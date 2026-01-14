雙B修繕計畫進駐口湖 公私合作改善弱勢居住環境

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府推動的「雙B住屋修繕計畫」持續在沿海地區展開，口湖鄉近日完成兩戶弱勢家庭的住屋修繕工程，針對漏水、老化等問題進行改善，提升居住安全與生活品質。縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛、縣府社會處長林文志、伊甸基金會副執行長洪宏錡、林文賓與志工除視察住屋修繕成果，並致贈實物銀行民生用品。張縣長還致贈兩案主各一個紅包，祝他們新年快樂平安。

張麗善縣長表示，雙B計畫結合社政、戶政、警政及村里系統，主動盤點三餐不繼、住屋無法遮風避雨的家庭，並透過滾動更新方式持續提供協助。除餐食與物資支援外，針對屋況不佳者，依實際情形進行修繕或結構改善。

此次口湖修繕案件，由伊甸基金會協助執行。伊甸表示，透過培訓在地修繕志工，建立快速回應機制，能即時銜接需求並投入修繕工作，讓改善行動更貼近地方實際狀況。

口湖鄉長李龍飛表示，沿海地區部分老屋年久失修，對高齡者與弱勢居民構成潛在風險，此次修繕雖屬基本改善，但已有效降低居住危險，也減輕家庭長期生活壓力。

社會處處長林文志表示，住屋安全是弱勢照顧的重要一環，未來將持續整合民間資源，優先協助獨居長者與經濟弱勢家庭，透過實際修繕與生活支持，提升整體居住安全與穩定度。（照片／雲林縣政府提供）