不滿意雜誌晚到，竟然衝書店飆罵員工嗎？台北一間日式連鎖書店的員工投訴，有名女老闆訂購日式雜誌，疑似因為日本新年放假的關係，比較晚送達，讓她大發雷霆，不但先在電話中飆罵，又衝來書店當面辱罵，讓店員氣到辭職，決定提告。但遭控的女老闆則否認這件事。

書店裡，一名女子怒氣沖沖，對著店員大聲咆哮，原來他訂的雜誌，疑似因為日本新年放假，比較晚運送到，就失控飆罵。

當事書店員工陳小姐：「他罵我有沒有讀書，然後說他要為（公司）周處除三害，難道他說我是禍害嗎？，他說就算缺人，他也不可能，不能請這種阿貓阿狗站在服務台，然後也順便羞辱了一番主管。」

雜誌延遲運送到! 女老闆竟衝書店辱罵店員（圖／民視新聞）事發在知名日式連鎖書店，回憶起當時經過，員工陳小姐的語氣，還是忍不住顫抖，怎麼也沒想到，只是接了電話，卻被罵到體無完膚。

當事書店員工陳小姐：「我們也不是他的員工，憑什麼你用老闆的姿態對所有人，因為他自己就有嗆我，自己就嗆說他是公司老闆，我有哭，是有點怕到不敢去上班的。」

陳小姐坦言，這份工作需要有日文N1檢定，自己相當喜歡，遭罵後主管有安慰，但總公司卻要求把控訴的發文刪掉，讓她又氣又怕，也決定離職，報警提告。

雜誌延遲運送到! 女老闆竟衝書店辱罵店員（圖／民視新聞）當事書店員工陳小姐：「我也是人生父母養，憑什麼被他這樣子羞辱，我提告他公然侮辱跟恐嚇。」

求證遭控的女老闆，卻否認這件事，強調自己沒有態度不好也沒有辱罵，如今雙方各說各話，部分錄音流出，其他交由司法調查。

