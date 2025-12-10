雙12「激省黑馬」 S25 Ultra降 1.4萬、iPhone 17系列全面調降

記者李鴻典／台北報導

許多消費者已領取政府普發的一萬元現金，正思考如何將這筆小確幸發揮最大效益。行動裝置連鎖品牌「地標網通」啟動「雙12＋萬元普發省很大」企劃，喊出「你領1萬、地標再幫你省1萬」口號。除針對Samsung、OPPO、vivo等旗艦機型祭出破萬元的降價優惠，iPhone指定機型也直降「超過1萬」。

雙12地標網通調降空機售價。

地標網通精選多款旗艦機型， Android機皇Samsung Galaxy S25 Ultra (12G/256G) 祭出核彈級折扣，原價43,900元，雙12優惠價29,790元，直接現省14,110元；大容量版本 (12G/512G) 也同步下殺至34,290元，省下13,610元。

錢清單中不可忽視的還有vivo X200 FE (12G/512G)，搭載蔡司光學鏡頭，原價26,990元，活動期間下殺至15,490 元，降幅高達11,500元；人像旗艦OPPO Reno 13 Pro (12G/512G) 也祭出 57 折超狂優惠，現省10,500元。

預算控制在萬元內？地標網通推薦11月甫奪下市調機構「安卓手機銷售冠軍」的 Samsung Galaxy A56 (8G/256G)。這款具備IP67防水防塵與5,000mAh大電量的國民神機，原價 16,990 元，地標雙12優惠價 9,990 元，加碼贈送維修金16,800元。

Google Pixel 9a（8G/128G） 以「中階價格、旗艦規格」著稱，原價16,490元，地標網通雙12也祭出甜甜價11,990元，直接省下 4,500 元。

地標網通手機現省萬元，機皇S25 Ultra降價1.4萬。vivo X200 FE(12G/512G)下殺至15,490元。

蘋果新機價格一向硬挺，地標表示，除 iPhone 14享有破萬元的價格優勢外，最新的iPhone 17系列也全面調降。 根據最新價格表，熱銷款 iPhone 17 Pro (256GB) 空機價下殺至 37,790 元，比原價便宜 2,110 元；主打輕薄美型的 iPhone Air (512GB) 降幅達 3,910 元，特價 39,990 元。上一代的 iPhone 16 Plus (512GB) 更是降 4,410 元。

● iPhone 17 Pro Max (1TB/2TB)：頂規用戶首選，空機價現折 2,910 元，折扣直逼 3 千。

● iPhone 17 Pro Max (256GB/512GB)：熱銷容量同樣殺很大，分別享有 2,310 元 與 2,410 元 的折扣優惠。

● iPhone 17 Pro (512GB/1TB)：專業攝影需求最愛，地標價現省 2,510 元 與 2,410 元。

● iPhone 17 Pro (256GB)：入門 Pro 系列也能省下 2,110 元。

● iPhone Air (512GB)：主打輕薄美型，優惠價 39,990 元，現省 3,910 元。

地標網通iPhone系列降價攻雙12。

另，在歷經10月蘋果新機上市引發的回收海嘯後，根據傑昇通信門市統計，整體回收量較上月微幅下滑3%，屬於新機效應後的合理回調，顯示市場動能依舊熱絡；本月最令人跌破眼鏡的數據在於「回收增值」榜單的結構性翻轉，前十名回收增值機型竟全數由蘋果iPhone包辦，且並非iPhone 15或14系列，而是集中在iPhone SE 2、iPhone 8系列及iPhone X等「骨灰級」機型，且回收增值冠軍iPhone SE 2（256GB）的回收價單月暴漲1,870元，從原本僅剩殘值的90元飆升至1,960元，漲幅驚人。

2025年度11月傑昇通信門市二手機回收量占比排行。

傑昇通信表示，一直以來iPhone舊機在二手市場表現突出，本月回收增值榜單全數是iPhone，且集中在iPhone 8系列及iPhone X這類老舊機型，並非市場對舊機產生突發性的使用需求，而是自2023年開始這些機型早已停止iOS更新支援，在二手市場的自然流通價值趨近於零，甚至僅剩零件拆解價值；然而，通路端與電信業者為了在年底前衝刺iPhone 17系列新機銷量，所祭出的舊換新加碼策略奏效，並非產品價值的回歸。

