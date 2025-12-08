雙12金虎獎最強攻略揭曉！4 招教你領購物金、搶爆品再折價

年末最強檔雙12金虎獎年終慶登場，被稱為「能省最多」的購物盛典就是雙12，覺得該買的東西總是一次爆量出現，像是家電汰換、送禮、補貨、跨年穿搭⋯但每次點開12金虎獎購物網站就被滿滿的活動字眼弄到眼花撩亂，到底12/8～12/14這一週該怎麼搶？每天要注意什麼時段下單最划算？別擔心，小編已經幫你把所有優惠細節整理成四大攻略，讓你不用燒腦研究，直接跟著買就對了！

雙12金虎獎省錢密碼曝光！（圖片來源：Yahoo購物中心）

Yahoo購物中心(12/8-14) 1212 金虎獎 15%購物金天天送

Yahoo購物雙12金虎獎主會場

廣告 廣告

（圖片來源：Yahoo購物中心）

攻略1：金虎獎購物金天天領，這兩個時段衝最划算！

12/8-12/14

Yahoo購物 雙12金虎獎 15%購物金天天送：

全站滿3000登記送10％ +最高送10,000

11-12 AM/PM 限時加碼5%！滿20,000，登記送1,000

活動攻略🫲

12/8～12/14是Yahoo購物雙12金虎獎的黃金週，全站消費滿3,000元記得立刻登記，就能拿10%購物金回饋，最高可領10,000元！但真正的省錢密技在「限時加碼時段」，每天上午11～12點和晚上11～12點這兩個時段，只要消費滿20,000元並完成登記，就能再加碼5%購物金，等於直接送你1,000元，小編建議先把想買的商品加入購物車，算好金額後在限時時段內一次結帳，15%購物金直接入袋，記得設鬧鐘提醒自己！

（圖片來源：Yahoo購物中心）

攻略2：消費登記抽大獎，滿999就有機會吃王品！

12/1～12/14 消費滿999 登記抽 王品9990美食金、$1000 統一禮券 等多項好禮

登記抽好禮🎁

12/1～12/14期間，只要在Yahoo購物消費滿999元並完成登記，就有機會抽中王品9,990元美食金（瘋點數1點=1元）、1,000元統一禮券等多項豪華好禮！這個門檻超級親民，買個日用品、囤個零食就能達標，小編私心推薦可以搭配攻略1一起玩，先規劃好要買的品項，湊到999元完成登記抽獎資格後，再繼續加購到3,000元門檻領購物金，一次滿足兩個活動條件，效益最大化，反正雙12本來就要買，多個抽獎機會不拿白不拿，萬一抽中王品美食金，年末聚餐錢都省下來了，根本賺翻！

（圖片來源：Yahoo購物中心）

攻略3：動動手指玩遊戲，9999點OPENPOINT等你拿！

12/1～12/15 玩挑食怪癖大對決小遊戲 抽 9999 OPENPOINT

點我玩遊戲👈

不用花錢也能賺點數！12/1～12/15期間，到Yahoo購物玩「挑食怪癖大對決」小遊戲，就有機會抽中9,999點OPENPOINT，這個遊戲超簡單，大概花個3分鐘就能完成，不管你是在通勤路上還是午休摸魚時間，隨時都能玩。遊戲畫面可愛又療癒，答題過程還能測出你的飲食怪癖類型，蠻有趣的，玩完遊戲就自動參加抽獎，完全零門檻，就算沒抽到大獎也不吃虧，搭配其他攻略一起執行，累積的OPENPOINT之後在超商、加油站都能折抵使用，積少成多很有感！

攻略4：新戶綁定uniopen送雙重好禮，星巴克券直接拿！

12/1~12/31 首次綁定uniopen帳號 送10點OPENPOINT+星巴克好友分享券

點我綁定👈

如果你還沒綁定uniopen帳號，這波優惠絕對不能錯過！12/1～12/31期間，首次在Yahoo購物綁定uniopen帳號，立刻送10點OPENPOINT，還加碼星巴克好友分享券，這根本是送錢又送咖啡的佛心活動，綁定步驟超簡單，進入活動頁面按照指示操作，不到1分鐘就完成，建議在執行攻略1～3之前先完成綁定，這樣接下來的消費累積點數效率更高，之後用OPENPOINT折抵購物金額省上加省，星巴克券則可以留著犒賞自己，或是跟朋友分享當作小禮物，新戶福利就是這麼實在！

（圖片來源：Yahoo購物中心）

雙12金虎獎「每日爆品」秘密曝光！原來還能再折這麼多

（圖片來源：Yahoo購物中心）

雙12金虎獎最刺激的就是「每日爆品」環節！12/8～12/14連續七天，每天上午10:00準時開搶爆品，除了頁面上的特價，真正讓人期待的是，點到結帳還能再折價，很多人不知道、結果錯過超級好價，這篇已經幫大家整理出前7天最值得入手的超殺爆品，手刀存起來、設好鬧鐘，錯過只能捶心肝!

活動首日12/8率先帶來超高CP 值的南縣區漁會 饗鮮味金目鱸魚排，10 片組原價1,670元，頁面上還要上千元，但是結帳用券之後只要880元，選用台灣在地鱸魚，肉質厚實無腥味，適合家庭料理、氣炸、清蒸一次搞定，年末囤貨超划算。12/9爆品登場的是備受創作者與旅人熱愛的 DJI OSMO POCKET 3全能套裝，原價21,990元，結帳時特價16,499元，硬是比頁面上省千元，4K高畫質、三軸雲台、防手震與輕巧收納一次到位。

12/10的爆品推出居家辦公族最愛的BenQ WiT ScreenBar螢幕智能掛燈，原價 2,990 元，當日特價2,790 元，下單折後最低2,590 元。12/11是鞋迷不能錯過的超狂爆品Nike Air Jordan 1 Low Vintage Panda，竟然直降到1,212元，錯過不會再有。

12/12當日更是大手筆推出童樂繪金飾 5 台錢幸運星 Lucky Star 黃金金條超低價，12/13推出DON 石墨烯水洗羽絲絨被買一送一，只要999元超值入手；12/14 則有 PORTER 斜背包/托特包激省3,212 元，時尚實用一次帶走。

Yahoo購物中心雙12正檔，12/8～12/14 爆品每日10:00開搶

12/8,10:00開搶【南縣區漁會 饗鮮味】金目鱸魚排 鱸魚排 10片/組

原價1670元 特價券後880元

點我購買🛒

12/9,10:00開搶DJI OSMO POCKET 3 口袋雲台相機-全能套裝

原價21990元 特價16499元

點我購買🛒

12/10,10:00開搶BenQ WiT ScreenBar螢幕智能掛燈

原價2990元 特價2790元(下單折後2590)

點我購買🛒

12/11,10:00開搶 Nike Air Jordan 1 Low Vintage Pand 女 黑白 AJ1 休閒鞋

原價2899元 特價1212元

點我購買🛒

12/12,10:00開搶 童樂繪金飾5台錢幸運星luckystar黃金金條

時價

點我購買🛒

12/13,10:00開搶 [買一送一] DON 石墨烯可水洗科技羽絲絨被-雙人

原價1111元 特價999元

點我購買🛒

12/14,10:00開搶 PORTER INTERNATIONAL 斜背包/托特包

原價4950元 特價3212元

點我購買🛒 點我購買🛒 點我購買🛒

（圖片來源：Yahoo購物中心）