雙B彰化街頭「競速撞進超商」影片曝光 無辜路人重傷搶命
四輛雙B豪車被認為把馬路當賽車道，在彰化縣埔心鄉員鹿路尬車競速，失控撞進一家超商，超商外1名路人無辜遭撞飛，造成頭部等多處撕裂傷，意識不清送醫急救；另有3名駕駛受傷、意識清楚送醫，詳細事故原因由溪湖警分局調查釐清。
這起交通事故發生在20日晚間21時6分，地點位在彰化縣埔心鄉員鹿路一段與瑤鳳路口。畫面顯示，豪車一路飆，完全沒有煞車跡象，往路旁超商撞擊，當時，1名路人站在超商外，看見車直直撞過來，轉身想跑，卻來不及，整個人被撞成重傷送醫，
整個肇事經過是沈男（43歲）駕駛A車沿員鹿路一段內側車道行駛，跨越雙黃線超車先撞到邱女（53歲）駕駛B車，A車再與外車道由張男（20歲）駕駛C車發生碰撞，A車再撞上路口旁的行人李男（39歲），以及停放在超商前由蔡男（37歲）駕駛D車，在瑤鳳路停等紅燈張男（40歲）駕駛E車，最後A車撞到超商停止。
彰化縣消防局救護車將行人李男送醫；另A車沈男雙腳韌帶及頭部受傷，B車邱女稱胸痛、左臂無力，及C車駕駛張男稱左上臂挫傷。警方進行酒測各造駕駛人酒測值均為0mg/L。初步肇責分析，A車未依規定超車，C車未保持行車安全間隔，D車違規臨時停車。