根據傑昇通信門市11月最新回收數據，iPhone SE 2（256GB）的回收價較上月大漲1,870元，成為漲幅最高的單機。傑昇通信進一步檢視榜單，除此之外，其餘皆是2017年發表的iPhone 8、8 Plus及iPhone X，這些機型在2025年已屬古董級別，硬體規格早已不敷現代App使用，之所以能霸榜，除了前述的通路補貼外，這些舊機在部分開發中國家或特定零件維修市場（如螢幕、機殼金屬回收）仍有其供應鏈需求，回收商看準此點，針對本應報廢的舊機提供高於市場行情的回收價，也是市場自動演化出的消費折抵機制。

2025年度11月傑昇通信門市手機回收增值排行。

在回收占比的分佈上，儘管2025年11月整體回收量微幅修正3%，但市場熱度未減。五大品牌回收占比依序為蘋果67.2%、三星13.7%、OPPO 6.3%、vivo 3.4%與紅米1.8%；傑昇通信分析，近期除了新機效應遞減外，隨著三星、OPPO等品牌加大了對自身舊機回收的補貼力度，以及安卓手機在耐用度與軟體更新年限上的延長，新機定價和零組件成本上揚，消費者將安卓舊機投入回收市場的意願逐漸提升。

本月蘋果回收量仍以近七成的市占率主導市場，但相比上月的高峰期，本月則減少7%，傑昇通信指出，這是新機上市首波熱潮過後的正常現象，然而，回收量前三名機型重回iPhone 13、iPhone 11及iPhone 12，並且清一色為128GB容量，顯見市場的主力換機群依然是持有3至5年前舊機的果粉。

更令人驚訝的是，iPhone 11（128GB）的最高回收價（3,690元），竟比晚一年推出的iPhone 12（128GB）回收價（3,300元）高出約12%。傑昇通信觀察，iPhone 12作為蘋果首款5G手機，當年銷量極大，導致目前二手市場上iPhone 12的供給過剩，且iPhone 12早期的電池續航力與發熱問題在二手市場口碑較差，也壓低其殘值；反觀iPhone 11作為末代4G神機，LCD螢幕的耐用度與穩定的效能，使其在二手市場（如給長輩或小孩使用）仍有穩定的剛性需求，供需的黃金交叉導致這種特殊倒掛現象。

本月安卓二手機回收占比普遍成長，又以OPPO表現最為亮眼，回收量逆勢成長11%，其前三名回收機型Reno8（8GB/256GB）、A3x、A74 5G顯示OPPO在中階與入門機型的強大流通性，尤其Reno系列優異的人像拍照功能與外型設計，在二手市場擁有極佳的轉手速度，也讓回收商願意給予較好的回收條件，進而刺激用戶回收；反觀紅米，回收量暴跌20%，且集中在Note 10、11等舊機，傑昇通信認為，紅米用戶多為價格極度敏感族群，在沒有強大誘因或新機吸引下，更傾向於將舊機留作備用而非回收。

此外，遠傳持續布局多元娛樂版圖，參與亞洲指標性的跨界頒獎盛事「2025 Asia Artist Awards」（AAA）。今年適逢AAA十週年，頒獎典禮與「ACON 2025」演唱會於12月6日、7日在高雄熱力登場，兩日活動吸引數萬名粉絲到場或線上參與，再次驗證遠傳跨界拓展娛樂版圖的策略已逐步開花結果。為提供最佳觀賞體驗，遠傳特別強化活動場館周邊網路頻寬，確保現場觀眾能即時記錄、分享精彩時刻；線上用戶亦能透過遠傳網路觀看直播與轉播共襄盛舉。

遠傳參與韓國影視及音樂頒獎典禮「亞洲明星盛典 Asia Artist Award」（AAA），活動於高雄圓滿結束。

