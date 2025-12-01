雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

韓妞最愛的美妝保養平台OLIVE YOUNG官網，即日起至12/6舉辦年度最狂Winter Sale，全站精選商品最低下殺23折起！除了眾多品牌聯手下殺，訂單滿額領券最高可折30%；首購無門檻，領券即享20%優惠，再送總價約$600的超值大禮包。這波雙12前哨戰殺很大，絕對值得好好挖寶，把未來一整年囤貨買好買滿！想follow韓星、韓妞的時尚腳步，買到時下最夯的彩妝品？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞韓妝趨勢，教你如何化出心機動人妝容，讓另一半對你目不轉睛！

💄韓妞妝感趨勢 小編帶你快速畫重點

😍玻璃光感、水光感玻璃妝

自然透亮、如玻璃的打亮光澤感，底妝輕薄持久，肌膚看起來保濕度足夠與帶光澤的水嫩感。

😍果凍感的果汁妝

顧名思義就是有如水果色系，重點還是在於透亮光澤的果凍感，水潤飽滿的感覺就像果汁一樣可口，透明色調看起來不那麼熱，冰冰涼涼的，脫妝也看不出來！

🤩不脫妝撇步

妝感記得不要太厚重，底妝要選清透控油、水潤保濕的妝前乳、氣墊粉餅打底，幫助減少出油，延長妝容持久度；上完妝可用定妝噴霧鎖住妝容，同時也能補水保濕，讓妝容更自然。

💄2025 OLIVE YOUNG必買美妝 這幾款不收會後悔！

★OLIVE YOUNG必買美妝1：HERA黑色氣墊粉餅 韓國「24小時持妝」氣墊王者

有韓國「24小時持妝」氣墊王者之稱，HERA黑色氣墊粉餅主打輕薄卻有強效遮瑕力，小編試用過覺得不輸專櫃品牌的氣墊粉餅，是近期用過最厲害的氣墊粉餅，可以遮蓋毛孔、粉感不厚重，出門一陣子還能不泛油不脫妝，這款有添加透明質酸和玉米薄荷萃取物，上妝之餘也能保濕護膚，一直穩居Olive Young熱銷排行榜，HERA品牌更找來Jennie代言，展現了品牌對於年輕世代的吸引力。

★OLIVE YOUNG必買美妝2：Hince 臻綵綻放透亮高光棒 光感妝人手一條

Hince True Dimension Balm也是小編最愛力推，這條一定要買，眾多KOL介紹款，可塗兩頰顴骨處，皮膚瞬間澎彈透亮，符合水光感玻璃妝需求，活力光澤感覺吹彈可破般想讓人呵護。

★OLIVE YOUNG必買美妝3：爆紅唇彩 fwee布丁膏 美到救命

這款是小編最愛，在韓國爆紅的fwee布丁唇頰兩用膏，可當作腮紅和唇彩使用超方便，顏色就多達30幾款，小巧可愛的瓶身，打開後光看顏色和質地就很想狂～塗～，好推開的絲滑慕斯感，讓你美到救命！小編試用後，被說是迷唇姐...重點是超便宜，真的不要客氣，一次買多色一點，美麗的CP值超高！

★OLIVE YOUNG必買美妝4：3CE Skin Fit Cover Liquid Concealer 修容打亮必備

這支3CE Skin Fit Cover Liquid Concealer是小編同行朋友力推，小凱老師也推薦這支，3CE親膚遮瑕液有三款顏色，帶點絲絨霧感，用於遮瑕、修容，小編買的是白色，可在T區、下巴打亮，也能畫臥蠶處提升亮度，或是畫在不夠澎的地方讓視覺有比較澎感！

★OLIVE YOUNG必買美妝5：too cool for school臥蠶筆 韓妞超高人氣御用

少了臥蠶，眼睛少了靈魂！想要迷人的水汪汪無害眼，臥蠶筆也是韓妞必備彩妝品，韓妞都在畫的臥蠶眼妝，這支too cool for school臥蠶筆也是超夯的臥蠶神器，柔軟親膚筆頭，特殊柔滑棉粉粉質，能輕鬆暈染上色，呈現柔和的透光感光澤～真的不買不行啦！

★OLIVE YOUNG必買美妝6：so natural FIXX超完美定妝噴霧 完妝必噴

彩妝不脫妝撇步就是最後一定要噴定妝噴霧，可維持整日妝感，不出油不脫妝就靠這款so natural FIXX定妝噴霧，妝前妝後都噴一噴，空姐也很愛用這款！小編一用就愛上，這次也買兩罐組合帶回家！

★OLIVE YOUNG必買美妝7：ETUDE雙色修容餅 小顏必備

對於圓臉的小編來說，小顏必備的修容餅真的很重要啊！小編直接詢問OLIVE YOUNG店員，直接推薦我這款最多人買的ETUDE雙色修容餅，果然～真的好用到不行！不擦都不敢出門，有擦有心安覺得臉有小一寸，至少拍照有稍微V臉些！

★OLIVE YOUNG必買美妝8：rom&nd果凍唇釉 熱賣款必收

唇彩這款也是必收款，rom&nd果凍唇釉在Olive Young一直是熱賣款，質地清爽不黏膩，打造超美的果凍唇，從花朵中提取保濕油成分，讓嘴唇散發透亮的色彩光澤，女人的唇彩不嫌多，更何況這支基本款必收，小編這次就收了好幾色呢！除了常賣款，最近全韓都在瘋的GD設計IP：ZO&FRIENDS，與rom&nd推出聯名系列彩妝，爆可愛的外型掀起搶購熱潮，目前只剩下這款果凍提亮膏了，再不下手真的就沒啦！

★OLIVE YOUNG必買美妝9：amuse小花款透明唇釉

女生的唇彩不嫌多啊！此篇介紹最多的就是唇彩，但每支特色都不同喔，這款外觀就很少女心，瓶蓋是一朵小花，含35%水精萃的唇釉，質地清新輕盈，擦上後充滿精緻的水漾光澤，女生嘴唇亮亮的，整個人就很迷人！

一分鐘完成OLIVE YOUNG會員註冊！英文地址填寫超簡單！

想要註冊OLIVE YOUNG GLOBAL會員很簡單，只要按進網頁右上角小人圖示，進入到「JOIN NOW」專區並填妥帳密與個人基本資料即加入成功。註冊成功後先登入，至頁面右上角的小人圖示選擇「MY ACCOUNT」進入會員資料專區。先填入寄送地址加速後續結帳過程，切記！資料應全英文填寫。

**地址中譯英查詢👉🏻點這裡**

OLIVE YOUNG全館消費滿USD60即可享免運，退換貨服務只接受寄錯商品、商品損害7天內申請退換貨，運費則由OLIVE YOUNG官方承擔。

