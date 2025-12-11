生活中心／綜合報導

中職樂天桃猿球星陳晨威才剛向中信兄弟啦啦隊女友Julia求婚成功，隔天馬上前往戶政事務所登記結婚，不少親友到場送祝福，逗趣的是，富邦悍將應援團成員Juicy，也現身見證這重要的時刻，甚至戴頭紗宣示主權，歡迎大家來參加我的結婚典禮。

這畫面明明超浪漫、超唯美，中職樂天桃猿外野手陳晨威，才跟中信兄弟啦啦隊女神Julia求婚成功，兩人隔天火速登記結婚，沒想到，突然殺出個程咬金Juicy，雙Ju大戰開打。中職富邦悍將應援團成員 Juicy：「誰准你戴我頭紗！滾！今天是我的結婚典禮！」逗趣的三角戀關係，你愛我愛她，富邦應援團團長Juicy來搶婚，正牌新郎、新娘直接看傻眼，我的老婆不是你！以及不要跟我搶老公，戶政事務所現場，差點上演八點檔。

「雙Ju開戰」別跟我搶老公！ 陳晨威登記變搶婚現場

戶政事務所內差點上演「雙Ju大戰」。（圖／"juliaaa.49"IG）





中職富邦悍將應援團成員Juicy：「走開，妳走開，我要站中間。」荒謬又搞笑，嚇壞大家、也笑翻全場。Juicy甚至大言不慚謝謝Julia祝福他跟陳晨威結婚，正宮實在看不下去，殺出來宣示主權。中職富邦悍將應援團成員Juicy：「欸欸！扯我頭紗！什麼意思！」這場女人的戰爭，從球場應援台上就開始，只是說，同為同隊應援，南韓啦啦隊女神南珉貞，出席新節目活動被問到這題，感傷地說，中職FubonAngels成員南珉貞：「我也是98號，陳晨威背號也是98，啾啾是49，剛好是他的一半，但我的另一半在哪裡。」





陳晨威跟Julia求婚後，隔天火速登記，正式成為夫妻。（圖／"juliaaa.49"IG）





南珉貞也期待人生伴侶出現，只是說球場邊的愛恨情仇，這畫面，親錯了吧！陳晨威與Julia的戀情曝光之後，兩人大方認愛，更在中職明星賽大方放閃，這對中職CP，就像從童話故事裡走出來，特別的是，登記這天，Julia禮服寬鬆，加上手還放在肚子前，疑似有意遮擋，不禁讓人聯想，是不是雙喜臨門，明年緊接著要當爸了。





