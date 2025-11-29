雜物、破損地毯積灰塵…你家客廳讓人無法放鬆？專家：東西少是最好裝潢，6步驟重拾家的生活感





為什麼家裡東西那麼多？不知如何開始整理？暢銷書《慢老》作者黃惠如最新力作《慢捨離》溫柔提醒，先找出類垃圾，從簡單、有成就感的地方動手。

電視櫃下堆著褪色的DVD、CD，更別說播放器也還留著；早就不看的雜誌一直堆著；指甲刀、梳子、水杯、零食、發票等也隨手放在邊桌。

整理不能一鼓作氣，重點是持續，慢慢整理、慢慢進步，漸漸成為一個能整理的人，讓居住空間、數位環境永保清爽舒適……

為什麼客廳東西那麼多？





客廳是家庭生活的中心，是放鬆、休息、娛樂的地方，家人聚在這裡，聊天、看電視、閱讀、招待朋友，共度美好時光。正因為客廳具有多種功能，所有家人也都在這裡活動，客廳也因此成為雜物大本營。

經過漫長的一天，回家後的我們需要一個能夠放鬆的空間，如果滿眼看到的都是雜物，讓人窒息煩雜，無法好好呼吸。客廳比家裡任何地方更需要秩序，以下六個步驟幫助你找回生活感的客廳空間。

6步驟從清空平面開始，重拾家的生活感

1、丟掉垃圾

DVD、CD、錄音帶、雜誌、確定不再需要的書等，如果還有價值的，可以尋求出售、贈與，否則直接處理，對自己不需要的東西，請冷酷與誠實。清除垃圾所累積的動力，可以幫助你繼續整理。

2、丟個大的

雖然捨棄大物件需要審慎考慮，但客廳往往存在著不需要的大型物品或家具。例如，早就壞了的按摩椅，但一直無法下定決心處理。清理了一個大型家具，客廳空間會有驚天動地的改變。

3、丟掉破損的物品

破舊的地毯都在積灰塵，塌陷的抱枕抱起來怕怕的，我們往往因為客廳空間大，就把客廳當作臨時儲物間，這些習以為常的東西趁機處理。

4、平面清空

我總是建議大家，要清空平面，因為雜物吸引雜物，不知不覺，雜物又在邊桌、茶几上成堆；另一個原因是，清空平面的視覺淨化效果，會立即帶給你不一樣的感受。

將相框、蠟燭、書籍和小擺飾從茶几、邊桌、沙發等平面上移開，這樣就可以清楚地看到整個客廳，在這個空白的空間生活幾天甚至一個星期，你會驚訝地發現，空白帶來令人耳目一新的感受。只要東西少，就是最好的裝潢。

5、把不屬於客廳的東西移出

想想你和家人在客廳通常從事哪些活動，看電視、看影片、閱讀、玩桌遊、聊天……，不屬於相關活動外的物品，移出客廳。

6、為雜物找個家

雜物之所以到處流浪，一部分因為家人都在客廳活動，東西隨手一放沒有物歸原處；另一個原因是它們沒有安放之處。清掉多餘的東西後，將其他會放在客廳的物品如書籍、電子產品、擺飾品都指定一個固定的架子、小籐籃或木盒。

客廳的馬上丟清單

1、說明書：家電已經過了保固期，說明書可以丟了。

2、髒的、塌陷的抱枕：以為自己會洗，其實不會。

3、DVD、CD 以及播放器等：我知道你早就用 Netflix和Spotify，而且也用得很高興。

4、沒那麼喜歡的旅遊紀念品：記憶留在心底，開心胡亂買的東西，離開視線吧。

5、沾滿灰塵的地毯：在塵蟎叢生的台灣，地毯是平白多事。

6、過期的雜誌、不會看的書：只是沾灰塵。

7、不喜歡、不實用的花瓶：總是讓花東倒西歪，或其實你也很少買花。

8、點過的蠟燭：以為還有機會再點，但沒有。

9、壞掉的遙控器：已有新的，它早就被取代了。

10、壞掉的家電：如按摩椅，如果下定決心清出，你會感謝自己。

如果你已經擺脫大量雜物，也幫所有東西找到安放之處，剩下的就是儘可能防止雜亂入侵，尤其是茶几、邊桌等平面，更是最容易吸引雜物的地方。每次活動後儘可能清除，而且愈早清除愈好。 記得，整理不會總是一步到位，專注於進步，因為這就是真實的家庭生活。

（本文摘自《慢捨離：放慢整理的節奏，100件清單跟著丟，不急不躁不復亂，還你清爽富足的人生》天下雜誌出版，黃惠如著）





