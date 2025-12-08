雙12金虎獎最強攻略揭曉！4 招教你領購物金、搶爆品再折價
年末最強檔雙12金虎獎年終慶登場，被稱為「能省最多」的購物盛典就是雙12，覺得該買的東西總是一次爆量出現，像是家電汰換、送禮、補貨、跨年穿搭⋯但每次點開12金虎獎購物網站就被滿滿的活動字眼弄到眼花撩亂，到底12/8～12/14這一週該怎麼搶？每天要注意什麼時段下單最划算？別擔心，小編已經幫你把所有優惠細節整理成四大攻略，讓你不用燒腦研究，直接跟著買就對了！
Yahoo購物中心(12/8-14) 1212 金虎獎 15%購物金天天送
攻略1：金虎獎購物金天天領，這兩個時段衝最划算！
12/8-12/14
Yahoo購物 雙12金虎獎 15%購物金天天送：
全站滿3000登記送10％ +最高送10,000
11-12 AM/PM 限時加碼5%！滿20,000，登記送1,000
12/8～12/14是Yahoo購物雙12金虎獎的黃金週，全站消費滿3,000元記得立刻登記，就能拿10%購物金回饋，最高可領10,000元！但真正的省錢密技在「限時加碼時段」，每天上午11～12點和晚上11～12點這兩個時段，只要消費滿20,000元並完成登記，就能再加碼5%購物金，等於直接送你1,000元，小編建議先把想買的商品加入購物車，算好金額後在限時時段內一次結帳，15%購物金直接入袋，記得設鬧鐘提醒自己！
攻略2：消費登記抽大獎，滿999就有機會吃王品！
12/1～12/14 消費滿999 登記抽 王品9990美食金、$1000 統一禮券 等多項好禮
12/1～12/14期間，只要在Yahoo購物消費滿999元並完成登記，就有機會抽中王品9,990元美食金（瘋點數1點=1元）、1,000元統一禮券等多項豪華好禮！這個門檻超級親民，買個日用品、囤個零食就能達標，小編私心推薦可以搭配攻略1一起玩，先規劃好要買的品項，湊到999元完成登記抽獎資格後，再繼續加購到3,000元門檻領購物金，一次滿足兩個活動條件，效益最大化，反正雙12本來就要買，多個抽獎機會不拿白不拿，萬一抽中王品美食金，年末聚餐錢都省下來了，根本賺翻！
攻略3：動動手指玩遊戲，9999點OPENPOINT等你拿！
12/1～12/15 玩挑食怪癖大對決小遊戲 抽 9999 OPENPOINT
不用花錢也能賺點數！12/1～12/15期間，到Yahoo購物玩「挑食怪癖大對決」小遊戲，就有機會抽中9,999點OPENPOINT，這個遊戲超簡單，大概花個3分鐘就能完成，不管你是在通勤路上還是午休摸魚時間，隨時都能玩。遊戲畫面可愛又療癒，答題過程還能測出你的飲食怪癖類型，蠻有趣的，玩完遊戲就自動參加抽獎，完全零門檻，就算沒抽到大獎也不吃虧，搭配其他攻略一起執行，累積的OPENPOINT之後在超商、加油站都能折抵使用，積少成多很有感！
攻略4：新戶綁定uniopen送雙重好禮，星巴克券直接拿！
12/1~12/31 首次綁定uniopen帳號 送10點OPENPOINT+星巴克好友分享券
如果你還沒綁定uniopen帳號，這波優惠絕對不能錯過！12/1～12/31期間，首次在Yahoo購物綁定uniopen帳號，立刻送10點OPENPOINT，還加碼星巴克好友分享券，這根本是送錢又送咖啡的佛心活動，綁定步驟超簡單，進入活動頁面按照指示操作，不到1分鐘就完成，建議在執行攻略1～3之前先完成綁定，這樣接下來的消費累積點數效率更高，之後用OPENPOINT折抵購物金額省上加省，星巴克券則可以留著犒賞自己，或是跟朋友分享當作小禮物，新戶福利就是這麼實在！
雙12金虎獎「每日爆品」秘密曝光！原來還能再折這麼多
雙12金虎獎最刺激的就是「每日爆品」環節！12/8～12/14連續七天，每天上午10:00準時開搶爆品，除了頁面上的特價，真正讓人期待的是，點到結帳還能再折價，很多人不知道、結果錯過超級好價，這篇已經幫大家整理出前7天最值得入手的超殺爆品，手刀存起來、設好鬧鐘，錯過只能捶心肝!
活動首日12/8率先帶來超高CP 值的南縣區漁會 饗鮮味金目鱸魚排，10 片組原價1,670元，頁面上還要上千元，但是結帳用券之後只要880元，選用台灣在地鱸魚，肉質厚實無腥味，適合家庭料理、氣炸、清蒸一次搞定，年末囤貨超划算。12/9爆品登場的是備受創作者與旅人熱愛的 DJI OSMO POCKET 3全能套裝，原價21,990元，結帳時特價16,499元，硬是比頁面上省千元，4K高畫質、三軸雲台、防手震與輕巧收納一次到位。
12/10的爆品推出居家辦公族最愛的BenQ WiT ScreenBar螢幕智能掛燈，原價 2,990 元，當日特價2,790 元，下單折後最低2,590 元。12/11是鞋迷不能錯過的超狂爆品Nike Air Jordan 1 Low Vintage Panda，竟然直降到1,212元，錯過不會再有。
12/12當日更是大手筆推出童樂繪金飾 5 台錢幸運星 Lucky Star 黃金金條超低價，12/13推出DON 石墨烯水洗羽絲絨被買一送一，只要999元超值入手；12/14 則有 PORTER 斜背包/托特包激省3,212 元，時尚實用一次帶走。
Yahoo購物中心雙12正檔，12/8～12/14 爆品每日10:00開搶
12/8,10:00開搶【南縣區漁會 饗鮮味】金目鱸魚排 鱸魚排 10片/組
原價1670元 特價券後880元
12/9,10:00開搶DJI OSMO POCKET 3 口袋雲台相機-全能套裝
原價21990元 特價16499元
12/10,10:00開搶BenQ WiT ScreenBar螢幕智能掛燈
原價2990元 特價2790元(下單折後2590)
12/11,10:00開搶 Nike Air Jordan 1 Low Vintage Pand 女 黑白 AJ1 休閒鞋
原價2899元 特價1212元
12/12,10:00開搶 童樂繪金飾5台錢幸運星luckystar黃金金條
時價
12/13,10:00開搶 [買一送一] DON 石墨烯可水洗科技羽絲絨被-雙人
原價1111元 特價999元
12/14,10:00開搶 PORTER INTERNATIONAL 斜背包/托特包
原價4950元 特價3212元
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
Salomon指定款7折起，登山鞋、越野鞋、跑鞋，精選八雙必收款，領券再折$300
來自法國的戶外品牌Salomon，以登山鞋、越野鞋、健走鞋聞名，近幾年開始融入日常穿搭，不只是抓地力強、輕量耐走、實穿性拉滿，甚至還很時尚，街頭風、運動風或休閒風都不在話下。不論男、女還是喜歡混搭的潮流玩家，都能找到自己的最愛。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 小時前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 809
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 211
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 21 分鐘前 ・ 246
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 328
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 20
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 345
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 12
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3