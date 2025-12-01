雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
韓妞最愛的美妝保養平台OLIVE YOUNG官網，即日起至12/6舉辦年度最狂Winter Sale，全站精選商品最低下殺23折起！除了眾多品牌聯手下殺，訂單滿額領券最高可折30%；首購無門檻，領券即享20%優惠，再送總價約$600的超值大禮包。這波雙12前哨戰殺很大，絕對值得好好挖寶，把未來一整年囤貨買好買滿！想follow韓星、韓妞的時尚腳步，買到時下最夯的彩妝品？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞韓妝趨勢，教你如何化出心機動人妝容，讓另一半對你目不轉睛！
OLIVE YOUNG台灣也買得到👉點此購買 特價專區👉點此購買
🔥雙12 OLIVE YOUNG必買快速傳送門！最低下殺23折起、限量禮包優惠券先搶先贏🛒Shop Now
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
💄韓妞妝感趨勢 小編帶你快速畫重點
😍玻璃光感、水光感玻璃妝
自然透亮、如玻璃的打亮光澤感，底妝輕薄持久，肌膚看起來保濕度足夠與帶光澤的水嫩感。
😍果凍感的果汁妝
顧名思義就是有如水果色系，重點還是在於透亮光澤的果凍感，水潤飽滿的感覺就像果汁一樣可口，透明色調看起來不那麼熱，冰冰涼涼的，脫妝也看不出來！
🤩不脫妝撇步
妝感記得不要太厚重，底妝要選清透控油、水潤保濕的妝前乳、氣墊粉餅打底，幫助減少出油，延長妝容持久度；上完妝可用定妝噴霧鎖住妝容，同時也能補水保濕，讓妝容更自然。
💄2025 OLIVE YOUNG必買美妝 這幾款不收會後悔！
★OLIVE YOUNG必買美妝1：HERA黑色氣墊粉餅 韓國「24小時持妝」氣墊王者
有韓國「24小時持妝」氣墊王者之稱，HERA黑色氣墊粉餅主打輕薄卻有強效遮瑕力，小編試用過覺得不輸專櫃品牌的氣墊粉餅，是近期用過最厲害的氣墊粉餅，可以遮蓋毛孔、粉感不厚重，出門一陣子還能不泛油不脫妝，這款有添加透明質酸和玉米薄荷萃取物，上妝之餘也能保濕護膚，一直穩居Olive Young熱銷排行榜，HERA品牌更找來Jennie代言，展現了品牌對於年輕世代的吸引力。
★OLIVE YOUNG必買美妝2：Hince 臻綵綻放透亮高光棒 光感妝人手一條
Hince True Dimension Balm也是小編最愛力推，這條一定要買，眾多KOL介紹款，可塗兩頰顴骨處，皮膚瞬間澎彈透亮，符合水光感玻璃妝需求，活力光澤感覺吹彈可破般想讓人呵護。
★OLIVE YOUNG必買美妝3：爆紅唇彩 fwee布丁膏 美到救命
這款是小編最愛，在韓國爆紅的fwee布丁唇頰兩用膏，可當作腮紅和唇彩使用超方便，顏色就多達30幾款，小巧可愛的瓶身，打開後光看顏色和質地就很想狂～塗～，好推開的絲滑慕斯感，讓你美到救命！小編試用後，被說是迷唇姐...重點是超便宜，真的不要客氣，一次買多色一點，美麗的CP值超高！
★OLIVE YOUNG必買美妝4：3CE Skin Fit Cover Liquid Concealer 修容打亮必備
這支3CE Skin Fit Cover Liquid Concealer是小編同行朋友力推，小凱老師也推薦這支，3CE親膚遮瑕液有三款顏色，帶點絲絨霧感，用於遮瑕、修容，小編買的是白色，可在T區、下巴打亮，也能畫臥蠶處提升亮度，或是畫在不夠澎的地方讓視覺有比較澎感！
★OLIVE YOUNG必買美妝5：too cool for school臥蠶筆 韓妞超高人氣御用
少了臥蠶，眼睛少了靈魂！想要迷人的水汪汪無害眼，臥蠶筆也是韓妞必備彩妝品，韓妞都在畫的臥蠶眼妝，這支too cool for school臥蠶筆也是超夯的臥蠶神器，柔軟親膚筆頭，特殊柔滑棉粉粉質，能輕鬆暈染上色，呈現柔和的透光感光澤～真的不買不行啦！
★OLIVE YOUNG必買美妝6：so natural FIXX超完美定妝噴霧 完妝必噴
彩妝不脫妝撇步就是最後一定要噴定妝噴霧，可維持整日妝感，不出油不脫妝就靠這款so natural FIXX定妝噴霧，妝前妝後都噴一噴，空姐也很愛用這款！小編一用就愛上，這次也買兩罐組合帶回家！
