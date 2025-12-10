雙12「激省黑馬」 S25 Ultra降 1.4萬、iPhone 17系列全面調降
記者李鴻典／台北報導
許多消費者已領取政府普發的一萬元現金，正思考如何將這筆小確幸發揮最大效益。行動裝置連鎖品牌「地標網通」啟動「雙12＋萬元普發省很大」企劃，喊出「你領1萬、地標再幫你省1萬」口號。除針對Samsung、OPPO、vivo等旗艦機型祭出破萬元的降價優惠，iPhone指定機型也直降「超過1萬」。
地標網通精選多款旗艦機型， Android機皇Samsung Galaxy S25 Ultra (12G/256G) 祭出核彈級折扣，原價43,900元，雙12優惠價29,790元，直接現省14,110元；大容量版本 (12G/512G) 也同步下殺至34,290元，省下13,610元。
錢清單中不可忽視的還有vivo X200 FE (12G/512G)，搭載蔡司光學鏡頭，原價26,990元，活動期間下殺至15,490 元，降幅高達11,500元；人像旗艦OPPO Reno 13 Pro (12G/512G) 也祭出 57 折超狂優惠，現省10,500元。
預算控制在萬元內？地標網通推薦11月甫奪下市調機構「安卓手機銷售冠軍」的 Samsung Galaxy A56 (8G/256G)。這款具備IP67防水防塵與5,000mAh大電量的國民神機，原價 16,990 元，地標雙12優惠價 9,990 元，加碼贈送維修金16,800元。
Google Pixel 9a（8G/128G） 以「中階價格、旗艦規格」著稱，原價16,490元，地標網通雙12也祭出甜甜價11,990元，直接省下 4,500 元。
蘋果新機價格一向硬挺，地標表示，除 iPhone 14享有破萬元的價格優勢外，最新的iPhone 17系列也全面調降。 根據最新價格表，熱銷款 iPhone 17 Pro (256GB) 空機價下殺至 37,790 元，比原價便宜 2,110 元；主打輕薄美型的 iPhone Air (512GB) 降幅達 3,910 元，特價 39,990 元。上一代的 iPhone 16 Plus (512GB) 更是降 4,410 元。
● iPhone 17 Pro Max (1TB/2TB)：頂規用戶首選，空機價現折 2,910 元，折扣直逼 3 千。
● iPhone 17 Pro Max (256GB/512GB)：熱銷容量同樣殺很大，分別享有 2,310 元 與 2,410 元 的折扣優惠。
● iPhone 17 Pro (512GB/1TB)：專業攝影需求最愛，地標價現省 2,510 元 與 2,410 元。
● iPhone 17 Pro (256GB)：入門 Pro 系列也能省下 2,110 元。
● iPhone Air (512GB)：主打輕薄美型，優惠價 39,990 元，現省 3,910 元。
另，在歷經10月蘋果新機上市引發的回收海嘯後，根據傑昇通信門市統計，整體回收量較上月微幅下滑3%，屬於新機效應後的合理回調，顯示市場動能依舊熱絡；本月最令人跌破眼鏡的數據在於「回收增值」榜單的結構性翻轉，前十名回收增值機型竟全數由蘋果iPhone包辦，且並非iPhone 15或14系列，而是集中在iPhone SE 2、iPhone 8系列及iPhone X等「骨灰級」機型，且回收增值冠軍iPhone SE 2（256GB）的回收價單月暴漲1,870元，從原本僅剩殘值的90元飆升至1,960元，漲幅驚人。
傑昇通信表示，一直以來iPhone舊機在二手市場表現突出，本月回收增值榜單全數是iPhone，且集中在iPhone 8系列及iPhone X這類老舊機型，並非市場對舊機產生突發性的使用需求，而是自2023年開始這些機型早已停止iOS更新支援，在二手市場的自然流通價值趨近於零，甚至僅剩零件拆解價值；然而，通路端與電信業者為了在年底前衝刺iPhone 17系列新機銷量，所祭出的舊換新加碼策略奏效，並非產品價值的回歸。
根據傑昇通信門市11月最新回收數據，iPhone SE 2（256GB）的回收價較上月大漲1,870元，成為漲幅最高的單機。傑昇通信進一步檢視榜單，除此之外，其餘皆是2017年發表的iPhone 8、8 Plus及iPhone X，這些機型在2025年已屬古董級別，硬體規格早已不敷現代App使用，之所以能霸榜，除了前述的通路補貼外，這些舊機在部分開發中國家或特定零件維修市場（如螢幕、機殼金屬回收）仍有其供應鏈需求，回收商看準此點，針對本應報廢的舊機提供高於市場行情的回收價，也是市場自動演化出的消費折抵機制。
在回收占比的分佈上，儘管2025年11月整體回收量微幅修正3%，但市場熱度未減。五大品牌回收占比依序為蘋果67.2%、三星13.7%、OPPO 6.3%、vivo 3.4%與紅米1.8%；傑昇通信分析，近期除了新機效應遞減外，隨著三星、OPPO等品牌加大了對自身舊機回收的補貼力度，以及安卓手機在耐用度與軟體更新年限上的延長，新機定價和零組件成本上揚，消費者將安卓舊機投入回收市場的意願逐漸提升。
本月蘋果回收量仍以近七成的市占率主導市場，但相比上月的高峰期，本月則減少7%，傑昇通信指出，這是新機上市首波熱潮過後的正常現象，然而，回收量前三名機型重回iPhone 13、iPhone 11及iPhone 12，並且清一色為128GB容量，顯見市場的主力換機群依然是持有3至5年前舊機的果粉。
更令人驚訝的是，iPhone 11（128GB）的最高回收價（3,690元），竟比晚一年推出的iPhone 12（128GB）回收價（3,300元）高出約12%。傑昇通信觀察，iPhone 12作為蘋果首款5G手機，當年銷量極大，導致目前二手市場上iPhone 12的供給過剩，且iPhone 12早期的電池續航力與發熱問題在二手市場口碑較差，也壓低其殘值；反觀iPhone 11作為末代4G神機，LCD螢幕的耐用度與穩定的效能，使其在二手市場（如給長輩或小孩使用）仍有穩定的剛性需求，供需的黃金交叉導致這種特殊倒掛現象。
本月安卓二手機回收占比普遍成長，又以OPPO表現最為亮眼，回收量逆勢成長11%，其前三名回收機型Reno8（8GB/256GB）、A3x、A74 5G顯示OPPO在中階與入門機型的強大流通性，尤其Reno系列優異的人像拍照功能與外型設計，在二手市場擁有極佳的轉手速度，也讓回收商願意給予較好的回收條件，進而刺激用戶回收；反觀紅米，回收量暴跌20%，且集中在Note 10、11等舊機，傑昇通信認為，紅米用戶多為價格極度敏感族群，在沒有強大誘因或新機吸引下，更傾向於將舊機留作備用而非回收。
此外，遠傳持續布局多元娛樂版圖，參與亞洲指標性的跨界頒獎盛事「2025 Asia Artist Awards」（AAA）。今年適逢AAA十週年，頒獎典禮與「ACON 2025」演唱會於12月6日、7日在高雄熱力登場，兩日活動吸引數萬名粉絲到場或線上參與，再次驗證遠傳跨界拓展娛樂版圖的策略已逐步開花結果。為提供最佳觀賞體驗，遠傳特別強化活動場館周邊網路頻寬，確保現場觀眾能即時記錄、分享精彩時刻；線上用戶亦能透過遠傳網路觀看直播與轉播共襄盛舉。
