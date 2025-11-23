雛鳥慘遭螃蟹生吞活剝 「沉默哀鳴」成攝影師靈魂拷問
攝影獎「年度自然攝影師」近日公布得獎名單，挪威攝影師凱倫的「日舞」，獲「年度攝影師」最大獎；匈牙利攝影師馬特目睹幼雛遭螃蟹生吞活剝，該不該出手相救的掙扎令人揪心；巴西攝影師奧克塔維奧的得獎照中，一群因大旱被迫擠在淺灘的凱門鱷，同類相爭僅有的水及生存資源，教人不忍。
「年度自然攝影師」 （Nature Photographer of the Year，NPOTY）由荷蘭保育組織Nature Talks主辦，今年有來自96國攝影師，提交近2.5萬張作品角逐。本文照片獲主辦單位授權刊登。
挪威攝影師凱倫 （Åsmund Keilen）作品「日舞」中的深深底色，實為一杯打灑潑出來的咖啡，咖啡映出天空中的夏陽，一隻普通樓燕（common swift）自在飛舞，而太陽倒影附近的橘色點綴，是隨風飄落的樺木種子。照片獲「年度自然攝影師」鳥類獎項的首獎，同時奪下攝影賽最大獎「年度攝影師」。
匈牙利攝影師馬特（Bence Máté）在塞席爾（Seychelles）的鳥島（Bird Island）拍下這張「沉默哀鳴」，獲「年度自然攝影師」其他動物獎項首獎。馬特說拍照那天他聽到幼雛急切慘叫聲，目睹了一隻成年玄燕鷗（brown noddy）不知何故正攻擊一隻同類雛鳥，成鳥之後離開，留下負傷的雛鳥。
接著幾隻螃蟹圍上聯合攻擊雛鳥，雛鳥無力抵抗、無法逃脫，螃蟹愈來愈多，眾蟹合力將雛鳥拖進灌木叢深處。馬特說自己目睹了「大自然最殘酷瞬間」，令他心碎，但身為野生動物攝影師，他選擇不干涉自然秩序，雛鳥隨後沒了聲音，只留下這幀「沉默哀鳴」。
巴西攝影師奧克塔維奧（Octavio Campos Salle）的「擱淺倖存者」，獲「年度自然攝影師」其他動物獎項高度推薦。照片攝於巴西大沼澤（Pantanal），他說往日這片河流與潟湖交錯、生機蓬勃的濕地，因為嚴重乾旱成了乾涸荒地和泥濘水窪，影響當地所有生物，而凱門鱷是受衝擊最大的動物之一。
照片中這群凱門鱷原本棲於一片綿延數公里的繁茂濕地，但大旱讓牠們如今擠在為數不多、日漸萎縮的淺水灘，只能在烈日下以性命相搏，爭水、爭空間、爭食物。奧克塔維奧說凱門鱷的黑色輪廓，在破碎土地和泥漿映襯下，構成詭異又近乎藝術的圖案，令人震撼，也是生態平衡之脆弱的寫照。
其他得獎作品
