社會中心／陳崇翰、李豫翰、黃柏榕、馬聖傑、劉毓琦 基隆報導

基隆的大型社區"台北生活家"，發生火警，造成屋主女兒和一名消防人員，命喪火窟！火調人員調查，起火點的住家，堆滿各種雜物，影響救災動線，其中，仁愛分隊的小隊長詹能傑，三度衝進火場救人，還把自己的氧氣面罩給民眾使用，不幸殉職，另外，起火點牆面，有詭異電流，也成為救災人員看不見的隱形殺手。

社區大樓濃煙密布，幾乎伸手不見五指！眼前盡是濃濃白煙，消防弟兄搶時間，挺進火場救援，把受困民眾陸續帶出來。住戶被救出後，戴上氧氣罩，虛弱的躺在擔架上，但還有人在火場裡頭出不來。

雜物阻礙救援！基隆惡火釀２死４傷 牆面詭異電流成「隱形殺手」

消防人員vs.受困住戶：「客廳是不是好你把大門要打開，我們才有辦法進去找你好不好。」

婦人眼眶泛紅，不知如何是好，因為他的家，就是起火點，33歲的女兒還在裡面。

大樓住戶：「叫他們趕快出來，有些就是門鎖起來，敲門都沒有人叫都在睡覺，有塑膠的味道出來很大。」

大樓住戶：「都沒辦出來用爬的出來，（整個樓梯間都是煙），看不到人看不到了啦。」

一場暗夜惡火，把所有住戶嚇醒，大家挨家挨戶大喊快逃，還有民眾慌張到連鞋子都來不及穿。這一起嚴重火警，發生在21號深夜，基隆安樂區的樂利三街，台北生活家大型社區！二樓起火點，室內堆放大量雜物，導致火勢迅速蔓延。這起火警造成基隆消防局，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，火場屋主的女兒也命喪火窟，釀兩死四傷悲劇。





雜物阻礙救援！基隆惡火釀２死４傷 牆面詭異電流成「隱形殺手」

仔細看，雜物堆到快到天花板，動線受阻、搜救難度極高！起火點疑似在客廳，屋主說，火警發生前，看到門口對講機，疑似短路冒火花。火滅了之後，火調人員調查發現，事隔超過10小時，牆壁還測得90伏特殘餘電壓，懷疑火災導致內部線路燒融短路，或是大樓共用線路問題，牆壁成了帶電體，也變成救災人員看不見的隱形殺手，就有一名消防弟兄因此觸電受傷。

基隆六合里里長潘德發：「這個也是我們可以說這個社區，30幾年來第一次碰到這個（大型）火災，（起火）住戶裡面雜物堆得非常多，媽媽（屋主）年紀很大，可能就是大家身體都有點不是很OK，所以就堆積一些衣物，或是一些雜物。」

真正起火原因還有待調查，但無可否認的事，屋內堆積如山的雜物，加上牆面詭異的電流，都是這起火警，造成嚴重傷亡的罪魁禍首。

