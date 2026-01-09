雙C組合太驚喜！Coach攜手CLOT推合作系列！聯名最低兩千台幣入手、隱藏版麻將組必搶

【文／Beauty美人圈．LISA】

Coach 在年底又放大招啦！這次攜手陳冠希主理的 CLOT ，搶在 2026 馬年前夕推出年味滿滿的合作系列。該系列由 Coach 攜手 CLOT 共同打造，將 Coach 的率性格調、真我表達與 CLOT 的前瞻視野、重塑穿搭相融合，多款單品都融入兩個品牌的經典標誌，收藏價值拉滿！本篇就帶大家看必收亮點單品，其中隱藏版麻將組過年打牌真的必須擁有呀～

Coach X CLOT 合作系列亮點：

CLOT 以擅長結合傳統文化與現代潮流而聞名，常以絲綢等東方面料，結合「學貫東西」的價值概念，呈現獨特的設計語言。此次合作中，Coach 標誌性的馬車標誌被重新演繹，注入中式細部設計，象徵雙方共同開啟全新的探索旅程。透過 Coach CLOT 合作系列，兩個品牌希望鼓勵更多新世代在擁抱自身文化根源的同時，也能勇敢表達真實自我。

Coach 執行創意總監 Stuart Vevers 表示：「這次的合作源於對彼此設計工藝與精神理念的尊重，以及對文化傳承、個性表達與街頭潮流如何在當下相融共生的探索，這更像是兩個品牌間展開的一場真摯的對話。」

CLOT 以擅長結合傳統文化與現代潮流而聞名，常以絲綢等東方面料，結合「學貫東西」的價值概念，呈現獨特的設計語言 圖片來源：Coach

Coach X CLOT 合作系列販售時間：

Coach CLOT 聯名系列現於 2025 年 12 月 20 日（六）登陸指定 JUICE 渠道、 JUICESTORE.COM ，以及COACH 官網和門市正式發售，不少熱門單品早已默默完售，務必把握機會購入。

Coach X CLOT 服飾系列：

Coach X CLOT 該系列推出全新聯名標識印花 T 恤與衛衣，在滿足日常穿搭的同時亦不失前衛態度。多款外套的整體造型巧妙融合中式盤扣等東方元素，並使用皮革、麂皮與丹寧等多樣材質，展現對匠心工藝的追求。此外，系列中還運用絲綢印花、Coach 精湛的絎縫與刺繡工藝，以及 CLOT 標誌性的紅色調，呈現兩個品牌在創新與傳承之間的默契平衡。

COACH CLOT 休閒 T 恤，NT$2,900 圖片來源：Coach

COACH CLOT 丹寧風扭結外套，NT$16,700\COACH CLOT 麂皮外套，NT$16,700 圖片來源：Coach

COACH CLOT 嵌花休閒連帽衫 ，NT$15,400 \COACH CLOT 經典 SIGNATURE 寬版牛仔褲，NT$10,000 圖片來源：Coach

COACH CLOT 正面結飾皮革外套，NT$35,900\COACH CLOT 馬車圖案休閒 T 恤，NT$4,200 圖片來源：Coach

Coach X CLOT 包款：

包款同樣是 Coach X CLOT 亮點之一。像是 Tabby、Brooklyn 等經典手袋，這次特別換上全新設計的馬車造型吊牌，將 Coach 標誌性的馬車元素結合 CLOT 的街頭語彙與文化符碼，低調卻一眼就能看出聯名身分。這樣的設計不會過於張揚，卻能為熟悉的包款注入全新風格，不論是日常搭配還是收藏，都很有吸引力，也展現出兩個品牌在傳統與潮流之間取得的完美平衡。

BROOKLYN COACH CLOT 28 單肩手袋，NT$14,800 圖片來源：Coach

TABBY 經典 SIGNATURE 大號 丹寧布 COACH CLOT 26 單肩手袋，NT$18,800\TABBY COACH CLOT 26 單肩手袋，NT$19,800 圖片來源：Coach

COMPASS COACH CLOT 35 手袋，NT$19,800 圖片來源：Coach

