典口味，飽足感和幸福感一次拉滿。每天想來點不同，就點熱銷新品 「義式手工薄比蕯1+1」及「千島海鮮個人比蕯XL套餐」優惠組合，輕鬆省荷包還能立享美食。
年底歡聚就愛吃比薩？沒問題！必勝客祭出多種小聚會首選套餐，義式培根黃金薯大比薩天天只要199元，還能免費升級原價35元薄脆餅皮，兩個人吃平均每人不到一百元！「薯在好食雞餐」下殺38折，最低333元起，爽吃一個大比薩+薯金幣小份+飲料1.25L。無論是兩人時光、小家庭晚餐，還是三五好友輕鬆小聚，想吃什麼都能在必勝客一次搞定！
多人聚會必點的火山熔岩餅皮也推出超殺折扣，「火山拼盤餐」999元起開吃，不到一千元就能吃到一個大比薩+一個火山熔岩餅皮大比薩+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L，現省751元，好康優惠快到必勝客下訂！
肯德基
肯德基破天荒首度推出年度壓軸優惠，多達12款人氣品項限時買一送一！不論是經典「4塊上校雞塊」（優惠代碼：40457）、超人氣大份香酥脆薯（優惠代碼：40648）、還是甜品控必搶的「雙色轉轉QQ球」（優惠代碼：50446），通通五折，讓你用半價的優惠享受雙倍的滿足。
「嗑翻雙12」同步推出超值個人餐優惠，讓味蕾與荷包一次兼顧。「激省餐」只要 $99 起即可入手，包括招牌組合「咔啦雞腿堡 x1＋原味蛋撻 x1」（優惠代碼：40641），不到百元就能吃得飽足；炸雞控也有選擇，「咔啦雞腿 x2＋無糖茉莉綠茶（小）x1」（優惠代碼：40642）同樣只要 $99 就能輕鬆帶回家。想吃得更豐盛，還有「爽嗑餐」$199 起，經典組合「咔啦脆雞 x2＋4 塊上校雞塊＋香酥脆薯（小）＋原味蛋撻＋百事可樂（小）」（優惠代碼：40699）只要 $199 即刻享受；還有「咔啦雞腿堡＋4 塊上校雞塊＋香酥脆薯（小）＋原味蛋撻）＋百事可樂（小）」(優惠代碼: 40700) 同樣只要 $199，一次滿足不同時刻的用餐需求。
不論是家庭聚餐或好友小聚，最應景的美味總能替團聚時刻增添氣氛。今年「嗑翻雙12」特別推出超值分享組合——「$388 歡聚桶」重磅登場！不到四百元的甜甜價，就能一次帶走網友最愛的超人氣組合：咔啦脆雞 5 塊＋原味蛋撻 6 入（優惠代碼：50481）。
全台「撻」粉看過來！肯德基推出超值甜鹹組合，凡購買原味蛋撻 6 入禮盒即贈 4 塊上校雞塊（優惠代碼：40649），只要 $205 就能一次享受雙重美味。
