雜草堆冒出「三指斷手」！網嚇：快報警 竟是電線搞烏龍

人的想像力往往比現實更離奇！近日有民眾在路邊雜草堆中發現疑似「斷手」的物體，細看之後發現，其實只是電線包著電火布，因外觀與膚色相似，乍看之下像是僅剩三根手指的斷手，引發網友熱烈討論。

近日有民眾在路邊雜草堆中發現疑似「斷手」的物體。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，直呼第一眼看到真的嚇了一跳，只見路邊雜草堆中冒出像是三根手指頭的詭異物體，近看發現原來只是外露電線纏著厚厚的電火布，由於電火布色澤接近人體膚色，再加上後方又露出白色繩索或棉絮材質，遠看彷彿纏著繃帶的殘肢，畫面相當驚悚。

照片在網路上引發熱烈討論，網友紛紛留言表示，「差點報案」、「嚇到+1」、「以為有人被活埋了」、「這半夜在路上看到，褲底會一包」、「嚇死我，以為誰沒有埋好」、「還以為需要報警了」、「在地鳳爪」。還有網友聯想到日本知名動漫情節，「宿儺手指！吃下去就天下無敵」

此外，也有網友提醒，電火布若長期裸露戶外，歷經日曬雨淋恐出現脆化現象，呼籲民眾見到類似情況應避免過度靠近，更切勿隨意觸摸，防止意外發生。