★OLIVE YOUNG必買美妝7：ETUDE雙色修容餅 小顏必備
對於圓臉的小編來說，小顏必備的修容餅真的很重要啊！小編直接詢問OLIVE YOUNG店員，直接推薦我這款最多人買的ETUDE雙色修容餅，果然～真的好用到不行！不擦都不敢出門，有擦有心安覺得臉有小一寸，至少拍照有稍微V臉些！
★OLIVE YOUNG必買美妝8：rom&nd果凍唇釉 熱賣款必收
唇彩這款也是必收款，rom&nd果凍唇釉在Olive Young一直是熱賣款，質地清爽不黏膩，打造超美的果凍唇，從花朵中提取保濕油成分，讓嘴唇散發透亮的色彩光澤，女人的唇彩不嫌多，更何況這支基本款必收，小編這次就收了好幾色呢！除了常賣款，最近全韓都在瘋的GD設計IP：ZO&FRIENDS，與rom&nd推出聯名系列彩妝，爆可愛的外型掀起搶購熱潮，目前只剩下這款果凍提亮膏了，再不下手真的就沒啦！
★OLIVE YOUNG必買美妝9：amuse小花款透明唇釉
女生的唇彩不嫌多啊！此篇介紹最多的就是唇彩，但每支特色都不同喔，這款外觀就很少女心，瓶蓋是一朵小花，含35%水精萃的唇釉，質地清新輕盈，擦上後充滿精緻的水漾光澤，女生嘴唇亮亮的，整個人就很迷人！
折扣14%👉點此購買 OLIVE YOUNG台灣也買得到👉點此購買 特價專區👉點此購買
延伸閱讀》OLIVE YOUNG直送台灣｜夏季防曬明星商品｜免運/折價券/滿額禮省錢筆記一次看！韓妞瘋搶10大美妝好物現正優惠中
一分鐘完成OLIVE YOUNG會員註冊！英文地址填寫超簡單！
想要註冊OLIVE YOUNG GLOBAL會員很簡單，只要按進網頁右上角小人圖示，進入到「JOIN NOW」專區並填妥帳密與個人基本資料即加入成功。註冊成功後先登入，至頁面右上角的小人圖示選擇「MY ACCOUNT」進入會員資料專區。先填入寄送地址加速後續結帳過程，切記！資料應全英文填寫。
OLIVE YOUNG全館消費滿USD60即可享免運，退換貨服務只接受寄錯商品、商品損害7天內申請退換貨，運費則由OLIVE YOUNG官方承擔。
其他人也在看
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 2 小時前
2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光
許多人對「油保養」仍停留在黏膩、悶痘的刻板印象，但現今的美容油工藝早已進化，質地輕盈如水、滲透力極強。今年冬天就讓我們學會正確的「精華油」運用技巧，不只是單擦，更要懂得混搭與急救，讓肌膚在寒冬中依然散發潤澤的貴婦光芒！美容油/精華油的 5 種實用進階技巧1. 入...styletc ・ 4 小時前
韓國女團御用彩妝師公開「水光底妝」失敗的4個關鍵誤區：妝前太滋潤、水光棒直接塗都NG
水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表...styletc ・ 2 小時前
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 9 小時前
電波拉提勿陷能量迷思 應根據部位和膚況調整
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：黃昭瑜主任強調，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障／大里仁愛醫院提供 電波拉提是坊間醫美目前流行的微整好醫師新聞網 ・ 5 小時前
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物
秋冬到衣櫃換季，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到春天～Yahoo夯好物 ・ 3 週前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 18 小時前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 20 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 6 小時前