雙A到台東跨年！張惠妹、A-Lin攜手9組卡司「迎接2026」。（圖／TVBS）

台東縣政府宣布 2025 至 2026 跨年晚會將由天后張惠妹擔任壓軸嘉賓，並攜手 A-Lin、玖壹壹、戴愛玲等共 10 組藝人同台演出。這場主題為《東！帶我走》的盛大活動已引起熱烈迴響，當地伴手禮店家開始積極備貨，部分飯店更已接近滿房狀態。此次「雙 A 跨年」不僅吸引大批歌迷前往，也預期將為台東帶來可觀的觀光人潮與經濟效益。

雙A到台東跨年！張惠妹、A-Lin攜手9組卡司「迎接2026」。（圖／TVBS）

台東縣政府於 5 日正式宣布，2025 至 2026 年的跨年晚會將以《東！帶我走》為主題，邀請到 11 組重量級藝人共襄盛舉。這場盛會最令人期待的是，睽違五年後，天后張惠妹將再度在家鄉台東舉辦跨年演唱會。五年前，張惠妹曾在台東連唱四小時，讓當地民眾引頸期盼她的回歸。

廣告 廣告

2026台東跨年晚會，邀請到11組卡司，陣容相當豪華。（圖／TVBS）

更令人驚喜的是，這次跨年活動被稱為「雙 A 跨年」，因為除了張惠妹外，實力派歌手 A-Lin 也將登台獻唱。除此之外，陣容還包括鐵肺天后戴愛玲、天團玖壹壹、葛仲珊、持修、范曉萱以及葛西瓦等知名藝人，將陪伴數萬觀眾一起迎接 2026 年的到來。

當地業者得知這個好消息後，紛紛開始準備迎接即將到來的人潮。一位當地業者表示，有阿妹的卡司就是無敵了，因為她是天后。另一位業者則提到，希望這次活動能帶來更多人潮，讓大家的生意更好做。伴手禮店家已經啟動「戰鬥模式」，計劃在跨年期間大量備貨，確保歌迷不會買不到商品。

住宿方面，情況更為緊張。有飯店業者透露，他們的房間已經接近滿房狀態，建議計劃前往台東跨年的遊客應盡快預訂住宿。這顯示出民眾對這場跨年活動的熱烈期待。隨著消息傳開，不少外地民眾也開始陸續預訂車票和住宿。這場集結多位一線歌手的跨年盛會，預計將為台東帶來可觀的觀光人潮，促進當地經濟發展，讓台東在新年伊始就充滿活力與希望。

更多 TVBS 報導

張惠妹回家了！報喜台東跨年壓軸開唱 男友Sam嗨喊3字愛相隨

昔爆「想買台中房子」愛相隨春風！ 郭書瑤無預警吐露感情現況

迎接2026！ 五月天「唱回台中」 義大煙火首曝「藍色流星雨」

Rosé鹹酥雞吃哪家？BP演唱會湧12萬人 狂吸3億元產值

