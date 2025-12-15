雜物垃圾比人高「最髒國宅」曝光 竟位在北市天龍國

北市大安區的「信維整宅」被網友封為「最髒國宅沒有之一」。翻攝臉書「爆料公社」



台北市大安區是外界眼中的天龍國，但信義路上的「信維整宅」因大樓內垃圾堆滿樓梯間、住家門口擺放雜物垃圾，被形容是「最髒的國宅沒有之一」，吸引網友熱烈討論。

網友在臉書社團「爆料公社」貼出信維整宅內部的照片，可見樓梯間轉角到處堆滿垃圾、廢棄家具與紙箱，就連住戶門口也是擺放垃圾堆，高度接近成人身高，牆壁、地板明顯發黑，原PO直呼「中華民國最噁心最髒的國宅沒有之一」。

貼文一出，網友紛紛回應，「怎麼樓梯間那麼噁心又髒」、「走廊亂到不行，這真的有人在管嗎？」、「這裡超厲害的，之前去工作一次，我爸說夢回40年前」，更危險的是有公安危機，包括樓梯間堆放雜物，根本是「滿滿的助燃物」，且造成逃生不易。此外，也有外送員指出，「只送過一次就不想再接」、「超噁」。

據《TVBS》報導，信維整宅建於1960年代，屋齡超過50年，原先建置目的是為安置違建移民。當初規劃一、二樓當商店，三到六樓是住宅，地下室是傳統市場。如今因為管理員沒有確實管理、建築老化等問題，導致垃圾、雜物堆積，加上都更卡關20多年，讓生活在此的居民毫無品質可言。

